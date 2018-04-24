Ford сделал из Fiesta развозной фургончик

Позиции Ford на европейском рынке легких коммерческих моделей сильны и компания, по всей видимости, сдавать их не собирается, доказательством чему стал Fiesta Van нового поколения, пополнивший линейку LCV, включающую Transit Custom, Transit Connect и Transit Courier. Напомним, у модели предыдущей генерации была аналогичная версия.

Кроме того, модели Fiesta Van и Transit Connect первыми на европейском рынке получили технологию FordPass Connect (встроенный модем) для онлайн-соединения в процессе передвижений. Система превращает автомобиль в мобильную Wi-Fi точку с возможностью подключения до 10 устройств.

Новый Ford Fiesta Van базируется на пассажирской версии модели. Для новинки доступно два бензиновых мотора: трехцилиндровый 85-сильный объемом 1,1 литра и 125-сильный EcoBoost объемом 1,0 литра, а также турбодизель TDCi объемом 1,5 литра в двух вариантах мощности – 85 и 120 л.с.

Вместо второго ряда сидений в задней части трехдверного кузова, выполнено расширение багажного отделения – грузовой отсек фургона Fiesta способен вместить приблизительно кубический метр груза длиной почти 1,3 метра и весом около 500 кг. Грузовой отсек отделен от кабины композитной и сеточной перегородкой, получил высокопрочную отделку и усиленный резиновый настил пола с четырьмя крепежными крючками.

Кабина фургона Ford Fiesta обеспечивает эргономичное рабочее пространство с износостойкой отделкой. Список оборудования модели включает опциональную информационно-развлекательную систему SYNC 3 с 8-дюймовым тачскрином планшетного типа, совместимую с Apple CarPlay и Android Auto. Для автомобиля предлгается система предотвращения столкновений с функцией распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон, а также ряд ассистентов водителя, включая парковочный, движения в пределах полосы, систему распознавания знаков и прочие.

Отметим, Ford Fiesta пользуется популярностью в Европе, хотя, по сравнению с 2016 годом продажи модели ощутимо снизились. В прошлом году было реализовано 255 602 единицы, тогда как годом ранее объем продаж составил 298 999 штук.

Там же в Бирмингеме Ford представил новую спецверсию пикапа Ranger — Wildtrak X. Новинка получила ряд изменений в экстерьере и интерьере, а также дополнительное оборудование.