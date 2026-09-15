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  • Freelander 8 от Chery и Land Rover установил рекорд Гиннесса перед выходом на рынок

Freelander 8 от Chery и Land Rover установил рекорд Гиннесса перед выходом на рынок

15.09.2026 1851 1 0
Freelander 8 от Chery и Land Rover установил рекорд Гиннесса перед выходом на рынок

19 сентября совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover (CJLR) начнёт поставки китайским дилерам большого plug-in гибридного кроссовера Freelander 8. Чтобы подчеркнуть хорошие возможности Freelander 8 на бездорожье, компания CJLR отправила его в Тибет, где он сумел взобраться на высоту 6002,33 м — рекорд Гиннесса для гибридных автомобилей!

По правде сказать, Freelander 8 вполне можно назвать внедорожником, поскольку чёткого критерия, по которому в сегменте электромобилей и plug-in гибридов можно отличить внедорожник от кроссовера, нет. У Freelander 8 несущий кузов, но все версии имеют по два тяговых электромотора и полный привод, а во всех комплектациях, кроме базовой Pro, есть ещё и межколёсные блокировки дифференциалов. Задний электромотор состыкован с двухступенчатым редуктором, помогающим преодолевать подъёмы. В общем, Freelander 8 благополучно поднялся на высоту более шести километров над уровнем моря и установил рекорд Гиннесса, побив прошлый рекорд рамного FangChengBao Leopard 5 от компании BYD — 5980,05 м.

Напомним, что Freelander 8 — это дебютная модель бренда Freelander, запущенного под крылом CJLR. Китай будет основным рынком для Freelander, при этом уже в ближайшее время начнутся поставки Freelander 8 и в другие страны. С 2026 по 2030 год CJLR выведет на рынок не менее шести новых моделей Freelander, все они будут построены на платформах Chery, а JLR помогает только с дизайном. Производство Freelander 8 стартовало 3 августа, премьера состоялась 17 августа, 3 сентября были объявлены розничные цены, а поставки начнутся 19 сентября.

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В основе Freelander 8 лежит разновидность модульной платформы E0X от Chery с 800-вольтовой электрической архитектурой. Габаритная длина Freelander 8 — 5118 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1898 мм, колесная база — 3040 мм. Дорожный просвет — 220 мм, угол въезда — 20 градусов, угол съезда — 25 градусов, глубина преодолеваемого брода — 900 мм. Штатные колёса — 21- либо 22-дюймовые. Подвеска полностью независимая, пневматическая, с регулируемой жёсткостью. Передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Шасси — полноуправляемое: задние колёса могут поворачиваться на угол до 10 градусов, сокращая радиус разворота. Уже в «базе» Freelander 8 оснащён лидаром и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8397 — они нужны для работы комплекса электронных ассистентов водителя Huawei Qiankun ADS 5.0, куда входит автопилот второго уровня по классификации SAE.

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Силовая установка у Freelander 8 только plug-in гибридная, последовательного типа, где установленный спереди 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 60,33 кВт·ч. Колёса, как мы сказали выше, вращают два электромотора: передний выдаёт 360 кВт (490 л.с.) и 338 Нм, задний — 250 кВт (340 л.с.) и 475 Нм. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 610 кВт (830 л.с.) и 813 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, максимальная скорость — 220 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 310 км по циклу CLTC или 221 км по циклу WLTP. Снаряженная масса — 2980 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 2000 кг.

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Салон Freelander 8 может иметь двухрядное (пять мест) либо трёхрядное (шесть мест) исполнение. Верхнюю часть передней панели занял 46,3-дюймовый приборный экран с 8K-разрешением, а мультимедийный по центру — 15,6-дюймовый. Для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрен собственный 17,3-дюймовый потолочный телевизор. Штатная аудиосистема Harman Kardon насчитывает 23 громкоговорителя. В богатых версиях есть бортовой 10-литровый холодильник.

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В Китае базовый пятиместный Freelander 8 Pro стоит от 289 900 юаней (3,64 млн рублей в переводе по текущему курсу), а за топовый шестиместный кроссовер в лимитированном исполнении First Edition нужно отдать минимум 439 900 юаней (5,52 млн рублей).

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1 комментарий
15.09.2026 21:34
Алексей Добровинский

Выразительный экстерьер: ничего лишнего, но выглядит дорого.

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