ФТС ответила на вопросы о работе пограничного пункта пропуска в Армению и Грузию

В настоящее время Верхний Ларс является одним из самых загруженных пунктов пропуска через государственную границу. Это единственный действующий сухопутный погранпереход, связывающий Россию с Арменией, Грузией, а также основной логистический маршрут, связывающий Россию с другими странами ближнего и дальнего зарубежья.

﻿К﻿аждую минуту границу пересекают по одному легковому автомобилю на въезд и на выезд, а также каждые две минуты – по одному грузовому на въезд и на выезд. Востребованность данного пункта пропуска грузовыми перевозчиками, снятие с 18 мая ограничений на перемещение физических лиц в Грузию, рост туристического потока в сезон отпусков и сложные климатические условия, из-за которых движение по дороге, ведущей к Верхнему Ларсу, периодически перекрывается, приводят к образованию очередей на границе.



С учетом стратегической важности Верхнего Ларса Северо-Кавказское таможенное управление развеивает мифы относительно работы этого погранперехода и дает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы граждан и представителей СМИ. Рекомендуем учитывать эту информацию гражданам, планирующим пересечение государственной границы через Верхний Ларс.

1. «На Верхнем Ларсе работают только таможенники»

Гражданами очень часто ошибочно применяется термин «таможня» по отношению ко всем аспектам работы на МАПП «Верхний Ларс» и на прилегающих территориях. Это одно из самых распространенных на сегодняшний день заблуждений. По факту, таможня является одним из нескольких государственных органов, осуществляющих контрольные функции в пункте пропуска.



Таможенный контроль осуществляется выборочно с применением системы управления рисками, что не позволяет должностным лицам таможенного органа произвольно принимать решение в отношении участников таможенных процедур. Важно отметить, что помимо таможенных формальностей в пункте пропуска контрольные операции совершаются и другими ведомствами.



Таким образом, задержки при прохождении пункта пропуска могут быть связаны с деятельностью других контрольных органов и не иметь отношения к работе таможни. Так, время таможенного контроля в отношении одного легкового транспортного средства составляет от нескольких секунд до минуты, за исключением случаев выявления нарушений законодательства.

2.Так кто же осуществляет контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ?

В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществляется несколько видов контроля, в том числе:

пограничный – включает проверку документов на право въезда в РФ или выезда из страны физических лиц, досмотр транспортных средств с целью обнаружения нарушителей правил пересечения государственной границы (Пограничное управление ФСБ России по РСО-Алания);​– таможенный – комплекс мероприятий, направленных на контроль ввозимых в РФ и вывозимых из страны товаров, грузов, транспортных средств и прочего (Таможенный пост Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни);

санитарно-карантинный – контроль документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (Роспотребнадзор по РСО-Алания);

ветеринарный – применяется при таможенном оформлении товаров животного происхождения (Россельхознадзор по РСО-Алания);

карантинный фитосанитарный – прохождение карантина для товаров биологического происхождения (растительного и животного). Его целью является проверка качества и безопасности ввозимого сырья и соответствие его действующим нормам Таможенного Союза (Россельхознадзор по РСО-Алания).

и другие.

Стоит также отметить, что таможенные органы не уполномочены осуществлять развитие инфраструктуры пунктов пропуска. Вопросы обеспечения условиями комфорта, такими как туалет, душ, общепит, магазины, входит в компетенцию подведомственных Министерству транспорта России ведомств и органов местного самоуправления. Кроме того, обращаем внимание, что контроль в области безопасности дорожного движения осуществляют инспекторы территориальных органов ГИБДД МВД России, ликвидация чрезвычайных ситуаций на пути следования входит в компетенцию МЧС России, а ответственным ведомством за проведение работ и соблюдение сроков реконструкции пунктов пропуска является территориальный филиал ФГКУ Росгранстрой, подведомственный Минтрансу России. Именно в эти ведомства следует обращаться за разъяснениями в рамках указанных компетенций.

3. Почему перед пунктом пропуска Верхний Ларс образуются очереди?



Одна из причин образования очередей перед Верхним Ларсом – сложные климатические условия. Сильные дожди, снег, влекущие сход селей и лавин, размытие дороги, привели к тому, что общий период простоя с начала текущего года составил более 40 суток.



Также на образование очередей влияет превышение пропускной способности этого пункта пропуска. При проектной пропускной способности, установленной паспортом пункта пропуска в 170 грузовых, 200 легковых и 30 автобусов в сутки, фактическая нагрузка на Верхний Ларс в настоящее время составляет в среднем 890 грузовых и 2833 легковых машин в сутки, что превышает проектную пропускную способность в 5,2 раза по грузовому и в 14 раз по легковому транспорту, а с момента снятия ограничений на перемещение физических лиц – в 17,3 раза.



Подавляющую часть легковых автомобилей, следующих через пункт пропуска, составляют транспортные средства, зарегистрированные на территории государств-членов Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия). Такие автомобили в соответствии со статьей 260 ТК ЕАЭС не подлежат обязательному таможенному декларированию при их перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза.



4. Что таможня предпринимает для сокращения очередей перед пунктом пропуска?



Для ускорения движения транспортных средств в отношении большегрузов, подлежащих таможенному контролю, используются три дополнительных стояночных площадки – одна на выезд (170 стояночных мест) и две на въезд (в общем 300 стояночных мест) вне границ пункта пропуска Верхний Ларс.



С 11 июля по направлению на выезд из РФ для легкового автотранспорта введено 12 дополнительных полос движения. Северо-Кавказским таможенным управлением инициировано ускорение работ по строительству и вводу в эксплуатацию аналогичных 12 полос на въездном направлении.



В качестве временной меры предложено использовать в реверсивном порядке линии выездного направления. Решение о функционировании линий принимают должностные лица пограничной службы.



Кроме того, увеличена штатная численность сотрудников таможенного поста, ежемесячно прикомандировываются должностные лица из других регионов. Штатной численности таможенного органа достаточно для обеспечения проведения таможенного контроля на всех линиях без задержек транспортных средств.



5. Существует приоритетный порядок пропуска через Верхний Ларс?



Таможенные органы не регулируют очередность въезда транспортных средств в пункт пропуска ввиду отсутствия соответствующих полномочий. В целях обеспечения соблюдения очередности движения транспортных средств Северо-Кавказским таможенным управлением предложено оснащение Верхнего Ларса интегрированной системой управления пропуском, включающей организацию электронной очереди. По информации Минтранса России МАПП Верхний Ларс включен в перечень пунктов пропуска, оснащение которых указанной системой планируется в первоочередном порядке.



В качестве дополнительных мер для сокращения длительных сроков ожидания людьми в очереди пограничными и таможенными органами обеспечен пропуск легкового и пассажирского автотранспорта в приоритетном порядке.



6. Как можно избежать пребывания в очереди перед пунктом пропуска?



Северо-Осетинская таможня работает в усиленном режиме, но вновь подъезжающие авто беспрерывно пополняют очередь, в среднем в сутки насчитывается около 1500-1700 вновь прибывших легковых автотранспортных средств и 500 грузовых.



Гражданам, планирующим поездку в Грузию, а также в граничащие с Грузией страны (Турция, Армения, Азербайджан), в которые они планируют попасть, пересекая Верхний Ларс, необходимо учитывать, что пропускная способность пункта пропуска ограничена. Актуальная информация об очередях размещена на официальном сайте Северо-Кавказского таможенного управления. Также на сайте можно просмотреть изображения с web-камер в режиме реального времени п/п Верхний Ларс (информация (сигнал) на сайт поступают с системы видеонаблюдения, принадлежащей Северо-Кавказскому филиалу ФГКУ Росгранстрой).



7. Делается ли что-либо для решения проблем функционирования Верхнего Ларса?



В целях повышения пропускной способности пункта пропуска с февраля 2021 г. в пункте пропуска Верхний Ларс проводится реконструкция, в соответствии с проектом будет введено в эксплуатацию 39 полос, в том числе:

2 полосы для автобусов (въезд, выезд);

24 полосы для легковых автотранспортных средств (12 – въезд, 12 – выезд);

13 полос для грузовых автотранспортных средств (6 – въезд, 7 – выезд).

Ответственным за проведение работ и соблюдением сроков по реконструкции является ФГКУ Росгранстрой.

Необходимо отметить, что таможенные органы в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют противодействие коррупции, обеспечение собственной безопасности и оперативно-разыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения должностных преступлений.



Обратиться в Северо-Кавказское таможенное управление по вопросам известных Вам фактов коррупционных проявлений в отношении должностных лиц таможенных органов можно по телефону доверия: 8(879)225-82-46. Также, на официальных сайтах ведомств, указанных в пункте 2, размещена контактная информация по разрешению вопросов по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

