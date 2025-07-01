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  • GAC привёз в РФ минивэн M8 Lounge: «офис на колёсах» с роскошным четырёхместным салоном

GAC привёз в РФ минивэн M8 Lounge: «офис на колёсах» с роскошным четырёхместным салоном

01.07.2025 74 0 0

Продажи новой версии пассажирского вэна китайской марки на российском рынке стартовали сегодня, 1 июля 2025 года. Цена – 7,5 млн рублей.

Марка GAC выпускает в Китае свой полноразмерный минивэн с 2017 года. Изначально модель получила название GM8, однако позже её на родине переименовали в M8, а для экспортных рынков решили использовать индекс GN8. Второе поколение пассажирского вэна появилось в 2022 году. Российское представительство GAC в феврале прошлого года официально объявило о выходе модели второй генерации на российский рынок, причём под именем GAC M8. Теперь местную линейку пополнила топовая версия этого минивэна.

На фото: «обычный» минивэн GAC M8 (версия для российского рынка)
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На фото: «обычный» минивэн GAC M8 (версия для российского рынка)
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На фото: «обычный» минивэн GAC M8 (версия для российского рынка)
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На фото: «обычный» минивэн GAC M8 (версия для российского рынка)
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Флагманское исполнение получило название GAC M8 Lounge. Его главной особенностью является четырёхместный салон, причём, как пояснили в компании, этот минивэн получил «интерьер уровня первого класса авиалайнера». При длине 5212 мм и колёсной базе, равной 3070 мм, салон имеет схему рассадки 2+2. Такой формат даёт пассажирам второго ряда большое пространство, а за комфорт отвечают сидения.

Капитанские кресла имеют электрорегулировки в десяти направлениях, настроить можно в том числе положение подголовника и оттоманки. Сидения второго ряда снабдили подогревом, функциями вентиляции и массажа. Кроме того, их можно разложить в горизонтальное положение и использовать для полноценного отдыха в пути.

На фото: салон четырёхместного минивэна GAC M8 Lounge

В местном офисе назвали GAC M8 Lounge «офисом на колёсах»: кресла второго ряда отделены от передних звукоизоляционной перегородкой. В неё интегрирован 34-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, предназначенный для пассажиров. Стоит отметить, что им также доступна независимая акустическая система с 13 динамиками, включая сабвуфер. За дисплеем находится электрохромное стекло с функцией затемнения.

Минивэн снабдили трёхзонным климат-контролем, у каждого сиденья второго ряда есть своё устройство для беспроводной зарядки смартфона, USB-разъёмы и столики, которые можно использовать в качестве подставки для ноутбука во время работы. В перегородке расположен мини-бар с холодильником (до –10°C), потолок имеет подсветку «Звёздное небо», салон украшен серыми хромированными вставками и декоративными элементами с текстурой агатового дерева.

На фото: четырёхместный минивэн GAC M8 Lounge

«Начинка» у GAC M8 Lounge стандартная. Так, под капотом переднеприводного минивэна располагается бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка мощностью 231 л.с., максимальный крутящий момент – 380 Нм. В пару ей предлагается классический восьмиступенчатый автомат фирмы Aisin. Средний расход топлива у этой модели составляет 9,7 литра на 100 км.

Продажи четырёхместного пассажирского вэна на российском рынке стартовали сегодня, 1 июля 2025 года. GAC M8 Lounge в РФ можно купить за 7 499 999 рублей. Рекомендованная розничная стоимость «обычного» GAC M8 на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 5 499 999 до 6 499 999 рублей.

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