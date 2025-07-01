GAC привёз в РФ минивэн M8 Lounge: «офис на колёсах» с роскошным четырёхместным салоном

Марка GAC выпускает в Китае свой полноразмерный минивэн с 2017 года. Изначально модель получила название GM8, однако позже её на родине переименовали в M8, а для экспортных рынков решили использовать индекс GN8. Второе поколение пассажирского вэна появилось в 2022 году. Российское представительство GAC в феврале прошлого года официально объявило о выходе модели второй генерации на российский рынок, причём под именем GAC M8. Теперь местную линейку пополнила топовая версия этого минивэна.
Флагманское исполнение получило название GAC M8 Lounge. Его главной особенностью является четырёхместный салон, причём, как пояснили в компании, этот минивэн получил «интерьер уровня первого класса авиалайнера». При длине 5212 мм и колёсной базе, равной 3070 мм, салон имеет схему рассадки 2+2. Такой формат даёт пассажирам второго ряда большое пространство, а за комфорт отвечают сидения.
Капитанские кресла имеют электрорегулировки в десяти направлениях, настроить можно в том числе положение подголовника и оттоманки. Сидения второго ряда снабдили подогревом, функциями вентиляции и массажа. Кроме того, их можно разложить в горизонтальное положение и использовать для полноценного отдыха в пути.
В местном офисе назвали GAC M8 Lounge «офисом на колёсах»: кресла второго ряда отделены от передних звукоизоляционной перегородкой. В неё интегрирован 34-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, предназначенный для пассажиров. Стоит отметить, что им также доступна независимая акустическая система с 13 динамиками, включая сабвуфер. За дисплеем находится электрохромное стекло с функцией затемнения.
Минивэн снабдили трёхзонным климат-контролем, у каждого сиденья второго ряда есть своё устройство для беспроводной зарядки смартфона, USB-разъёмы и столики, которые можно использовать в качестве подставки для ноутбука во время работы. В перегородке расположен мини-бар с холодильником (до –10°C), потолок имеет подсветку «Звёздное небо», салон украшен серыми хромированными вставками и декоративными элементами с текстурой агатового дерева.
«Начинка» у GAC M8 Lounge стандартная. Так, под капотом переднеприводного минивэна располагается бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка мощностью 231 л.с., максимальный крутящий момент – 380 Нм. В пару ей предлагается классический восьмиступенчатый автомат фирмы Aisin. Средний расход топлива у этой модели составляет 9,7 литра на 100 км.
Продажи четырёхместного пассажирского вэна на российском рынке стартовали сегодня, 1 июля 2025 года. GAC M8 Lounge в РФ можно купить за 7 499 999 рублей. Рекомендованная розничная стоимость «обычного» GAC M8 на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 5 499 999 до 6 499 999 рублей.
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