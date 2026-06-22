Renault освежила хэтчбек Megane E-Tech electric: новое «лицо» и батарея большей ёмкости

У обновлённой пятидверки французской марки запас хода на одной зарядке подрос до 500 км (при расчёте по циклу WLTP).

Компания Renault представила актуальный хэтчбек Megane E-Tech Electric с полностью электрической «начинкой», предназначенный для европейского рынка, в 2021 году. Первый раз эту модель освежили в апреле 2025-го, а сегодня, 22 июня 2026-го, французы рассекретили ещё раз обновлённую пятидверку. Дата старта продаж, а также цены посвежевшего Megane E-Tech Electric в Европе будут обнародованы позже.

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В ходе обновления хэтчбек получил иное «лицо». На капоте Renault Megane E-Tech electric остались прежние выштамповки, но исчезла выемка под логотип в виде узнаваемого ромба. Верхняя часть светодиодной головной оптики осталась прежней, фары соединены между собой узорчатой заглушкой, однако исчезли боковые элементы, им на смену пришёл пиксельный «нижний этаж» в виде восьми ромбов с каждой стороны. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован двусоставный воздухозаборник.

Посвежевший хэтчбек снабдили пластиковым глянцевым обвесом по периметру кузова, включая округлые накладки на колёсные арки. Корму слегка обновили за счёт иначе оформленных накладок на нижней части бампера (в месте для крепления автономера), кроме того, название модели по центру багажной двери теперь написано одним цветом, тогда как у дореформенной версии вторая «e» была выделена синим цветом. Пятидверке положены оригинальные 19- и 20-дюймовые колёсные диски.

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Габаритная длина обновлённого Renault Megane E-Tech electric осталась прежней и равна 4200 мм, ширина увеличилась на 14 мм до 1782 мм, высота подросла на 17 мм до 1522 мм, расстояние между осями не поменялось и по-прежнему составляет 2685 мм. Максимальный дорожный просвет – 124 мм (у дореформенной версии – 135 мм), объём багажника равен 440 литра, а при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1332 литров.

Пятидверке французской марки в ходе обновления не стали менять интерьер. Так что в салоне по-прежнему находится трёхспицевое рулевое колесо со «сплюснутым» с двух сторон ободом, а за ним на передней панели располагается «L-образный» элемент, который объединяет дефлекторы вентиляции и два дисплея – один исполняет роль виртуальной приборки диагональю 12,3 дюйма, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы на 12 дюймов. Посвежевшему «зелёному» Megane положено устройство для беспроводной зарядки смартфонов, соответствующее стандарту Qi2.

На фото: салон обновлённого хэтчбека Renault Megane E-Tech electric 1 / 3 На фото: салон обновлённого хэтчбека Renault Megane E-Tech electric 2 / 3 На фото: салон обновлённого хэтчбека Renault Megane E-Tech electric 3 / 3

У Renault Megane E-Tech electric единственный электромотор мощностью 218 л.с. (160 кВт) остался прежним, его максимальный крутящий момент, как и ранее, составляет 300 Нм. На разгон с места до «сотни» такой пятидверке требуется 7,6 секунды, а её максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Изменения в технике всё-таки есть: хэтчбеку досталась литий-железо-фосфатная тяговая батарея большей ёмкости – 67 кВт*ч (вместо 60 кВт*ч у дореформенного варианта). В результате максимальный запас хода на одной зарядке подрос с 468 до 500 км (при расчёте по циклу WLTP). От станции быстрой зарядки пополнить аккумулятор с 15 до 80% можно примерно за 24 минуты.

Стоимость новинки, которую предложат в исполнениях Techno и Esprit Alpine, станет известна позже. На домашнем рынке, во Франции, цена актуального хэтчбека Renault Megane E-Tech electric варьируется в диапазоне от 34 670 до 38 420 евро, что эквивалентно 2,93 – 3,24 млн рублей по текущему курсу.