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Гамму рамного внедорожника Nissan Terra пополнит версия Sport

22.02.2023 95 0 0

Впрочем, «спортивным», скорее всего, будет лишь название: к премьере готовится «почерневший» SUV.

Трехрядный рамный вездеход Nissan Terra в строю с 2018 года. Модель сделана на базе пикапа Navara, масштабный рестайлинг она пережила в 2020-м. Сегодня внедорожник продают на Ближнем Востоке (там он носит имя X-Terra), в странах Африки и Юго-Восточной Азии, а также в Китае (любопытно, что в КНР Терру так и не модернизировали, хотя это был в целом дебютный рынок). Кое-где обновленный SUV уже оброс спецверсиями, и вот на подходе еще один особый вариант: для Филиппин анонсировано исполнение Sport.

Nissan Terra Sport
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Nissan Terra Sport
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Nissan Terra Sport
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Филиппинское подразделение Nissan пока распространило единственное изображение «спортивного» вездехода. Судя по картинке, внешне новая версия отличается черным декором (стандартная Terra обильно украшена хромом): в этом цвете выполнены радиаторная решетка, защитная накладка на переднем бампере, наружные зеркала, рейлинги на крыше, пороги, ручки дверей и колесные диски. Кроме того, рядом с противотуманками появились дополнительные «жабры» – разумеется, черные.

Стандартный внедорожник Nissan Terra
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Стандартный внедорожник Nissan Terra
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Внутри, скорее всего, тоже будет темная отделка, тогда как для стандартного SUV предусмотрены бордовые «кожаные» вставки. Предполагается, что за основу для Terra Sport взяли топовую комплектацию VL, если информация подтвердится, то в списке оборудования будут двухзонный климат-контроль, мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы автоторможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон.

Стандартный внедорожник Nissan Terra
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Стандартный внедорожник Nissan Terra
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Местные профильные СМИ считают, что технику реформы не затронули. На Филиппинах внедорожник представлен с турбодизелем YD25DDTi 2.5, который выдает 190 л.с. и 450 Нм. Раз Sport сделан из самой дорогой версии, то, очевидно, у него семиступенчатый «автомат» и жестко подключаемый полный привод (базовый внедорожник там имеет «механику» и задний привод).

Онлайн-презентацию Nissan Terra Sport проведут 25 февраля.

В России рамный внедорожник Nissan официально не был представлен, но теперь, после ухода марки, у нас можно приобрести Terra: привезенные по схеме параллельного импорта машины встречаются на сайтах объявлений.

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