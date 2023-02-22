Гамму рамного внедорожника Nissan Terra пополнит версия Sport

Трехрядный рамный вездеход Nissan Terra в строю с 2018 года. Модель сделана на базе пикапа Navara, масштабный рестайлинг она пережила в 2020-м. Сегодня внедорожник продают на Ближнем Востоке (там он носит имя X-Terra), в странах Африки и Юго-Восточной Азии, а также в Китае (любопытно, что в КНР Терру так и не модернизировали, хотя это был в целом дебютный рынок). Кое-где обновленный SUV уже оброс спецверсиями, и вот на подходе еще один особый вариант: для Филиппин анонсировано исполнение Sport.

Nissan Terra Sport 1 / 3 Nissan Terra Sport 2 / 3 Nissan Terra Sport 3 / 3

Филиппинское подразделение Nissan пока распространило единственное изображение «спортивного» вездехода. Судя по картинке, внешне новая версия отличается черным декором (стандартная Terra обильно украшена хромом): в этом цвете выполнены радиаторная решетка, защитная накладка на переднем бампере, наружные зеркала, рейлинги на крыше, пороги, ручки дверей и колесные диски. Кроме того, рядом с противотуманками появились дополнительные «жабры» – разумеется, черные.



Стандартный внедорожник Nissan Terra 1 / 2 Стандартный внедорожник Nissan Terra 2 / 2

Внутри, скорее всего, тоже будет темная отделка, тогда как для стандартного SUV предусмотрены бордовые «кожаные» вставки. Предполагается, что за основу для Terra Sport взяли топовую комплектацию VL, если информация подтвердится, то в списке оборудования будут двухзонный климат-контроль, мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы автоторможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон.



Стандартный внедорожник Nissan Terra 1 / 2 Стандартный внедорожник Nissan Terra 2 / 2

Местные профильные СМИ считают, что технику реформы не затронули. На Филиппинах внедорожник представлен с турбодизелем YD25DDTi 2.5, который выдает 190 л.с. и 450 Нм. Раз Sport сделан из самой дорогой версии, то, очевидно, у него семиступенчатый «автомат» и жестко подключаемый полный привод (базовый внедорожник там имеет «механику» и задний привод).



Онлайн-презентацию Nissan Terra Sport проведут 25 февраля.

В России рамный внедорожник Nissan официально не был представлен, но теперь, после ухода марки, у нас можно приобрести Terra: привезенные по схеме параллельного импорта машины встречаются на сайтах объявлений.