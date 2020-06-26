Гараж ужаса: зомби-аттракцион из Японии с кровью за доплату

Базирующаяся в Токио компания Kowagarasetai специализируется на создании домов с приведениями и прочих пространств страха и жути, куда любой желающий может прийти и пощекотать себе нервы. Тема мертвецов, упырей, зомби, вампиров и прочей нечисти в Японии в последние годы очень востребована, Хэллоуин стал одни из любимых народных праздников, так что Kowagarasetai вполне себе процветала, пока не грянул COVID-19 с его карантинными ограничениями и реальным страхом людей перед публичными мероприятиями, к каковым, безусловно, относится посещение дома с привидениями.

Адаптация к новым реалиям потребовала от Kowagarasetai смены формата развлечений и привела к разработке гаража ужасов. Клиенты заезжают в него на своих машинах и в атмосфере полумрака переживают 20-минутный кошмар с бросающимися с воплями на стёкла мёртвыми людьми и сопроводительной легендой, транслируемой через динамики аудиосистемы — мол, давным-давно в этом гараже произошло ужасное событие, и теперь его жертвы в виде призраков атакуют любого, кто погудит в клаксон три раза.



Устроители говорят, что пересиживаемое клиентами эмоциональное напряжение даже более сильное, чем во время брожения по дому с привидениями пешком, так как из машины нельзя убежать, приходится находиться в центре событий. Актёры, изображающие зомби, очень опытные, степень погружения высокая, а для пущей остроты можно заказать в виде опции кровь, которой нежить измажет вашу машину.



Стоимость участия — 8000 иен (примерно 5200 рублей) за машину. Доплата за кровь — 1000 иен (650 рублей). Изготовление памятных снимков с вашими перекошенными от ужаса лицами — 1500 иен (975 рублей). То есть цены по московским меркам просто смешные, при этом если вы заказали сеанс с кровью, по окончании вам протрут стёкла и фары, чтобы вы могли поехать домой. Полная мойка — уже за ваш счёт на стороне.



Поскольку машина в Токио есть далеко не у всех, можно заказать сеанс в прокатной машине за 9000 иен. После каждого сеанса салон прокатной машины дезинфицируется, чтобы новые посетители не заразились коронавирусом. Лучше всего для посещения гаража ужаса подойдёт кей-кар, но можно приехать на чуть более крупном автомобиле. В общем, если вдруг окажетесь в Токио, можете устроить себе безопасное и в то же время остросюжетное развлечение, но заявку нужно оставлять заранее.

