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  • Гараж ужаса: зомби-аттракцион из Японии с кровью за доплату

Гараж ужаса: зомби-аттракцион из Японии с кровью за доплату

26.06.2020 44 0 0

Пандемия COVID-19 нанесла серьёзный удар по сектору офлайн-развлечений, но некоторые предприниматели нашли выход — теперь клиентам оказывают услуги в автомобилях, являющихся надёжным барьером на пути распространения коронавируса.

 

Базирующаяся в Токио компания Kowagarasetai специализируется на создании домов с приведениями и прочих пространств страха и жути, куда любой желающий может прийти и пощекотать себе нервы. Тема мертвецов, упырей, зомби, вампиров и прочей нечисти в Японии в последние годы очень востребована, Хэллоуин стал одни из любимых народных праздников, так что Kowagarasetai вполне себе процветала, пока не грянул COVID-19 с его карантинными ограничениями и реальным страхом людей перед публичными мероприятиями, к каковым, безусловно, относится посещение дома с привидениями.

Адаптация к новым реалиям потребовала от Kowagarasetai смены формата развлечений и привела к разработке гаража ужасов. Клиенты заезжают в него на своих машинах и в атмосфере полумрака переживают 20-минутный кошмар с бросающимися с воплями на стёкла мёртвыми людьми и сопроводительной легендой, транслируемой через динамики аудиосистемы — мол, давным-давно в этом гараже произошло ужасное событие, и теперь его жертвы в виде призраков атакуют любого, кто погудит в клаксон три раза.

Устроители говорят, что пересиживаемое клиентами эмоциональное напряжение даже более сильное, чем во время брожения по дому с привидениями пешком, так как из машины нельзя убежать, приходится находиться в центре событий. Актёры, изображающие зомби, очень опытные, степень погружения высокая, а для пущей остроты можно заказать в виде опции кровь, которой нежить измажет вашу машину.

Стоимость участия — 8000 иен (примерно 5200 рублей) за машину. Доплата за кровь — 1000 иен (650 рублей). Изготовление памятных снимков с вашими перекошенными от ужаса лицами — 1500 иен (975 рублей). То есть цены по московским меркам просто смешные, при этом если вы заказали сеанс с кровью, по окончании вам протрут стёкла и фары, чтобы вы могли поехать домой. Полная мойка — уже за ваш счёт на стороне.

Поскольку машина в Токио есть далеко не у всех, можно заказать сеанс в прокатной машине за 9000 иен. После каждого сеанса салон прокатной машины дезинфицируется, чтобы новые посетители не заразились коронавирусом. Лучше всего для посещения гаража ужаса подойдёт кей-кар, но можно приехать на чуть более крупном автомобиле. В общем, если вдруг окажетесь в Токио, можете устроить себе безопасное и в то же время остросюжетное развлечение, но заявку нужно оставлять заранее.

Япония курьезы интересно Коронавирус COVID-19

 

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