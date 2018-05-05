Geely Automobile увеличит выпуск «смартфон-кроссоверов» Lynk & Co до 200 тысяч единиц в год

Концерн Geely наращивает производство автомобилей под маркой Lynk & Co в Китае. На заводе в Чжанцзякоу запустили дополнительную производственную линию, которая даст работу еще 1200 рабочим. До настоящего времени на заводе работали около 1800 человек. Кроме того, в кузовном цехе заняты 300 роботов. По планам автопроизводителя, рост мощностей позволит выпускать до 200 тысяч автомобилей в год.

Концерн Geely наращивает производство автомобилей под маркой Lynk & Co в Китае. На заводе в Чжанцзякоу запустили дополнительную производственную линию, которая даст работу еще 1200 рабочим. До настоящего времени на заводе работали около 1800 человек. Кроме того, в кузовном цехе заняты 300 роботов. По планам автопроизводителя, рост мощностей позволит выпускать до 200 тысяч автомобилей в год.

Марка Lynk & Co — это совместная разработка Geely и Volvo, которая произвела фурор в первый же день продаж. В октябре 2017 года за 2 минуты поступило 6 тысяч заявок на кроссовер Lynk & Co 01.

Линейка кроссоверов Lynk & Co ориентирована на молодежь поколения миллениалов. Уже сейчас покупатель машины получает бессрочную гарантию, помощь в дороге и даже безлимитный интернет в салоне, рассчитанный как на бортовую мультимедийную систему, так и на гаджеты пассажиров. Даже название марки указывает на главную ценность миллениала — связь. В переводе с английского, Link — «ссылка».

Целевой аудиторией объясняются и другие «фишки» марки. У автомобилей не будет привычных «базовых» комплектаций и дополнительных опций. Будет несколько вариантов с фиксированными ценами. Кроме того, планируется отказаться от распространения через дилерскую сеть. Заказать машину можно будет дома, через интернет, и получить с доставкой на дом.

В Европе Lynk & Co начнут выпускать на заводе Volvo в бельгийском Генте, по предварительным данным, в конце 2019 года. А в марте этого года европейская публика уже оценила кроссоверы 01, 02 и седан 03 на смотре в Амстердаме.

Сейчас в Китае можно купить только «большой» кроссовер Lynk & Co 01. Габариты автомобиля: 4512 мм в длину, 1856 мм в ширину, 1657 мм в высоту и 2734 в колесной базе. Цена его начинается со 158 800 юаней (около 1,4 миллиона рублей). «Двойка» и «тройка» на конвейер пока не вышли.

Машина оснащена только одним вариантом двигателя — двухлитровой бензиновой «вольвовской» «турбочетверкой» мощностью 190 л.с. Коробки передач — «механика», классический автомат и 7-ступенчатый робот.

В Россию Lynk & Co тоже может приехать — во всяком случае, президент Geely Ан Цуйхуэй в эксклюзивном интервью «Колесам» рассказал, что такая вероятность не исключена.