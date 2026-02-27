Гибридные авто ×
  • Geely готовится запустить в продажу купеобразный кроссовер Atlas REV

Geely готовится запустить в продажу купеобразный кроссовер Atlas REV

27.02.2026 55 0 0
Geely готовится запустить в продажу купеобразный кроссовер Atlas REV

Под материнской маркой Geely решено продавать гибридную версию непопулярного паркетника Livan, который бывает только в виде электрокара. От исходного кросса новая модификация также отличается оформлением салона.

Этот купеобразный паркетник компания Geely анонсировала в начале февраля. Модель назвали Boyue REV, то есть в Китае она пополнила SUV-семейство, которое прежде включало «просто» Boyue (у нас это дореформенный Cityray) и более крупную пятидверку Boyue L (в России дорестайлинговый SUV представлен как Atlas). Так вот недавно Geely опубликовала несколько дополнительных изображений и проморолик кросс-купе.

Гибридный Geely Boyue REV
Гибридный Geely Boyue REV
1 / 2
Электрический Livan 7
Электрический Livan 7
2 / 2

Совершенно новой разработкой пятидверка не является. Под брендом Geely в Поднебесной будут продавать гибридную версию электрокросса Livan 7, который стартовал в 2023 году. Марка Livan, напомним, была создана на руинах компании Lifan, ныне она входит в холдинг Geely Auto. На родине этот бренд раскрутить так и не удалось, купеобразная электрическая «семерка» там спросом тоже не пользуется. Очевидно, именно поэтому фирма Geely решила присвоить собственную эмблему модернизированной версии. 

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Кстати, под материнской маркой паркетник сертифицировали еще в прошлом году, причем тогда у него было несколько названий – в том числе, Haoyue R7. То есть купеобразный кросс мог бы стать «братом» Geely Haoyue (в России –Okavango), но в итоге выбрали более популярное семейство Boyue.

Внешне гибрид Geely Boyue REV от электрического Livan 7 практически ничем не отличается, не считая, конечно, эмблем и шильдиков. Ну и еще Boyue/Atlas REV пиарят только с традиционными ручками дверей, хотя в сертификате для него были заявлены еще и выдвижные ручки (такие положены и дорогим версиям «электрички» Livan).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Несмотря на общий дизайн экстерьера по габаритам гибридный и электрический паркетник полностью не совпадают. Длина и колесная база Geely Boyue REV составляют 4680 и 2778 мм против 4690 и 2775 мм у Livan 7. Ширина и высота одинаковые – 1892 и 1650 мм.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Интерьер для гибрида слегка переделали. В дверях заменили ручки, также иначе оформлены центральные дефлекторы обдува, а на тоннеле появились шайба, ряд кнопок и пара неприкрытых подстаканников. Как и электрокар, гибридный Geely Boyue REV еще имеет виртуальную приборку, мультимедиа-систему с крупным планшетом и площадку для беспроводной зарядки. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

В сертификате для Geely Boyue REV заявлен работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (112 л.с.). Характеристики электромотора и батареи пока неизвестны. При этом в Geely сообщили о том, что только на электротяге кросс-купе проедет 375 км (видимо, по циклу CLTC), а суммарный запас хода составляет 1525 км.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Полноценную премьеру гибридного кроссовера Geely Boyue REV проведут в ближайшее время.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely Boyue Geely Atlas Livan
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Куда на самом деле «исчезает» масло? Падение уровня масла на щупе — одна из самых частых фобий автовладельцев. Всегда ли это приговор цилиндро-поршневой группе или нормальное явление? 358 0 0 27.02.2026
Статьи / Колёсная база Как правильно выбирать стеклоомывающую жидкость зимой Зимой стеклоомывающая жидкость напрямую влияет на видимость и безопасность. При отрицательной температуре неподходящий состав густеет или кристаллизуется, нарушая работу системы. Разберёмся,... 173 0 0 27.02.2026
Статьи / Практика Вечный, но лишь условно: почему ломается датчик давления масла, как его проверить и заменить Один из датчиков автомобиля, о присутствии которого многие иногда просто забывают, – это датчик давления моторного масла. В этом нет ничего необычного: пока он работает исправно, о нем никто... 197 0 0 27.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77139 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47160 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19906 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
15 Прощай, дилер: почему россияне массово уходят на вторичку
7 Яндекс вместо дизеля и третий ключик: обзор обновленных Haval H7 и H9
4 Lincoln готовит конкурента Range Rover и Mercedes-Benz G-класса
Новые комментарии
Change privacy settings