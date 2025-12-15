Новинки ×
15.12.2025 520 0 0
Geely Monjaro с обновлённым салоном и адаптивной подвеской в России: объявлена цена

Российский офис Geely готовится запустить в продажу новую версию флагманского кроссовера Monjaro. Такой паркетник отличился оформлением салона, вдобавок расширен список оборудования.

Особое исполнение под названием Flagship SE (последние две буквы расшифровываются как Special Edition) для паркетника Geely Monjaro в РФ анонсировали в начале декабря. Теперь же местное подразделение марки объявило цену спецверсии. Продажи новой модификации стартуют в ближайшее время.

Напомним, за основу для нашего Monjaro Flagship SE взяли версию Dongfang Yao, которая в Китае появилась в прошлом году. Но если на родине такой кроссовер получил другую радиаторную решетку, то у предназначенного для России Monjaro решетка прежняя. Среди внешних обновок нашего особого паркетника – цвету кузова Mountain Green (зеленый металлик) и 20-дюймовые диски иного дизайна.

А вот салон у российского Geely Monjaro Flagship SE такой же, как у модели для Китая образца 2024 года. Внутри установлен новый тоннель. Он лишен ручки со стороны пассажира, беспроводная площадка для смартфона находится у бокса-подлокотника, а не под дефлекторами обдува. Под центральным тачскрином мультимедиа больше нет блока с кнопками, при этом несколько клавиш теперь расположено непосредственно на тоннеле. Еще появились солнцезащитные козырьки с прозрачными (но затемненными) вставками. Также заменили селектор коробки. Мультимедиа дополнительно получила возможность беспроводной интеграции смартфона на базе iOS. Список оборудования еще пополнила новая аудиосистема с 12 динамиками (включая динамики в подголовниках передних кресел).

Доработаны форма и обивка передних кресел. Водительское сиденье Monjaro Flagship SE вдобавок получило массажер с 6 режимами, а пассажирское отныне имеет память настроек, функцию «раскладывания до горизонтального положения» и кнопки регулировок с заднего ряда (boss button). Кроме того, угол наклона спинок сидений второго ряда можно изменять с помощью кнопок, встроенных в карты задних дверей. Наконец, в Geely заявили о том, что кроссовер имеет увеличенный до 5 литров бачок омывателя с датчиком низкого уровня омывающей жидкости.

Как и раньше, в арсенале Monjaro также значатся панорамный люк, трехзонный климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений, проекционный дисплей, трехэкранное табло, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

В России Geely Monjaro все так же предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 238 л.с., классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. При этом спецверсия Flagship SE еще имеет адаптивную подвеску с регулируемой жесткостью амортизаторов. Плюс у этого исполнения есть дополнительный режим движения Sand (Песок).

Без учета акций Geely Monjaro Flagship SE обойдется в 4 899 990 рублей. Отметим, спецверсия не является самой дорогой в гамме – топовой осталась комплектация Exclusive за 5 052 190 рублей. Ну а исполнения Luxury и «просто» Flagship стоят 4 549 990 и 4 852 190 рублей соответственно.

Между тем в Китае недавно стартовал обновленный вариант Dongfang Yao. Его главная фишка – более крупное сдвоенное табло в салоне, которое возвышается над передней панелью.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Geely Geely Xingyue Geely Monjaro

 

