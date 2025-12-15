Geely Monjaro с обновлённым салоном и адаптивной подвеской в России: объявлена цена

Особое исполнение под названием Flagship SE (последние две буквы расшифровываются как Special Edition) для паркетника Geely Monjaro в РФ анонсировали в начале декабря. Теперь же местное подразделение марки объявило цену спецверсии. Продажи новой модификации стартуют в ближайшее время.

Напомним, за основу для нашего Monjaro Flagship SE взяли версию Dongfang Yao, которая в Китае появилась в прошлом году. Но если на родине такой кроссовер получил другую радиаторную решетку, то у предназначенного для России Monjaro решетка прежняя. Среди внешних обновок нашего особого паркетника – цвету кузова Mountain Green (зеленый металлик) и 20-дюймовые диски иного дизайна.

А вот салон у российского Geely Monjaro Flagship SE такой же, как у модели для Китая образца 2024 года. Внутри установлен новый тоннель. Он лишен ручки со стороны пассажира, беспроводная площадка для смартфона находится у бокса-подлокотника, а не под дефлекторами обдува. Под центральным тачскрином мультимедиа больше нет блока с кнопками, при этом несколько клавиш теперь расположено непосредственно на тоннеле. Еще появились солнцезащитные козырьки с прозрачными (но затемненными) вставками. Также заменили селектор коробки. Мультимедиа дополнительно получила возможность беспроводной интеграции смартфона на базе iOS. Список оборудования еще пополнила новая аудиосистема с 12 динамиками (включая динамики в подголовниках передних кресел).

Доработаны форма и обивка передних кресел. Водительское сиденье Monjaro Flagship SE вдобавок получило массажер с 6 режимами, а пассажирское отныне имеет память настроек, функцию «раскладывания до горизонтального положения» и кнопки регулировок с заднего ряда (boss button). Кроме того, угол наклона спинок сидений второго ряда можно изменять с помощью кнопок, встроенных в карты задних дверей. Наконец, в Geely заявили о том, что кроссовер имеет увеличенный до 5 литров бачок омывателя с датчиком низкого уровня омывающей жидкости.

Как и раньше, в арсенале Monjaro также значатся панорамный люк, трехзонный климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений, проекционный дисплей, трехэкранное табло, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

В России Geely Monjaro все так же предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 238 л.с., классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. При этом спецверсия Flagship SE еще имеет адаптивную подвеску с регулируемой жесткостью амортизаторов. Плюс у этого исполнения есть дополнительный режим движения Sand (Песок).

Без учета акций Geely Monjaro Flagship SE обойдется в 4 899 990 рублей. Отметим, спецверсия не является самой дорогой в гамме – топовой осталась комплектация Exclusive за 5 052 190 рублей. Ну а исполнения Luxury и «просто» Flagship стоят 4 549 990 и 4 852 190 рублей соответственно.

Между тем в Китае недавно стартовал обновленный вариант Dongfang Yao. Его главная фишка – более крупное сдвоенное табло в салоне, которое возвышается над передней панелью.