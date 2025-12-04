Новинки ×
04.12.2025 329 0 1
Особый Geely Monjaro для России: переделанный салон, адаптивная подвеска и кое-что ещё

Российский офис Geely анонсировал новую особую версию для популярного кроссовера Monjaro. Такой SUV отличился оформлением интерьера и расширенным списком оборудования.

Кроссовер Geely Monjaro на платформе CMA официально вышел на российский рынок в 2023 году, порцию обновок наша версия получила в 2024-м. Модель продолжает пользоваться довольно высоким спросом в РФ. К примеру, по итогам минувшего месяца она заняла шестую строчку в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей. А скоро покупателям предложат новую спецверсию – ее назвали Flagship SE (последние две буквы так и расшифровываются – Special Edition).

Судя по всему, за основу для нашего особого Monjaro взяли адресованный Китаю вариант Dongfang Yao образца 2024 года. На родине, напомним, кроссовер носит имя Xingyue L. Но если в Китае такое исполнение получило другую радиаторную решетку, то у предназначенной для России версии решетка прежняя. Среди внешних обновок Geely Monjaro Flagship SE – цвет кузова Mountain Green (зеленый металлик) и 20-дюймовые диски иного дизайна.

А вот интерьер такой же, как у модели в Китае. Внутри спецверсии Monjaro установлен новый центральный тоннель. Он лишен ручки со стороны пассажира, беспроводная площадка для смартфона расположена у бокса-подлокотника, а не под дефлекторами обдува. Под тачскрином мультимедийной системы больше нет блока с кнопками, при этом несколько клавиш появилось непосредственно на тоннеле. Еще заменили селектор коробки.

Интерьер Geely Monjaro Flagship SE
Интерьер Geely Monjaro Flagship SE
Салон стандартного Geely Monjaro
Салон стандартного Geely Monjaro
В местном представительстве Geely также заявили о том, что были доработаны форма и обивка передних кресел Monjaro Flagship SE. Водительское сиденье вдобавок получило массажер, а пассажирское отныне имеет память настроек, функцию «раскладывания до горизонтального положения» и кнопки регулировок с заднего ряда (boss button). Кроме того, угол наклона спинок сидений второго ряда можно изменять с помощью кнопок, встроенных в карты задних дверей.

Мультимедиа дополнительно получила возможность беспроводной интеграции смартфона на базе iOS. Наконец, список оборудования пополнила новая аудиосистема с 12 динамиками (включая динамики в подголовниках передних кресел).

Как и прежде, в России Geely Monjaro предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 238 л.с., классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. При этом спецверсия Flagship SE еще имеет адаптивную подвеску CDC.

В продажу новое исполнение должно поступить в ближайшее время, цена пока не объявлена. Стандартный Geely Monjaro 2025 года выпуска без учета акций сегодня стоит 4 549 990 – 5 052 190 рублей.

Между тем в Китае недавно появился обновленный Geely Xingyue L Dongfang Yao. Его главная фишка – более крупное сдвоенное табло в салоне, которое возвышается над передней панелью.

