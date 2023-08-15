Бизнес ×
  • Geely взяла контроль над СП с Baidu, кроссовер Jidu Robo-01 переименован в Jiyue 01

Geely взяла контроль над СП с Baidu, кроссовер Jidu Robo-01 переименован в Jiyue 01

15.08.2023 103 1 0

Появление нового бренда Jiyue в обойме холдинга Geely — это своеобразный обходной манёвр для получения от китайских властей разрешения на производство кроссовера Jidu Robo-01. Вместе с тем перспективы совместного детища Geely и Baidu по-прежнему остаются туманными.

Примерно десять лет назад руководство китайского IT-гиганта Baidu задумалось о диверсификации бизнеса и запустило разработку собственной системы автономного вождения — тогда эта тема казалась очень перспективной, сулила радикальную перестройку всего мирового автопрома и многомиллиардные прибыли тем, кто в числе первых выпустит беспилотные машины на рынок. Уже к концу прошлого десятилетия энтузиазм отрасли по поводу беспилотников рассеялся как дым, многие компании прекратили их разработку, но не Baidu.

Jidu Robo-01

В 2021 году Baidu и Geely создали совместное предприятие Jidu Auto с целью выпуска беспилотных электромобилей, доля Baidu в этом СП составляла 55%, доля Geely — 45%. Первую модель под названием Robo-01 компания Jidu показала летом прошлого года и уже осенью запустила её в продажу, но из-за специфических изменений в китайском законодательстве, как пишут издания CnEVPost и STCN, начать промышленное производство Robo-01 оказалось невозможно из-за отсутствия у Jidu Auto нужной «квалификации», а лицензии Geely для запуска проекта по новому законодательству оказалось недостаточно.

Jidu Robo-01

Для решения проблемы 9 августа Baidu и Geely создали новое совместное предприятие Hangzhou Jiyuyue Automotive Technology с торговой маркой Jiyue (это слово в переводе с латинизированного китайского означает «крайний», «предельный», «очень большой»), в нём доля Geely составляет уже 65%, доля Baidu — 35%, и в такой конфигурации правительство дало проекту зелёный свет. Вчера в базе китайского Минпрома всплыл кроссовер Jiyue 01 — это переименованный Jidu Robo-01, в тот же день пресс-служба Geely сообщила, что Jiyue 01 выйдет на рынок в четвёртом квартале этого года и что Jiyue будет строить сеть собственных зарядных станций в Китае. Пока у марки Jiyue нет даже собственного сайта, а эмблему вообще менять не стали.

Jidu Robo-01

Напомним, что Jiyue 01/Jidu Robo-01 — это среднеразмерный электрический кроссовер на разработанной Geely модульной платформе SEA, его главная «фишка» — это как раз продвинутая система автономного вождения от Baidu, для работы которой в кузов интегрированы 2 лидара, 5 радаров, 12 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Габаритная длина Robo-01 — 4853 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1611 мм, колёсная база — 3000 мм.

Jiyue 01
1 / 3
Jiyue 01
2 / 3
Jiyue 01
3 / 3

Дебютная версия кроссовера — двухмоторная (по одному мотору на ось), максимальная совокупная мощность двух моторов — 400 кВт (544 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с. Батарея CATL ёмкостью 100 кВт·ч обеспечивает на одной зарядке 600 км пробега по циклу CLTC. Будет также версия с «уполовиненной» силовой установкой, то есть с единственным электромотором на задней оси мощностью 200 кВт (272 л.с.).

В конце прошлого года Jidu Auto показала на автосалоне в Гуанчжоу прототип второй модели — Jidu Robo-02, которая, очевидно, скоро превратится в Jiyue 02. Вторая модель — это крупный лифтбек, технических подробностей о нём пока нет.

Jidu Robo-02
1 / 3
Jidu Robo-02
2 / 3
Jidu Robo-02
3 / 3

По сути, единственным принципиальным отличием Jidu от других принадлежащих Geely премиальных марок (в первую очередь это Polestar, Volvo и Zeekr) является автопилот Baidu, который всё равно в обозримой перспективе окажется не у дел, так как автопилоты уровня 3 и выше в Китае пока не легализованы, а это значит, что дорогое «железо» и не менее дорогой софт будут использоваться только для типовых электронных ассистентов водителя, а сам водитель при этом будет обязан всё время смотреть на дорогу.

Автопилоты 3 уровня сегодня легализованы только в США, Германии и Японии, да и то с массой ограничений и оговорок, а полноценное автономное вождение на данном этапе эволюции человечества пока невозможно из-за этических, юридических и технических ограничений.

В общем, пока что Jiyue кажется просто очередным премиальным брендом Geely, предлагающим потребителю ещё один вариант дизайна электромобилей на платформе SEA. Не многовато ли?

кроссовер Китай электромобиль беспилотные авто новинки бизнес Jidu Jidu Robo-01 Geely Jiyue Jiyue 01

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
15.08.2023 17:17
Валерий

Такое количество суббрендов - это уже перебор.

Новые статьи

Статьи / Автоспорт Праздник автоспорта и музыки: репортаж с Garage Fest Игора Драйв Спорт любят далеко не все мужчины: то времени на него не хватает, то лень мешает. Другое дело – автомобили. На них и время сразу появляется, и особенности характера – не помеха. Надо ли гово... 94 0 0 15.08.2023
Статьи / Интересно 10 потрясающих моторов, которые вам стоит купить, и автомобили, в которых их можно найти Это перевод статьи из английского журнала Top Gear, оригинал которой можно прочитать по ссылке. И хотя текст был написан уже год назад, он никогда не утратит своей актуальности. Ведь в Top... 4925 15 0 14.08.2023
Статьи / Гаджеты Самый опасный радар российских дорог стал еще незаметнее! Не каждый радар-детектор может засечь новый радар Кордон ПРО, а теперь это стало еще сложнее – Кордон ПРО снижает и без того низкую мощность и становится гораздо более трудной целью. Неужели... 921 14 1 14.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 22862 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 22184 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 17684 11 0 14.07.2023
Change privacy settings