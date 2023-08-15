Geely взяла контроль над СП с Baidu, кроссовер Jidu Robo-01 переименован в Jiyue 01

Появление нового бренда Jiyue в обойме холдинга Geely — это своеобразный обходной манёвр для получения от китайских властей разрешения на производство кроссовера Jidu Robo-01. Вместе с тем перспективы совместного детища Geely и Baidu по-прежнему остаются туманными.

Примерно десять лет назад руководство китайского IT-гиганта Baidu задумалось о диверсификации бизнеса и запустило разработку собственной системы автономного вождения — тогда эта тема казалась очень перспективной, сулила радикальную перестройку всего мирового автопрома и многомиллиардные прибыли тем, кто в числе первых выпустит беспилотные машины на рынок. Уже к концу прошлого десятилетия энтузиазм отрасли по поводу беспилотников рассеялся как дым, многие компании прекратили их разработку, но не Baidu.

Jidu Robo-01

В 2021 году Baidu и Geely создали совместное предприятие Jidu Auto с целью выпуска беспилотных электромобилей, доля Baidu в этом СП составляла 55%, доля Geely — 45%. Первую модель под названием Robo-01 компания Jidu показала летом прошлого года и уже осенью запустила её в продажу, но из-за специфических изменений в китайском законодательстве, как пишут издания CnEVPost и STCN, начать промышленное производство Robo-01 оказалось невозможно из-за отсутствия у Jidu Auto нужной «квалификации», а лицензии Geely для запуска проекта по новому законодательству оказалось недостаточно.



Jidu Robo-01

Для решения проблемы 9 августа Baidu и Geely создали новое совместное предприятие Hangzhou Jiyuyue Automotive Technology с торговой маркой Jiyue (это слово в переводе с латинизированного китайского означает «крайний», «предельный», «очень большой»), в нём доля Geely составляет уже 65%, доля Baidu — 35%, и в такой конфигурации правительство дало проекту зелёный свет. Вчера в базе китайского Минпрома всплыл кроссовер Jiyue 01 — это переименованный Jidu Robo-01, в тот же день пресс-служба Geely сообщила, что Jiyue 01 выйдет на рынок в четвёртом квартале этого года и что Jiyue будет строить сеть собственных зарядных станций в Китае. Пока у марки Jiyue нет даже собственного сайта, а эмблему вообще менять не стали.



Jidu Robo-01

Напомним, что Jiyue 01/Jidu Robo-01 — это среднеразмерный электрический кроссовер на разработанной Geely модульной платформе SEA, его главная «фишка» — это как раз продвинутая система автономного вождения от Baidu, для работы которой в кузов интегрированы 2 лидара, 5 радаров, 12 камер и 12 ультразвуковых датчиков. Габаритная длина Robo-01 — 4853 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1611 мм, колёсная база — 3000 мм.



Jiyue 01 1 / 3 Jiyue 01 2 / 3 Jiyue 01 3 / 3

Дебютная версия кроссовера — двухмоторная (по одному мотору на ось), максимальная совокупная мощность двух моторов — 400 кВт (544 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с. Батарея CATL ёмкостью 100 кВт·ч обеспечивает на одной зарядке 600 км пробега по циклу CLTC. Будет также версия с «уполовиненной» силовой установкой, то есть с единственным электромотором на задней оси мощностью 200 кВт (272 л.с.).



В конце прошлого года Jidu Auto показала на автосалоне в Гуанчжоу прототип второй модели — Jidu Robo-02, которая, очевидно, скоро превратится в Jiyue 02. Вторая модель — это крупный лифтбек, технических подробностей о нём пока нет.

Jidu Robo-02 1 / 3 Jidu Robo-02 2 / 3 Jidu Robo-02 3 / 3

По сути, единственным принципиальным отличием Jidu от других принадлежащих Geely премиальных марок (в первую очередь это Polestar, Volvo и Zeekr) является автопилот Baidu, который всё равно в обозримой перспективе окажется не у дел, так как автопилоты уровня 3 и выше в Китае пока не легализованы, а это значит, что дорогое «железо» и не менее дорогой софт будут использоваться только для типовых электронных ассистентов водителя, а сам водитель при этом будет обязан всё время смотреть на дорогу.



Автопилоты 3 уровня сегодня легализованы только в США, Германии и Японии, да и то с массой ограничений и оговорок, а полноценное автономное вождение на данном этапе эволюции человечества пока невозможно из-за этических, юридических и технических ограничений.

В общем, пока что Jiyue кажется просто очередным премиальным брендом Geely, предлагающим потребителю ещё один вариант дизайна электромобилей на платформе SEA. Не многовато ли?

