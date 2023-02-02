General Motors, BMW, Mercedes-Benz и Hyundai не поддержали ценовую политику Tesla

Многие глобальные автопроизводители не планируют снижать цены на свои автомобили, так как уверены в своей нынешней стратегии.

Недавний скандал на глобальном авторынке начался с американского производителя электромобилей: в начале января Tesla ощутимо снизила цены на свои модели в Китае. Такое решение стало причиной волны недовольства тех клиентов, которые совершили покупку по более высокой стоимости. Однако это не помешало компании позже переписать прайс-листы в сторону уменьшения ещё и на американском и европейском рынках.

На фото: Mercedes-Benz EQE

Как Kolesa.ru сообщал ранее, скидки затронули Model 3 и Model Y: эти электрокары подешевели примерно на 20%. В Tesla своё решение по «агрессивному снижению цен» объяснили «борьбой с замедлением продаж». Тенденции поддался Ford: в компании объявили о снижении стоимости «зелёного» кроссовера Mustang Mach-E: в зависимости от версии скидка варьируется от 600 до 5900 долларов.



На фото: Cadillac Lyriq

Такое решение не нашло понимания у ряда других автопроизводителей. Как сообщает издание The Verge, против выступили американский концерн General Motors, немецкие компании Mercedes-Benz и BMW, а также корейская марка Hyundai. В частности, генеральный директор GM Мэри Барра рассказала изданию, что концерн не собирается следовать примеру Tesla и снижать цены на электромобили брендов, принадлежащих GM.



На фото: BMW iX

По словам главы концерна, по итогам первого месяца этого года производитель отметил «очень сильный интерес клиентов» к продуктам марок. Мэри Барра подчеркнула, что сейчас цены на электромобили находятся «на том уровне, на котором должны». Сообщается, что к концу 2023-го в портфеле General Motors будет девять полностью электрических моделей; при этом к середине следующего года концерн намерен поставить на рынок более 400 тыс. экземпляров.



Об уверенности в собственной ценовой политике заявили и в BMW, Mercedes-Benz и Hyundai: представители производителей заверили, что кардинальных изменений стоимости машин в ближайшее время не планируется. При этом, в корейской компании пояснили, что никаких конкретных действий в ответ на решение Tesla предпринято не было, тем не менее марка «постоянно оценивает рынок, чтобы убедиться, что цены на её автомобили остаются конкурентоспособными».

На фото: Hyundai Ioniq 5

Ранее своё отношение к решению Tesla высказали и в немецком концерне Volkswagen. Так, генеральный директор VW Оливер Блюм отметил, что применяемая структура ценообразования останется для производителя неизменной, и добавил, что компания «верит в силу своих продуктов и брендов». По мнению главы VW, любой бренд, который позволяет себе менять цены подобным образом, потеряет доверие своих клиентов.



Напомним, ранее сообщалось о том, что Volkswagen в скором времени намерен представить Tesla Model 3: «зелёное» семейство будет расширено за счёт новинки – ID.7. В начале прошлого месяца компания показала внешность серийного варианта (правда, пока в маскировочной плёнке) и рассекретила салон седана. Полноценная премьера пройдёт позже.