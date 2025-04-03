Genesis создал X Gran Coupe и X Gran Convertible на базе флагманского седана G90

Корейская премиальная марка представила двухдверки в статусе концептов. Их «живая» премьера состоялась на проходящей в начале апреля выставке в Сеуле.

Марка Genesis начала выпускать полноразмерный седан G90 в 2015 году, актуальная модель второй генерации дебютировала в 2021-м. Модель представлена в двух модификациях – стандартной (длина – 5275 мм, колёсная база – 3180 мм) и удлинённой (5465 и 3370 мм соответственно). В список основных конкурентов флагманской четырёхдверки входят Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 series и Audi A8.

На фото: концепты Genesis X Gran Coupe и X Gran Convertible

Теперь премиальный суббренд Hyundai презентовал пару новинок на базе седана G90, их роль исполнили X Gran Coupe и X Gran Convertible. Купе и кабриолет представлены в статусе концептов, в компании подчеркнули, что разработчики при создании Genesis X Gran Coupe вдохновлялись средиземноморскими оливковыми деревьями, а при создании X Gran Convertible – эксклюзивными южноевропейскими винами.

На фото: концепт Genesis X Gran Coupe 1 / 2 На фото: концепт Genesis X Gran Coupe 2 / 2

Концепты получили оформление передней части почти как у «донора». Так, аналогичными остались двойные узкие полосы оптики, которые уходят на передние крылья. Однако у радиаторной решётки слегка иная, более чёткая форма без рамки и с другим сетчатым рисунком. По-другому исполнен и большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.

На фото: салон концепта Genesis X Gran Coupe

На корме остался «утиный хвост», фонари оформлены тоже в виде двух узких линий, проходящих от одного заднего крыла до другого через всю ширину крышки багажника. В нижней части заднего бампера иначе оформлены патрубки выхлопной системы. Основные отличия, конечно, видны в профиль – всего двери вместо четырёх, иная линия крыши и остекления в случае концептуального купе Genesis X Gran Coupe, открытый верх – в случае кабриолета X Gran Convertible.

На фото: концепт Genesis X Gran Convertible

В салоне шоу-каров можно увидеть многофункциональное круглое трёхспицевое рулевое колесо, пару дисплеев на передней панели (один исполняет роль виртуальной приборки, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы). Ниже располагается блок управления климатической установкой, на центральном тоннеле расположен в том числе селектор трансмиссии.

На фото: салон концепта Genesis X Gran Convertible 1 / 2 На фото: салон концепта Genesis X Gran Convertible 2 / 2

В качестве декора используются хрустальные и древесные элементы, при этом интерьер купе отделан преимущественно в оливковом цвете с добавлением светло-коричневых вставок и оранжевой прострочки, а салон кабриолета выполнен в насыщенном синем оттенке. Концепты Genesis X Gran Coupe и X Gran Convertible рассчитаны на четверых седоков.

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Никакой официальной информации о технике концептуальных двухдверок нет. Вероятно, если бы компания решила отправить купе и кабриолет в серию, они разделили бы «начинку» с Genesis G90. Отметим, у стандартного седана под капотом располагается бензиновый битурбомотор V6 объёмом 3,5 литра мощностью 380 л.с.; у «растянутой» версии он работает в составе мягкогибридной установки, совокупная отдача которой равна 415 л.с. В пару предлагается классический восьмиступенчатый автомат.