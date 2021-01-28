ГИБДД будет просматривать ещё больше фотографий: операторов техосмотра проверят удалённо

Поправки в закон о ТО вступят в силу совсем скоро – 1 марта 2021 года. С этого дня сотрудники пунктов проверки начнут фотографировать машины.

Ещё несколько лет назад власти в РФ пришли к выводу о том, что большинство автовладельцев в стране (около 80%) не проходят техосмотр по закону, а вместо этого покупают так называемые «серые», то есть фальшивые документы. Стоит напомнить о том, что до 2011 года за мониторинг технического состояния машин отвечали подразделения ГИБДД: тогда водителям выдавали талоны ТО. Затем контроль перешёл Российскому союзу автостраховщиков (РСА), с этого момента собственники начали получать диагностические карты. Чтобы усилить контроль в этой сфере, власти разработали реформу ТО, и уже новые нормы вступят в силу.

Как мы сообщали ранее, одним из основных нововведений в системе техосмотра станет введение обязательной фотофиксации процедуры проверки автомобилей. Делать снимки машин и отправлять их в базу ЕАИСТО станет обязательным для операторов ТО 1 марта 2021 года (они хранятся в системе в течение срока действия карты). Кстати, изначально законодатели предлагали снимать всю процедуру осмотра ТС на видео, но в итоге от этой нормы решили отказаться, так как предполагаемые затраты на оборудование для съёмки и хранения данных оказались слишком велики.

По итогам каждой проверки загружаются две фотографии: первая делается до техосмотра, вторая – после. На снимках должна быть хорошо видна передняя часть автомобилей, чтобы можно было распознать марку, цвет и знак госрегистрации. Делать фотографию с VIN-кодом не нужно. Файлы с изображениями машин должны «быть некорректируемыми», иметь дату, время, координаты места съёмки. Для них предусмотрен формат .jpeg, а «вес» не может превышать 512 килобайт, разрешение – не ниже 300 dpi.



Как оказалось, эти самые снимки будут не просто храниться в единой информационной базе: предполагается, что их начнут изучать сотрудники подразделений ГИБДД. Причём не все подряд, а лишь поступившие от тех операторов, которые попали под подозрение о том, что они проводят техосмотр с нарушениями. Для того чтобы провести негласную проверку с помощью открытых источников, сотруднику нужно задание на проверку конкретного оператора. Его может оформить непосредственно глава МВД или его заместители, а также руководители территориальных органов ведомства или их «замы».

Отметим, основанием для такой проверки может стать информация, размещённая на сайте оператора ТО. К примеру, о том, что компания предлагает продать диагностическую карту со скидкой и доставкой на дом. Очевидно, что такой документ не будет оформлен согласно закону.



В случае если удалённая проверка по информации с открытых источников покажет, что оператор ТО проводит проверки с нарушениями, то это может стать основанием для проведения контрольной закупки. Напомним, с начала весны компании, выдающие незаконные карты, ждёт более суровое наказание (включая ответственность согласно УК).

Все изменения в нормы о техосмотре призваны сократить число ДТП с участием неисправных автомобилей. По итогам января-ноября 2020-го (статистики за полный прошлый год пока нет) произошло 6955 таких аварий (+13%), в них погибло 1093 человека (+7,3%), было ранено 9368 участников (+3,9%). Отметим, в целом аварийность в РФ за этот период снизилась на 11,5%, а смертность – на 4,5%.

