Гибридное купе Karma Amaris: интерьер, цена и технические подробности

13.08.2025 113 0 1

Американская компания Karma Automotive, мечтающая конкурировать с Aston Martin и McLaren, представила в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) двухместное plug-in гибридное купе Amaris, его производство начнётся в четвёртом квартале 2026 года.

Историю происхождения и перипетии судьбы компании Karma мы подробно освещали в марте этого года — тогда она в очередной раз перетряхнула свои планы и анонсировала купе Amaris. На этой неделе это купе показывают живьём в Монтерее: Amaris будет участвовать в конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (входит в округ Монтерея) в статусе концепта, так как производство начнётся только в конце следующего года.

В основе Amaris лежит разработанная полтора десятка лет назад платформа plug-in гибридного седана Fisker Karma. Под началом Karma Automotive эта платформа была уже несколько раз модернизирована, в привязке к купе Amaris ей сделали очередной апгрейд. Официальный пресс-релиз сообщает, что в движение Amaris приводят два электромотора, установленные на задней оси, их максимальная совокупная отдача — 718 л.с. и 917 Нм. Установленный спереди под капотом бензиновый 4-цилиндровый турбомотор (его мощность не указана) механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 41,5 кВт·ч. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 265 км/ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС превысит 160 км, в гибридном режиме — около 650 км.

Облик Amaris — это результат труда нынешнего шеф-дизайнера Karma Мишель Кристенсен (раньше она работала в компании Honda), при этом в пропорциях купе по-прежнему угадывается седан Fisker Karma. В числе оригинальных элементов дизайна купе — косые пороги с интегрированными в них выхлопными патрубками, элегантный парящий спойлер на корме и ажурные 22-дюймовые колёса Constellation (переводится на русский как «созвездие»).

Салон Amaris выполнен в типично американском стиле: без «лишнего» изящества, со смелыми ломаными линиями, образующими стреловидные контуры, обилием углепластика в отделке и тремя экранами на передней панели — приборный, мультимедийный и пассажирский (включается только когда на пассажирском кресле есть пассажир). На центральной тоннеле имеется лоток с беспроводной зарядкой для смартфона, под этим лотком находятся подстаканники — без них в Америке никак. Задних мест нет, пространство за креслами водителя и единственного пассажира используется для багажа.

Цена Karma Amaris на момент старта продаж, дата которого пока не объявлена, составит порядка 200 000 долларов. Karma упирает на то, что прямых аналогов этого купе на американском рынке нет, что правда — последовательные plug-in гибриды не являются коньком американского автопрома, местная публика больше предпочитает классические аналоговые суперкары и маслкары с ревущими бензиновыми моторами — таких машин в этом году в Монтерее предостаточно.

