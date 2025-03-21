Karma опять поменяла планы и представила эффектное гибридное купе Amaris

Американская компания Karma Automotive корректирует стратегию развития в связи с глобальным замедлением спроса на электромобили: ближайшие новинки будут не электрическими, а plug-in гибридными, одной из них будет купе Amaris.

На одиннадцатом году жизни Karma всё ещё находится в поиске собственного пути, стать сколь-нибудь заметном игроком на рынке роскошных автомобилей у неё пока не получилось — в год она, по данным американских СМИ, производит в лучшем случае пару сотен машин, сама компания статистику продаж не раскрывает, равно как и финансовых показателей своей деятельности.

Karma Revero

Напомним, что Karma Automotive — это бывшая компания Fisker Automotive датского дизайнера и предпринимателя Хенрика Фискера: в 2014 году после банкротства она была куплена китайским производителем комплектующих Wanxiang и продолжила выпуск разработанного Фискером plug-in гибридного седана Fisker Karma, переименовав его в Karma Revero. Мелкосерийное производство Karma Revero ведётся с 2016 года, с тех пор модель пережила несколько обновлений, сейчас Revero якобы находится в третьем поколении, хотя никаких принципиальных изменений ни в дизайне, ни в технике не произошло. Хенрик Фискер между тем за прошедшие годы успел основать вторую компанию имени себя, но она тоже, к его большому сожалению, обанкротилась, причём её активы и разработки, в отличие от первой компании, оказались никому не нужны.

Планы Karma много раз менялись из-за чехарды в руководстве и появления новых рыночных трендов. С 2023 года Кармой руководит Маркес Маккаммон, прежде работавший в Chrysler, Saleen и Aptera, он считает, что Karma должна стать «воплощением американского успеха» и производить от 3000 до 5000 эксклюзивных спортивных машин в год.

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При Маккаммоне компания начала формировать новый модельный ряд, грядущие новинки нацелены на конкуренцию с Aston Martin и McLaren. В ноябре 2023 года было анонсировано флагманское электрокупе Karma Kaveya, оно должно было стать серийным в этом году, но не станет — в процессе разработки запуск был перенесён на 2026 год, а в опубликованном вчера пресс-релизе сообщается, что Kaveya появится только в 2027 году.

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Весной прошлого года Karma анонсировала седан Gyesera — это, по сути, электроверсия модели Revero с обновлённым кузовом. В продажу седан Gyesera пока не поступил, в свежем пресс-релизе сказано, что он ожидается в четвёртом квартале этого года, причём не с электрической, а с plug-in гибридной силовой установкой типа EREV (Extended-Range Electric Vehicle), то есть, по сути, с такой же, как у Revero. Получается, что Karma Gyesera — это просто ещё одна вариация модели Revero. После начала продаж Gyesera модель Revero, наконец, уйдёт в историю. Отказ от электрической Gyesera компания объясняет изменением рыночных тенденций.

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Во втором квартале этого года Karma обещает начать продажи седана Invictus — это тоже разновидность модели Revero, но наиболее дорогая, с углепластиковым оперением кузова, доработанной подвеской и улучшенной отделкой салона.

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На четвёртый квартал 2026 года намечен старт производства и продаж анонсированного вчера купе Amaris. Вы будете смеяться, но это тоже производная от модели Revero, только с двухдверным кузовом, а платформа, по сути, прежняя. Купе Amaris обещана модернизированная силовая установка типа EREV, в которой ДВС механически не связан с задними ведущими колёсами (их вращают электромоторы), работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Сейчас Karma использует в роли ДВС 1,5-литровую бензиновую «турботройку» BMW, а у купе Amaris будет некий 4-цилиндровый турбомотор (скорее всего, тоже от BMW). До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Amaris сможет разогнаться за 3,5 с, максимальная скорость — 265 км/ч. Прочие характеристики и цена пока не раскрыты.

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Салон Karma Amaris тоже пока не рассекречен, так что любуемся дизайном экстерьера, в котором всё ещё чувствуется рука Хенрика Фискера, но немало и оригинальных элементов, привнесённых нынешним шеф-дизайнером Karma Мишель Кристенсен (раньше она работала в компании Honda): это, например, косые пороги с интегрированными в них выхлопными патрубками и дивные 22-дюймовые колёса Constellation (переводится на русский как «созвездие»).

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В 2028 году модельный ряд Ivara должен пополнить анонсированный в прошлом году электрический кроссовер Ivara, существующий пока исключительно в виде рендеров и без какого-либо технического описания. Полагаем, что до 2028 года планы Karma Automotive ещё не раз поменяются.