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Karma Automotive: перезапуск компании и новое флагманское купе Kaveya

13.11.2023 207 0 0

За девять лет своего существования американская компания Karma Automotive со штаб-квартирой в калифорнийском Ирвайне так и не добилась сколь-нибудь заметных коммерческих успехов, не смогла запустить ни одну из обещанных новых моделей и сейчас переживает процесс перезапуска и ребрендинга под руководством нового президента Маркеса Маккаммона. В минувшие выходные Karma рассказала о своих планах на будущее и представила новое электрическое спорткупе Kaveya с намерением начать его производство в 2025 году.

Karma Automotive — это бывшая компания Fisker Automotive датского дизайнера и предпринимателя Хенрика Фискера: в 2014 году после банкротства она была куплена китайским производителем комплектующих Wanxiang и продолжила выпуск разработанного Фискером plug-in гибридного седана Fisker Karma, переименовав его в Karma Revero. Хенрик Фискер между тем основал новую компанию имени себя, Fisker Inc., и сумел неплохо её раскрутить: начат выпуск первой модели, кроссовера Fisker Ocean, на подходе ещё три новинки.

У компании Karma тоже были большие планы, но из-за неумелого руководства и судебных дрязг с бывшими сотрудниками ни одни из новых проектов так и не был реализован: концептуальное купе SC2 так и не стало серийным, обещанные пикап и кроссовер мы не увидели даже в статусе концептов, коммерческая OEM-платформа E-Flex тоже «заглохла». В начале этого года Karma подвизалась собирать на своих мощностях коммерческие электрические грузовички немецкого стартапа B-ON, но он в сентябре подал заявление о банкротстве и сейчас находится в процессе реструктуризации.

Karma Kaveya
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Karma Kaveya
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Весной у Karma Automotive появился новый президент — Маркес Маккаммон, прежде работавший в Chrysler, Saleen и Aptera. Как сообщает Bloomberg, Маккаммон провёл полную ревизию компании и с удивлением обнаружил, что она вложила миллиарды долларов в несвязанные друг с другом новые разработки, и вот теперь новый президент хочет заставить работать вверенную ему компанию как единый организм, для этого потребуется в том числе модернизация производства. По задумке Маккаммона, Karma должна стать «воплощением американского успеха» и производить от 3000 до 5000 эксклюзивных спортивных электромобилей в год. Новые модели Karma нацелены на конкуренцию с Aston Martin и McLaren, флагманским спорткаром будет представленное 11 ноября в Лас-Вегасе купе Kaveya.

Karma Kaveya
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Karma Kaveya
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Kaveya на языке хинди означает «поэзия в движении», облик купе разработан новым шеф-дизайнером Karma — Мишель Кристенсен, прежде трудившейся в Honda, серийная версия суперкара Acura NSX второго поколения — её работа. По сути, Karma Kaveya — это развитие вышеупомянутого концепта Karma SC2 образца 2019 года, но с пересмотренным дизайном и обновлённой технической начинкой. Габаритная длина Kaveya — 4767 мм, ширина — 2002 мм, высота — 1225 мм, колёсная база — 2718 мм. Салон Kaveya, в которые ведут подъёмные двери типа крылья бабочки, пока не рассекречен.

Karma Kaveya
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Karma Kaveya
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Karma Kaveya
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Karma Kaveya
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Karma Kaveya
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Karma Kaveya будет предложена в двух версиях: заднеприводная мощностью 400 кВт (544 л.с.) поступит в продажу в четвёртом квартале 2025 года, полноприводная мощностью 880 кВт (1196 л.с.) выйдет на рынок в четвёртом квартале 2026 года. Обещаны разгон до «сотни» примерно за 3 с, максимальная скорость на уровне 290 км/ч, высоковольтная батарея ёмкостью 120 кВт·ч и запас хода на одной зарядке свыше 400 км. Силовая структура кузова у Kaveya будет выполнена из алюминиевого сплава, наружные панели — из углепластика. Снаряженная масса будет около 2,4 т.

Karma Revero

В ожидании флагманского купе Kaveya компания Karma намерена в третьем квартале 2024 года возобновить выпуск 544-сильного гибридного седана Revero в слегка обновлённом виде, а на четвёртый квартал того же года намечен старт продаж электрического седана Gyesera. Дизайн Gyesera пока не рассекречен, но судя по тизеру, — это ни что иное, как ещё одна разновидность Revero, просто без ДВС. Karma Gyesera будет иметь батарею ёмкостью 120 кВт·ч и сможет проехать на одной зарядке более 400 км, мощность силовой установки — 598 л.с., до 100 км/ч Gyesera сможет разогнаться примерно за 4,2 с, максимальная скорость — около 220 км/ч.

Karma Gyesera

Karma уже ведёт приём предзаказов на все три обещанные модели — бронь на Revero стоит 2500 долларов, на Gyesera — 5000 долларов, на Kaveya — 10 000 долларов. Цены будут объявлены ближе к началу производства каждой модели.

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