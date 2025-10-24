Гибридный минивэн Xpeng X9 EREV похвастался выдающейся дальнобойностью

Электрический минивэн Xpeng X9 вышел на китайский рынок в начале прошлого года и уже весной этого года пережил первый рестайлинг. Любопытно, что при всех своих достоинствах X9 является на данный момент самой плохо продаваемой моделью Xpeng: за первые три квартала этого года в Китае, по данным CAAM, реализовано 12 082 экземпляра, что на 30,6% меньше продаж в январе-сентябре 2024 года. Общие продажи Xpeng за тот же период в Китае выросли на 203,9% до 283 473 автомобилей. Появление гибридной версии должно повысить потребительский интерес к Xpeng X9.
Основанная в 2014 году компания Xpeng до сего момента выпускала только электромобили, но даже в Китае спрос на них близок к насыщению, поэтому сегодня все китайские производители электромобилей добавляют или планируют добавить в модельные ряды гибридные модели. Как правило, речь идёт о последовательных гибридах типа EREV (Extended Range Electric Vehicle), в которых ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Такую схему проще всего интегрировать в существующие электромобильные платформы.
Компания Xpeng анонсировала свою гибридную силовую установку, именуемую Kunpeng Super Electric System, в ноябре прошлого года, пообещав выдающиеся технические характеристики. Первым эту силовую установку получил Xpeng X9, премьера гибридной версии состоялась в Китае вчера, цены пока не объявлены, но долго их ждать не придётся — до конца года Xpeng X9 EREV появится у китайских дилеров. Поставки за рубеж тоже планируются, именно в гибридных моделях Xpeng видит потенциал роста на внешних рынках.
Внешне Xpeng X9 EREV отличается от чисто электрических версий переоформленным передним бампером, его вентиляционная решётка снабжена подвижными горизонтальными планками, они открываются, когда силовой установке необходимо дополнительное охлаждение. Из-за нового переднего бампера габаритная длина минивэна выросла с 5293 до 5316 мм, прочие ключевые размеры не изменились: ширина — 1988 мм, высота — 1785 мм, колёсная база — 3160 мм.
Дизайн кормы такой же, как у электрических версий, выхлопной патрубок спрятан за юбкой заднего бампера. Бирюзовые индикаторы в задних фонарях включаются при активации автопилота, они информируют других участников движения о том, что машиной управляет искусственный интеллект. Надпись PowerX на корме — это, видимо, коммерческое наименование гибридной силовой установки.
Салон у Xpeng X9 EREV в целом такой же, как у электрических версий, но дверные карты получили более изысканный дизайн в районе сеточек динамиков аудиосистемы, появились деревянные вставки (натуральные или нет, пока непонятно), вдобавок улучшено внутренне освещение — им теперь тоже заведует искусственный интеллект.
Xpeng X9 EREV имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру. Единственный тяговый электромотор мощностью 210 кВт (286 л.с.) расположен на задней оси и вращает задние колёса, а спереди под капотом находится 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 110 кВт (150 л.с.). Ёмкость тяговой батареи — 63,3 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 452 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) — 1602 км. Снаряженная масса — 2750 кг. Время разгона до «сотни» пока не раскрыто. Максимальная скорость — 180 км/ч.
В ближайшее время Xpeng «огибридит» кроссоверы P6, P7 и лифтбек P7+, ну а следующие разрабатываемые с нуля модели будут изначально рассчитаны на установку ДВС.
