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  • Обновлённый Xpeng X9 готовится к выходу на рынок: больше комфорта, выше цена

Обновлённый Xpeng X9 готовится к выходу на рынок: больше комфорта, выше цена

08.04.2025 133 0 0

Компания Xpeng представила обновлённый электрический минивэн X9, его продажи в Китае начнутся на следующей неделе, позже гамму пополнят plug-in гибридные версии.

Минивэн Xpeng X9 вышел на китайский рынок 1 января прошлого года, компания Xpeng позиционировала его как флагманскую модель и надеялась, что X9 станет лидером в своём сегменте. Увы, этого не случилось: продажи Xpeng X9 в Китае в 2024 году, по данным журнала CarNewsChina, составили 21 608 шт., тогда как Zeekr 009 разошёлся тиражом 22 631 шт., Denza D9 — 102 810 шт., но у минивэна Denza есть не только электрические, но plug-in гибридные версии. Зато к радости Xpeng минивэн X9 обошёл электрический минивэн Li Mega — его продажи в прошлом году составили 10 798 шт.

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Сегодня в Китае состоялась премьера обновлённого Xpeng X9, относящегося к 2025 модельному году. Производитель сообщает, что «икс-девятый» получил 496 новых компонентов, притом что выглядит он практически так же, как раньше: снаружи идентифицировать минивэн 2025 модельного года можно по маленьким хромированным вставкам в боковых углублениях переднего бампера и новому дизайну колёс, беззастенчиво подсмотренному у Zeekr 009.

В салоне, который, напомним, имеет посадочную формулу 2+2+3, обещаны улучшенные материалы отделки и полноценная бытовая розетка на 220 В, а за доплату будут предложены доработанные кресла второго ряда с так называемой нулевой гравитацией, то есть со сниженным давлением на тело — в таких креслах долгая поездка переносится намного легче, чем в стандартных. Хэ Сяопэн, основатель и гендиректор Xpeng, использует X9 в качестве основной машины и за прошлый год проехал на ней более 50 000 км, так что можно не сомневаться — новые кресла действительно хороши. В оснащение Xpeng X9 вдобавок вошла новейшая система автономного вождения Turing AI, ориентирующаяся в пространстве главным образом по камерам, лидара в списке оборудования больше нет.

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Технические характеристики обновлённого Xpeng X9 пока не объявлены, но, по данным китайских СМИ, радикальных изменений в этой части не будет. Ключевые размеры минивэна прежние: габаритная длина — 5293 мм, ширина — 1988 мм, высота — 1785 мм, колёсная база — 3160 мм. В основе Xpeng X9 лежит платформа SEPA 2.0 с 800-вольтовой электрической архитектурой, в стандартное оснащение входит адаптивная пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. В гамме по-прежнему будут одномоторные переднеприводные версии (320 л.с.) и топовая двухмоторная полноприводная версия (503 л.с.), но максимальный запас хода на одной зарядке увеличится с 702 до 740 км по циклу CLTC.

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Xpeng уже принимает предварительные заказы на обновлённый X9, минимальная цена составляет 399 800 юаней (4,69 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как дореформенный минивэн стоит от 359 800 юаней (4,22 млн рублей). Реальные розничные цены, как водится в Китае, будут пониже, чем на стадии предпродаж, но вряд ли ниже, чем до рестайлинга.

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Между тем в китайских СМИ уже мелькают снимки plug-in гибридного Xpeng X9 — ожидается, что такая версия выйдет на рынок до конца этого года. Сейчас Xpeng производит и продаёт только электромобили, но в ноябре прошлого года китайская компания объявила о том, что добавит в гамму plug-in гибридные модели с силовой установкой Kunpeng Super Electric System, её получат как минимум пять моделей Xpeng.

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