Гибридный кроссовер Skywell HT-i в России: объявлены цены и комплектации

Компания Skywell официально пришла в нашу страну осенью прошлого года с электрическим кроссовером ET5, а теперь на рынок выходит розеточный гибрид HT-i, техническую начинку которого мы подробно разбирали в отдельном материале. Skywell ET5 и HT-i имеют одинаковый дизайн интерьера, а снаружи отличаются лишь оформлением передка, но силовые установки у них принципиально разные, а потому ET5 и HT-i вполне можно считать разными моделями, тем более что и целевая аудитория у них разная.

По ценам электромобиль и гибрид различаются незначительно — и то, и то дорого, но гибрид гораздо универсальнее и дальнобойнее: он не привязан к розетке, хотя идеология plug-in гибридов всё же предполагает регулярное подключение к домашнему или общественном зарядному терминалу.

Силовая установка Skywell HT-i состоит из 1,5-литрового бензинового «атмосферника» (103 л.с., 135 Нм), электромотора (177 л.с., 300 Нм), генератора и электромеханического вариатора, «дирижирующего» потоками энергии. Все модули силового блока плотно скомпонованы под капотом, привод — только передний. Габаритная длина Skywell HT-i — 4720 мм, колёсная база — 2800 мм, дорожный просвет — 146 мм, так что принадлежность к клану кроссоверов у этого «китайца» чисто номинальная, на бездорожье ему делать нечего. Салон — строго пятиместный, объём багажника 467 л, со сложенными сиденьями второго ряда — 1141 л.



Ёмкость тяговой батареи — 21,7 кВт·ч в комплектациях Comfort и Premium и 32,8 кВт·ч в комплектации Luxury, запас хода на электротяге по циклу WLTP — 81 и 145 км соответственно. В гибридном режиме Skywell HT-i может проехать на одной зарядке/заправке более 1000 км, ёмкость топливного бака — 60 л. До 100 км/ч кроссовер с батареей ёмкостью 21,7 кВт·ч разгонятся за 7,9 с, с батареей на 32,8 кВт·ч — за 8,2 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 170 км/ч.

В базовой комплектации Comfort гибридный кроссовер стоит 3 990 000 рублей, в неё входят две фронтальные подушки безопасности, ESC, климат-контроль, подогрев передних сидений, панорамная стеклянная крыша, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, мультимедийная система с 12,8-дюймовым экраном, аудиосистема с 8 громкоговорителями, электропривод багажной двери и 18-дюймовые литые колёса.



В комплектацию Premium за 4 450 000 рублей добавляются боковые и оконные подушки безопасности, современные электронные ассистенты водителя (в том числе адаптивный круиз-контроль и автопарковщик), камеры кругового обзора, электрохромное салонное зеркало, беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная светодиодная подсветка салона (128 цветов на выбор), фильтр тонкой очистки салонного воздуха и другие мелкие удобства, колёса — 19-дюймовые.

Топ-версия Luxury за 4 790 000 рублей имеет не только тяговую батарею увеличенной ёмкости, но и дальнобойные лазерные фары, продвинутую аудиосистему Skyworth Movie с сабвуфером, режим быстрой зарядки батареи и возможность запитать от неё внешние электроприборы.



Гарантия на Skywell HT-i в России составляет 5 лет или 150 000 км, на батарею даётся расширенная гарантия — 8 лет или 200 000 км пробега.

