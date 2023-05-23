Может ли большой кроссовер весом под две тонны проехать 1000 км на одном баке горючего, если объем этого бака составляет 60 литров? Достаточно ли мотора объемом 1,5 литра и мощностью чуть более 100 «лошадок» для автомобиля весом под две тонны? Ответ на этот вопрос может быть положительным, если автомобиль имеет гибридную силовую установку. Именно такая стоит на новом Skywell HT-i, презентация которого прошла в Москве.

Сегодня все колесные транспортные средства представляют собой два отдельных мира. Первый – это мир автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Второй отдельный мир – это мир «чистых» электромобилей. Он возник очень давно, даже раньше, чем мир автомобилей с ДВС, но на долгое время ушел в тень по причине огромного веса свинцово-цинковых аккумуляторов, которые могли бы обеспечить нужный запас энергии. Но ведь существует и еще один мир, возникший на стыке первых двух, – мир гибридных автомобилей! Его представители в значительной мере сочетают преимущества как классических ДВС, так и электромобилей, а присущие им недостатки выражены не столь резко. Но у них есть одно очень важное достоинство: они позволяют привлечь клиентов, которых уже не устраивают классические автомобили, но они пока по каким-то жизненным соображениям еще не готовы перейти на электротягу. И именно это обстоятельство стало для молодой, но очень амбициозной китайской компании Skywell определяющим при принятии решения о необходимости дополнить продающийся в России электрический кроссовер ET5 гибридной моделью HT-i.



В ноябре прошлого года мы довольно подробно рассказали вам об истории самой компании, а также испытали на ходу ее первенца. И вот – знакомое помещение главного дилерского центра Skywell на Котельнической набережной и гибридный кроссовер, продажи которого должны начаться в ближайшее время.

Первое впечатление – никаких особых отличий по кузову с ET5 не обнаружено, за исключением оформления передней части. Тут все понятно: там, где у электрического кроссовера установлена заглушка, лишь изображающая облицовку радиатора, у гибридного автомобиля стоит реальная решетка, обеспечивающая доступ воздуха к радиатору бензинового мотора. Решетка эта окрашена в цвет кузова, и в этом, а также в общих очертаниях чувствуется какое-то стилистическое сходство с Omoda C5.

Ну а в остальном – полное подобие. Такие же лазерные фары с интегрированными Т-образными полосками дневных ходовых огней, совершенно такой же профиль, абсолютно такое же оформление задней части со светящимся логотипом на полосе пластика, соединяющей задние блоки фонарей. Не сильно различаются и габариты: HT-i на 22 мм длиннее (за счет другой формы переднего бампера) и на 5 мм выше при точно такой же колесной базе в 2800 мм и чуть меньшем дорожном просвете (146 против 159 мм). В общем, я бы вообще не называл этот автомобиль «кроссовером» во избежание разочарований, ведь при таком соотношении просвета и колесной базы ему, в общем-то, строго противопоказано пускаться во все тяжкие и пытаться штурмовать даже бездорожье средней тяжести. Лучше считать его большим легковым универсалом, и вот тогда все будет нормально. Кстати, все вышесказанное справедливо и в отношении электрического ET5, и об этом мы подробно рассказали после наших приключений в окрестностях Сочи.



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Гибрид не уступает своему электрическому братцу и по внутренним объемам: примерно такой же, даже чуть больший багажник (467 литров против 459) и огромное пространство для ног задних пассажиров. Не отличается и оформление рабочего места водителя с очень удобным рулевым колесом, «шайбой» выбора режима движения и двумя дисплеями, один из которых, с диагональю 12,3 дюйма, исполняет функцию комбинации приборов и экрана бортового компьютера, а огромный 12,8-дюймовый тачскрин, венчающий центральную консоль, отвечает за все остальные функции, включая управление микроклиматом в салоне. Это, конечно, соответствует современным трендам, но, как мне кажется, не слишком удобно, а порой и просто опасно. Ну а в целом форма кресел, отделочные материалы, общая архитектура салона – все здесь точно такое же, как в ET5. А вот техническая «начинка», естественно, совершенно другая.

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Начнем с бензинового двигателя. Это очень легкий и компактный атмосферник объемом всего 1498 кубиков, но очень высокой степенью сжатия – 15,5:1, что позволяет ему развивать 103 л.с. и в зависимости от режима движения расходовать от 0,8 до 6,1 л на 100 км. Судя по тому, что официальные документы допускают заправку бензином с октановым числом 92, двигатель работает по циклу Миллера – то есть, эффективная, а не геометрическая степень сжатия у него ниже.

Естественно, 103 «лошадки» не могут обеспечить полноценного перемещения в пространстве автомобиля с такой снаряженной массой (в зависимости от комплектации она составляет 1820 или 1935 кг), и тут на помощь ДВС приходит электромотор мощностью 130 кВт или 177 л.с., ну а суммарные 280 л.с. – это уже серьезно. Автомобиль может быть оснащен двумя вариантами аккумуляторов. Более емкий, на 32.8 кВт*ч – прерогатива топовой комплектации Luxury, базовая комплектация Comfort и «средняя» Premium обходятся емкостью 21.7 кВт*ч. Естественно, аккумулятор меньшей емкости имеет и меньший вес, поэтому младшие комплектации динамичнее топовой (7,9 секунды до сотни против 8,2), а вот максимальная скорость всех версий одинакова и искусственно ограничена на 170 км/ч. Различия в емкости батарей определили и еще одно отличие между комплектациями: Luxury можно подключать и к «быстрым» зарядкам, и к «средним», мощностью 6,6 кВт, а Comfort и Premium – только к «средним». Оно и понятно: на то, чтобы поднять заряд большого аккумулятора с 30 до 80% c помощью медленной зарядки, нужно 2,5 часа, а маленькому достаточно чуть более полутора часов.

Ну а совместную работу ДВС и электромотора обеспечивает, во-первых, компактный и легкий инвертор на IGBT транзисторах 4-го поколения (его КПД составляет 98.5%), а во-вторых, оригинальная многорежимная трансмиссия. В режиме движения EV крутящий момент передается на колеса только от электромотора, который использует энергию из батареи. Запас хода HT-i по стандарту WLTP на полностью заряженной батарее в таком режиме составит 81 км для комплектаций Comfort и Premium и 145 км для комплектации Luxury. Для поездки на работу этого, скорее всего, будет вполне достаточно, а на ночь можно поставить автомобиль на зарядку.



Второй режим движения – HEV последовательный: ДВС работает и вращает генератор, генератор вырабатывает энергию, которая передается на электромотор. При необходимости избыток энергии отправляется в батарею. Сцепление трансмиссии при этом выключено, и механической связи между ДВС и колесами нет.

Третий режим движения – HEV параллельный. В этом режиме ДВС работает, сцепление включено, момент передается на колеса, электромотор также передает крутящий момент на колеса, используя энергию батареи.

Естественно, предусмотрен и режим рекуперации: электромотор замедляет автомобиль, при этом вырабатывается энергия, которая направляется на подзарядку высоковольтной батареи.

Наконец, возможен режим движения только с помощью на ДВС. Этот режим может пригодиться в том случае, если вы полностью разрядили батарею или движетесь размеренно и равномерно, например, едете по не слишком загруженной трассе на круизе.

Выбор режимов можно доверить электронике, а можно выбрать режим вручную, через меню на экране большого дисплея. В любом случае компания обещает, что запас хода на полном баке (который вмещает 60 л горючего) и при полностью заряженной батарее составляет 1267 км. Правда, эта цифра получается по расчетам согласно устаревшему циклу NEDC, но, как уверяет российское представительство, они провели собственные испытания и могут гарантировать, что и в реальных режимах движения можно смело рассчитывать на то, что вы сможете проехать не менее 1000 км.

В принципе, в случае Skywell HT-i электронике можно доверить очень многое. Помимо адаптивного круиз-контроля с функцией полной остановки автомобиль оснащен системой удержания в полосе, системой автоматического переключения ближнего света на дальний и обратно, системой распознавания дорожных знаков и системой автоматической парковки, которая умеет парковаться как вдоль бордюра, так и перпендикулярно ему, а также находить парковочное место как справа, так и слева от автомобиля.

А еще комфорт водителя и пассажиров обеспечивает огромный панорамный люк, климатическая установка, а также специальные режимы работы акустической системы. Например, вы устраиваетесь отдыхать в салоне, а из динамиков доносится тихий шум дождя, плеск волн или шелест листьев. Решили отдохнуть в компании на природе? Есть специальные режимы «Пикник» и «Дискотека».

В целом, автомобиль обещает быть небезынтересным. Посмотрим, что покажет опыт эксплуатации, ведь что ни говори, Skywell Auto – компания очень молодая, к производству легковых автомобилей она приступила только в 2020-м, хотя готовилась к этому достаточно долго. Тем не менее уже сейчас ясно, что марка поставила перед собой очень высокую планку, так что мы с интересом будем ждать возможности проверить все в ходе тест-драйвов. Но остается еще один очень серьезный вопрос – вопрос цены. И хотя она пока не объявлена, низкой она не будет точно, если вспомнить, что чисто электрический Skywell ET5 стоит 4,5-5 миллионов рублей.