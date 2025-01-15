Гигантский кроссовер Hyundai Palisade нового поколения показали живьём

На данный момент трехрядный паркетник Palisade новой генерации доступен только на родине компании Hyundai. Там модель предложена с бензиновой турбочетверкой 2.5 или в виде гибрида с установкой на базе этого двигателя.

Первые фирменные изображения кроссовера Hyundai Palisade нового, второго по счету поколения опубликовали в начале декабря прошлого года. Прием предварительных заказов на модель в Корее стартовал в конце того же месяца. К слову, всего за день паркетник собрал свыше 33 000 заявок. Ну а теперь на родине Hyundai состоялась полноценная презентация и дан старт «живым» продажам. Одновременно производитель выложил в Сеть фото и проморолики с реальными, а не «нарисованными» кроссоверами.

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В новом поколении Hyundai Palisade стал и больше, и брутальнее. Длина «второго» кроссовера равна 5060 мм (+65 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1980 мм (+5 мм), высота – 1805 мм (+55 мм), колесная база – 2970 мм против 2900 мм у предыдущего Palisade.

Новому паркетнику достались выстроенные столбиком светодиодные секции дневных ходовых огней, аналогичным образом оформлены и задние фонари. Фары сделали прямоугольными и двухэтажными. На свежих кадрах также видно, что на более широкой радиаторной решетке имеется дополнительная светящаяся линия. Над колесными арками появились «заквадраченные» выштамповки. Кроссоверу положены 18-, 20- или 21-дюймовые диски.

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В салоне установили единое изогнутое табло, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. А еще корейцы могут выбрать девятиместный кроссовер: дополнительное место появится в первом ряду, если поднять бокс-подлокотник, на котором расположены пара подстаканников, площадка для беспроводной зарядки и ряд USB-портов. Такое решение позволило отнести Hyundai Palisade к «автобусной» категории, то есть обладатели этой модификации получат налоговые льготы. Паркетник также предложен в семиместном исполнении с двумя раздельными креслами посередине – в их подлокотники встроены отдельные «пульты» с экранчиками.

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В списке оборудования в зависимости от комплектации еще заявлены: два люка в крыше, массажер сидений, регистратор с возможностью записи на парковке в течение четырех дней, система аутентификации по отпечатку пальца, система дистанционной парковки (машину можно припарковать со смартфона), проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и множество других водительских ассистентов.

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Атмосферник V6 3.8 и турбодизель 2.2 в Корее отправлены в отставку. «Второй» Hyundai Palisade там доступен с новой бензиновой турбочетверкой 2.5 (281 л.с.) семейства Smartstream и в виде гибрида HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе того же турбомотора (но он дефорсирован до 262 л.с.). Совокупная мощность гибридной версии – 334 л.с. Чисто бензиновый паркетник укомплектован классическим восьмиступенчатым автоматом, у гибрида – 6АТ. Обе модификации предложены с передним или полным приводом.

Сейчас компания Hyundai начинает отгрузки клиентам «традиционных» кроссоверов Palisade по цене от 43 830 000 вон (около 3,08 млн рублей по актуальному курсу). Поставки гибридов (от 49 820 000 вон или 3,5 млн рублей) стартуют во втором квартале. В других странах новый Hyundai Palisade, вероятно, появится позже в этом году.