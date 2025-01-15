Новинки ×
  • Гигантский кроссовер Hyundai Palisade нового поколения показали живьём

Гигантский кроссовер Hyundai Palisade нового поколения показали живьём

15.01.2025 1819 0 0

На данный момент трехрядный паркетник Palisade новой генерации доступен только на родине компании Hyundai. Там модель предложена с бензиновой турбочетверкой 2.5 или в виде гибрида с установкой на базе этого двигателя.

Первые фирменные изображения кроссовера Hyundai Palisade нового, второго по счету поколения опубликовали в начале декабря прошлого года. Прием предварительных заказов на модель в Корее стартовал в конце того же месяца. К слову, всего за день паркетник собрал свыше 33 000 заявок. Ну а теперь на родине Hyundai состоялась полноценная презентация и дан старт «живым» продажам. Одновременно производитель выложил в Сеть фото и проморолики с реальными, а не «нарисованными» кроссоверами.

1 / 2
2 / 2

В новом поколении Hyundai Palisade стал и больше, и брутальнее. Длина «второго» кроссовера равна 5060 мм (+65 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1980 мм (+5 мм), высота – 1805 мм (+55 мм), колесная база – 2970 мм против 2900 мм у предыдущего Palisade.

Новому паркетнику достались выстроенные столбиком светодиодные секции дневных ходовых огней, аналогичным образом оформлены и задние фонари. Фары сделали прямоугольными и двухэтажными. На свежих кадрах также видно, что на более широкой радиаторной решетке имеется дополнительная светящаяся линия. Над колесными арками появились «заквадраченные» выштамповки. Кроссоверу положены 18-, 20- или 21-дюймовые диски.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В салоне установили единое изогнутое табло, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. А еще корейцы могут выбрать девятиместный кроссовер: дополнительное место появится в первом ряду, если поднять бокс-подлокотник, на котором расположены пара подстаканников, площадка для беспроводной зарядки и ряд USB-портов. Такое решение позволило отнести Hyundai Palisade к «автобусной» категории, то есть обладатели этой модификации получат налоговые льготы. Паркетник также предложен в семиместном исполнении с двумя раздельными креслами посередине – в их подлокотники встроены отдельные «пульты» с экранчиками.

1 / 2
2 / 2

В списке оборудования в зависимости от комплектации еще заявлены: два люка в крыше, массажер сидений, регистратор с возможностью записи на парковке в течение четырех дней, система аутентификации по отпечатку пальца, система дистанционной парковки (машину можно припарковать со смартфона), проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и множество других водительских ассистентов.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Атмосферник V6 3.8 и турбодизель 2.2 в Корее отправлены в отставку. «Второй» Hyundai Palisade там доступен с новой бензиновой турбочетверкой 2.5 (281 л.с.) семейства Smartstream и в виде гибрида HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе того же турбомотора (но он дефорсирован до 262 л.с.). Совокупная мощность гибридной версии – 334 л.с. Чисто бензиновый паркетник укомплектован классическим восьмиступенчатым автоматом, у гибрида – 6АТ. Обе модификации предложены с передним или полным приводом.

Сейчас компания Hyundai начинает отгрузки клиентам «традиционных» кроссоверов Palisade по цене от 43 830 000 вон (около 3,08 млн рублей по актуальному курсу). Поставки гибридов (от 49 820 000 вон или 3,5 млн рублей) стартуют во втором квартале. В других странах новый Hyundai Palisade, вероятно, появится позже в этом году.

кроссовер Корея авторынок новинки Hyundai Hyundai Palisade

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Как купить машину с рук в 2025: оформление документов и проверка автомобиля с пробегом Купите автомобиль с рук без проблем: как оформить документы, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом в 2025 году. 1413 0 0 14.01.2025
Статьи / Популярные вопросы Как снять автомобиль с учета через Госуслуги Фраза «снять машину с учета» настолько прочно вошла в нашу речь, что никто не учитывает, что с 2020 года по новым правилам регистрации мы перестали снимать автомобили с учета по каждому пово... 592 0 0 13.01.2025
Статьи / Тесты До того, как стали мейнстримом: угадываем малоизвестные автомобили под известным именем Не так давно мы предлагали вам угадать автомобили, у которых название модели совпадает с таковым у другой марки. Но бывает и проще: даже внутри одного бренда есть популярные названия модел... 1531 0 1 11.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67152 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53956 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14261 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
3 Кроссовер Как Джип, только красивее: Alfa Romeo Junior обзавёлся полноприводной версией Q4
2 Кроссовер Брутальный кроссовер Haval H7 официально анонсирован в России
2 Практика Десульфатация, подзарядка, электролит: как правильно обслужить аккумулятор
Новые комментарии
Change privacy settings