GlasWerks DMV Elevato: кроссовер-рестомод на базе шутинг-брейка Ferrari GTC4Lusso

Американское тюнинг-ателье GlasWerks DMV из Стерлинга, штат Вирджиния, показало на проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставке SEMA первый проект от своего нового подразделения GlasWerks Special Operations — кроссовер Elevato, представляющий собой комплексно модифицированный Ferrari GTC4Lusso.

Компания Ferrari завершила производство полноприводного шутинг-брейка GTC4Lusso в 2020 году, ему на смену в 2022 году пришёл кроссовер Purosangue, который позаимствовал у GTC4Lusso уникальную систему полного привода. Напомним, что мощность для передние колёса у Ferrari GTC4Lusso отбирается прямо с переднего носка коленвала двигателя V12 через двухступенчатый редуктор и два независимых сцепления, а мощность на задние колёса передаёт 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Ferrari искусственно ограничивает производство Purosangue, чтобы он не стал её мейнстримовой моделью, но те, кто не хочет стоять в очереди за Purosangue, а хочет ездить на кроссовере Ferrari прямо сейчас, теперь могут найти на вторичном рынке Ferrari GTC4Lusso и передать его в ателье GlasWerks DMV на переделку. Конверсия обойдётся в 175 000 долларов плюс цена исходного Ferrari GTC4Lusso — экземпляры в хорошем состоянии сейчас стоят от 200 000 до 300 000 долларов.

Чтобы превратить Ferrari GTC4Lusso в кроссовер Elevato, специалистам GlasWerks Special Operations пришлось в первую очередь серьёзно модифицировать его подвеску: 30% компонентов здесь полностью новые, они позволили увеличить дорожный просвет до 228 мм, а ходы подвески — до 203 мм, так что теперь можно относительно безболезненно «дубасить» по пересечённой местности. Нужную энергоёмкость обеспечивают регулируемые амортизаторы MCS, жёсткость стабилизаторов поперечной устойчивости тоже можно регулировать. Тормозная система получила более прочные подводящие трубки из нержавеющей стали.

Новые кованые колёса Forgeline (спереди 19-дюймовые, сзади 20-дюймовые) обуты в «зубастые» шины Pirelli Scorpion All Terrain Plus, их давление можно регулировать прямо из салона. Нижний периметр кузова и колёсные арки защищают от сколов накладки и наклейки. В бамперах появились выставленные напоказ петли для буксировки. На крыше установлен повторяющий её профиль изогнутый экспедиционный багажник со светодиодной «люстрой». Основные фары и фонари обновлены и теперь светят ярче. В новую радиаторную решётку из алюминия интегрированы две дополнительные фары.

6,3-литровый атмосферный V12 на стоковом Ferrari GTC4Lusso выдаёт 690 л.с. и 697 Нм. В GlasWerks DMV его немного подкормили и снабдили новой инконелевой системой выхлопа, в результате отдача выросла до 769 л.с. и 788 Нм. Такая прибавка, вероятно, улучшила разгонную динамику машины, но GlasWerks DMV не приводит цифр. Стандартный шутинг-брейк набирает первую «сотню» за 3,4 с, максимальная скорость — 335 км/ч (у Elevato она наверняка значительно ниже из-за внедорожных шин).

Стоит добавить, что разработкой Elevato руководил Роберто Молина, бывший глава латиноамериканского подразделения Toyota Gazoo Racing, так что можно не сомневаться — едет кроссовер как надо.