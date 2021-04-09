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  • Глобальная модель GM и SAIC: ждали брутальный кроссовер, но к премьере готовят другой SUV

Глобальная модель GM и SAIC: ждали брутальный кроссовер, но к премьере готовят другой SUV

09.04.2021 192 0 0

Опубликованы тизеры нового паркетника китайской марки Wuling, который должны отправить на экспорт. По неофициальным данным, кросс предложат с полуторалитровой «турбочетверкой», привод же наверняка только передний.

 

Бренд Wuling входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC. В Поднебесной он славится, прежде всего, дешевыми фургончиками и вэнами с нарочито простым дизайном, хотя не так давно марка выбралась за рамки привычного для нее формата – в гамме появились субкомпактный электрохэтч Mini EV и современный минивэн Victory с распашными задними дверями. А теперь к дебюту готов паркетник «новой волны», причем этот SUV будут продавать не только на родине.

Напомним, Wuling представлен и за рубежом, но пока количество таких рынков ограничено. В прошлом году компания SAIC-GM-Wuling (таково полное название СП) объявила о планах развивать глобализацию марки – ее модели хотят поставлять в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Для этого придумали разделение на красный и серебристый логотипы: первый положен машинам, которые предназначены только для КНР, второй – «мировым» моделям, но при этом эти автомобили также могут присутствовать и на домашнем рынке. Так вот новый кросс носит именно серебристую эмблему. К слову, вэн Victory тоже ориентирован на зарубежные рынки, хотя вне Китая его купить пока нельзя.

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Вообще, ожидалось, что Wuling представит серийное воплощение брутального концептуального кроссовера Hongguang X, который показали минувшим летом. К слову, на презентации как раз говорили о том, что концепт демонстрирует новую стратегию марки, направленную на то, чтобы «стать более глобальной и молодой». Но нет, сегодня бренд анонсировал совсем другой паркетник.

Имя не названо, неизвестно даже, какой у кросса статус – шоу-кара, предсерийного образца или товарной модели. При этом некоторые китайские СМИ утверждают, что этому SUV присвоен внутризаводской индекс 730S. В отличие от упомянутого Hongguang X взгляду зацепиться почти не за что, облик вполне традиционный, из особенностей – светодиодные ходовые огни, «вытекающие» из фар и обрамляющие сделанную в виде перевернутой трапеции радиаторную решетку.

Концепт Wuling Hongguang X и серийный вэн Wuling Victory
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Концепт Wuling Hongguang X и серийный вэн Wuling Victory
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Концепт Wuling Hongguang X и серийный вэн Wuling Victory
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Концепт Wuling Hongguang X и серийный вэн Wuling Victory
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О начинке тоже пока ни слова. Не исключено, что в основу кроссовера легла платформа R, на которой базируются последние модели марки Baojun (еще один совместный проект GM и SAIC), а также вэн Wuling Victory. То есть паркетнику наверняка досталась бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 147 л.с. – это, разумеется, если он встанет на конвейер. Тот же Victory с таким мотором доступен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. А вот полный привод у для нового кросса вряд ли предусмотрен – только передний.

Полноценную премьеру паркетник Wuling справит на Шанхайском автосалоне, который откроется под конец апреля.

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