Глобальный кроссовер Honda Elevate: внушительный дорожный просвет и Крета в конкурентах

Мировая премьера нового компактного кросса Honda Elevate состоялась в Индии – эта страна и станет дебютным рынком для модели, там же наладят производство. Однако местным эксклюзивом «пятидверка» все же не будет: паркетник официально объявлен глобальным, хотя список стран, где появятся машины индийской сборки, еще не озвучен. Впрочем, это наверняка окажутся развивающиеся рынки.

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В основе Elevate лежит платформа, обозначенная Хондой как Global Small Car: на той же «тележке» построены, например, «мировой» кроссовер HR-V и семейство City (седан и хэтчбек). Правда, в случае с новым паркетником речь, скорее всего, идет о самой простой версии. По габаритам Elevate сопоставим с Hyundai Creta, Kia Seltos и иже с ними: длина паркетника Honda равна 4312 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2650 мм. Паспортный дорожный просвет – внушительные 220 мм против 190 мм у актуальной индийской Креты.



Внешность получилась без изысков. У кроссовера плоский «нос» с крупной восьмиугольной радиаторной решеткой, противотуманки поместили в массивные черные корпуса, фары прикрывает хромированная вставка, а задние фонари объединяет плашка (но она не светится). Для модели предусмотрены 17-дюймовые колеса.



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Внутри – возвышающийся над передней панелью тачскрин мультимедийной системы (у дорогих версий планшет диагональю 10,25 дюйма), в приборке есть 7-дюймовый цветной дисплей. Honda Elevate также обещаны шесть подушек безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, люк в крыше, камера заднего вида и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы слежения за разметкой и автоматического переключения света фар). Объем багажника – 458 литров.



Паркетник предложат с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 121 л.с. и 145 Нм. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, привод исключительно передний. При этом в течение ближайших трех лет компания Honda намерена электрифицировать Elevate – на подходе гибридные и, возможно, чисто «зеленые» версии.



В Индии заказы начнут принимать в июле, тогда же должны назвать цены. К слову, Honda Elevate станет первым из пяти совершенно новых SUV марки для индийского рынка: остальные кроссы будут постепенно запускать в течение семи лет.

