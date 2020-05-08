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  • Глобальный обновлённый Nissan Kicks засветился на видео. Кроссовер стал гибридом

Глобальный обновлённый Nissan Kicks засветился на видео. Кроссовер стал гибридом

08.05.2020 266 0 0

В качестве премьерной площадки для посвежевшего паркетника выбрали Таиланд, там модель представят уже на следующей неделе. Кросс не только преобразился внешне, но и обзавелся новой установкой.

 

Компактный кроссовер Nissan Kicks дебютировал в 2016-м, свою рыночную карьеру он начинал с Бразилии, затем SUV появился во многих других странах, включая Китай и США. И лишь четыре года спустя после премьеры кросс добрался до Таиланда, но зато там модель предложат сразу в обновленном виде. Такой кросс уже ловили фотошпионы, однако местное подразделение марки пока ограничилось публикацией нескольких тизеров, полноценная презентация намечена на 15 мая.

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Главное – кроссовер обзавелся гибридной установкой e-Power, знакомой по компакту Nissan Note и минивэну Serena: бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электродвигатель. Характеристики гибридного Кикса еще не раскрыты. В Японии Note e-Power, к примеру, оснащен «атмосферником» HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. (103 Нм) и электромотором EM57 с пиковой отдачей в 109 л.с. (254 Нм). Кроме того, у гибридного Note на родине есть полноприводная версия с электромотором N2 на задней оси (4,8 л.с., 15 Нм). Но вот будет ли вариант с двумя электродвигателями у Kicks e-Power – пока неизвестно, нет данных и о том, имеется ли у тайского паркетника вариант только с ДВС.

В Северной и Южной Америке дореформенный Кикс предлагается с бензиновым мотором 1.6 семейства HR (114-125 л.с. в зависимости от рынка), в Китае модель доступна со 125-сильным «атмосферником» 1.5 (тоже серии HR). Полный привод «традиционному» паркетнику не положен.

Что же касается дизайна, то у Kicks полностью переделали переднюю часть: SUV получил новый бампер с «жабрами» (в них встроены противотуманки), более узкие фары и массивную радиаторную решетку. У фонарей прежняя форма, однако начинку могли заменить. Салон пока не засвечен. Не исключено, что внутри появились иные «приборка» и мультимедийная система.

Позже гибридный Nissan Kicks с новым дизайном должен добраться и до других стран, его ждут, в том числе, и в Японии – там кросс якобы придет на смену Juke первого поколения («второй» Джук на родине Ниссана, по предварительным данным, продавать не планируют).

Между тем еще на прошлой неделе Kolesa.ru рассказал о модернизированном Kicks, предназначенном для Индии. Напомним, индийский паркетник отличается от глобального: в его основе лежит платформа B0, тогда как «мировой» кросс построен на «тележке» V. Так вот в Индии дизайн модели менять не стали, гибридная установка ей тоже не досталась, зато индийский Кикс обзавелся новой бензиновой «турбочетверкой» 1.3, как у Renault Arkana.

Дореформенный глобальный Nissan Kicks. Длина – 4295 мм, колесная база – 2620 мм
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Дореформенный глобальный Nissan Kicks. Длина – 4295 мм, колесная база – 2620 мм
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Дореформенный глобальный Nissan Kicks. Длина – 4295 мм, колесная база – 2620 мм
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В России компактный паркетник Nissan сегодня не представлен. Официальных заявлений о планах вывести модель на наш рынок компания не делала, хотя информация о том, что сборку Kicks наладят в РФ, гуляет по Сети давно. Если кросс все же и появится в нашей стране, то российская версия окажется аналогом индийского Кикса (то есть наш вариант также будет на платформе B0).

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