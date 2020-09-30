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Глобальный отзыв Volvo из-за бракованных ремней безопасности докатился до России

30.09.2020 32 0 0

Под отзыв попали автомобили Volvo S60,V60, V60 Cross Country, S80, XC60, V70 и XC70, произведённые в период с 2007 по 2018 год и реализованные в нашей стране официальными дилерами. На них необходимо заменить крепления передних ремней безопасности к кузову.

 

В июле мы рассказывали о том, что Volvo сама инициировала глобальную отзывную кампанию, затрагивающую 2,18 млн автомобилей, так как не уверена в том, что в случае аварии их передние ремни защитят водителя и пассажира от травм. В ходе внутренних исследований выяснилось, что со временем при определённых условиях эксплуатации может возникнуть усталость в стальном тросе, что крепит передний ремень безопасности к кузову.

На сайте Национального управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) опубликована картинка, показывающая, какие именно действия могут привести к нежелательным нагрузкам на узел: речь об изгибающем моменте, который создаёт пятая точка седока при контакте с механизмом в процессе посадки и высадке. Владельцам машин из группы риска рекомендовано приводить узел крепления в параллельное спинке кресла положение, чтобы не задевать его.

Проблему будут решать установкой новых, более надёжных узлов крепления ремней к кузову (процедура довольно трудоёмкая и займёт около часа), при этом новые крепления появятся на складах дилеров лишь к ноябрю, а до того момента автовладельцам рекомендовано не искушать судьбу и не изгибать лишний раз крепление, хотя ни одного случая обрыва ремня официально не зарегистрировано.

В России под этот отзыв попали ﻿1627﻿ автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

В мае этого года шведская фирма отзывала в нашей стране 9837 автомобилей в рамках другого глобального отзыва, связанного со сбоем в работе системы автоматического аварийного торможения (AEB).

Россия отзывы безопасность отзывные кампании Volvo

 

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