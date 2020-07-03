Отзывные кампании ×
  • Крупнейший отзыв в истории Volvo: ремни безопасности могут дать слабину

Крупнейший отзыв в истории Volvo: ремни безопасности могут дать слабину

03.07.2020 135 0 0

Шведская компания отзовёт по всему миру 2,18 млн автомобилей из-за риска ослабления креплений передних ремней безопасности к кузову.

 

Volvo является пионером в разработке современных систем безопасности и трёхточечные пристяжные ремни внедрила в массовое производство раньше всех, в 1959 году на моделях Amazon и PV 544. С тех пор шведская компания ревностно следит за своей репутацией производителя безопасных автомобилях, и, если судить по документам Национального управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), бóльшая часть отзывных кампаний Volvo связана именно с системами безопасности, и зачастую шведская фирма сама является инициатором таких кампаний, чтобы быть уверенной, что все системы работают нормально и никто не пострадает.

Глобальный отзыв 2,18 млн автомобилей — как раз из таких. На сайте NHTSA информации о нём пока нет, Volvo сама сообщила СМИ о проблеме. По данным производителя, на автомобилях Volvo S60, S60L (китайская удлинённая версия), S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country, XC60, V70, XC70, S80 и S80L, произведённых в период с 2006 по 2019 год, со временем при определённых условиях эксплуатации может возникнуть усталость в стальном тросе, что крепит передний ремень безопасности к кузову. Из-за этого Volvo не уверена на 100%, что в случае аварии ремни на её автомобилях надёжно удержат людей, а потому решила провести превентивный отзыв. Случаев обрыва ремней из-за уставшего троса на данный момент не зафиксировано.

Volvo XC60

По данным Automotive News, 412 тысяч автомобилей из группы риска находятся в Швеции, 308 тысяч в США, 245 тысяч в Китае, 178 тысяч в Германии, 169 тысяч в Великобритании. Наверняка отзыв затронет и Россию, точное количество машин мы узнаем позже, когда соответствующее извещение выпустит Росстандарт.

В мае Volvo отзывала в России 9837 автомобилей в рамках другого глобального отзыва, связанного со сбоем в работе системы автоматического аварийного торможения (AEB).

отзывы безопасность отзывные кампании Volvo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Втулки, крепеж и не только: что можно напечатать для машины на 3D-принтере Не за горами тот день, когда мастер автосервиса будет спрашивать клиента – «ставим оригинальную запчасть, китайскую или печатаем у нас?». Пока же столь фантастическое будущее еще не наступил... 122 0 1 03.07.2020
Статьи / Авто с пробегом Citroen C3 I с пробегом: 8 неудачных версий робота и моторы, которые нельзя мыть Из первой части обзора мы уже выяснили, что качество кузовного железа у С3 не очень высокое, зато стоимость кузовного ремонта невелика, а электрика по меркам класса достаточно проблемная.... 973 1 5 01.07.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Очень дорого и очень ликвидно: гид по покупке Toyota Camry VII Я никого не удивлю, сказав, что Camry – удивительный автомобиль. Простой, а местами даже простецкий, но неизменно популярный, поразительно дорогой и вечно ликвидный на вторичном рынке. Седьм... 4215 1 17 01.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 32001 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 30334 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 29117 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings