Крупнейший отзыв в истории Volvo: ремни безопасности могут дать слабину

Volvo является пионером в разработке современных систем безопасности и трёхточечные пристяжные ремни внедрила в массовое производство раньше всех, в 1959 году на моделях Amazon и PV 544. С тех пор шведская компания ревностно следит за своей репутацией производителя безопасных автомобилях, и, если судить по документам Национального управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), бóльшая часть отзывных кампаний Volvo связана именно с системами безопасности, и зачастую шведская фирма сама является инициатором таких кампаний, чтобы быть уверенной, что все системы работают нормально и никто не пострадает.

Глобальный отзыв 2,18 млн автомобилей — как раз из таких. На сайте NHTSA информации о нём пока нет, Volvo сама сообщила СМИ о проблеме. По данным производителя, на автомобилях Volvo S60, S60L (китайская удлинённая версия), S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country, XC60, V70, XC70, S80 и S80L, произведённых в период с 2006 по 2019 год, со временем при определённых условиях эксплуатации может возникнуть усталость в стальном тросе, что крепит передний ремень безопасности к кузову. Из-за этого Volvo не уверена на 100%, что в случае аварии ремни на её автомобилях надёжно удержат людей, а потому решила провести превентивный отзыв. Случаев обрыва ремней из-за уставшего троса на данный момент не зафиксировано.



Volvo XC60

По данным Automotive News, 412 тысяч автомобилей из группы риска находятся в Швеции, 308 тысяч в США, 245 тысяч в Китае, 178 тысяч в Германии, 169 тысяч в Великобритании. Наверняка отзыв затронет и Россию, точное количество машин мы узнаем позже, когда соответствующее извещение выпустит Росстандарт.



В мае Volvo отзывала в России 9837 автомобилей в рамках другого глобального отзыва, связанного со сбоем в работе системы автоматического аварийного торможения (AEB).