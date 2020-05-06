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  • Опасное бездействие: глобальный отзыв всех новых моделей Volvo докатился до России

Опасное бездействие: глобальный отзыв всех новых моделей Volvo докатился до России

06.05.2020 252 0 0

Под отзыв попали выпущенные в 2019 и 2020 годах автомобили Volvo XC40, S60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90 Cross Country и XC90. На них необходимо устранить сбой в работе системы автоматического аварийного торможения (AEB).

 

О проблеме в работе системы AEB на новеньких Volvo мы подробно рассказывали в марте, когда был объявлен связанный с ней глобальный отзыв, затронувший 736 430 автомобилей. В России в группе риска находятся 9837 шведских машин, список их VIN-номеров можно скачать здесь.

Напомним, что некорректное поведение АЕВ ещё в конце прошлого года выявила Датская автомобильная федерация (Forenede Danske Motorejere). Она проводила тесты продвинутых ассистентов водителя, во время которых кроссовер Volvo XC60 на скоростях 20 и 30 км/ч сбил муляж стоящего на дороге автомобиля — простейшее упражнение, с которым любая система АЕБ должна справляться. Видео с тестов опубликовано на Vimeo.

Компания Volvo забрала участвовавшую в тестах машину для анализа и выяснила, что АЕВ не сработала из-за нестыковки старой электронной прошивки модуля ASDM (Active Safety Domain Module), отвечающего за активную безопасность и расположенного за лобовым стеклом вместе с камерой, с новыми компонентами этого модуля, которые были внедрены в производство в ноябре 2018 года. А поскольку АЕВ сегодня ставится на все новые модели Volvo, то под отзыв попали все машины, выпущенные в период 9 ноября 2018 года по 11 марта 2020 года.

Прямой угрозы для жизни из-за сбоя нет: система видит помехи и даже подаёт о них тревожные сигналы водителю, но не активирует тормозную систему. Точнее активирует, но не всегда, то есть водитель не может на неё положиться и должен всё время быть бдительным и готовым самому тормозить во всех возможных случаях. Несчастных случаев из-за выявленного сбоя пока не зафиксировано. Устранять его будут путём обновления прошивки модуля ASDM.

Россия отзывы безопасность отзывные кампании Volvo

 

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