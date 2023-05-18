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  • GM и SAIC готовят кроссовер Wuling Nebula размером с Honda CR-V: ждём новый Chevrolet?

GM и SAIC готовят кроссовер Wuling Nebula размером с Honda CR-V: ждём новый Chevrolet?

18.05.2023 135 0 0

У грядущей «пятидверки» довольно необычная внешность. Также известно, что модель предложат в виде гибрида.

Марка Wuling, которая входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC, анонсировала новый паркетник. Китайское название модели – Xingyun, на английском же оно звучит как Nebula. Сам бренд пока распространил лишь пару фирменных картинок, пообещав поделиться подробностями позже. Однако основные вводные уже есть: характеристики кроссовера недавно внесли в базу местного минпрома, там же появились фото «живой» машины.

Внешность Wuling Xingyun/Nebula выполнена в новом стиле. Так, кроссоверу достались обрамленные хромом полоски дневных ходовых огней, блоки основных фар расположены ниже – и они тоже заключены в блестящие (и довольно массивные) рамки. Хромированные «точки» красуются и на широкой радиаторной решетке. А задние фонари сделали в виде единой линии.

Длина кроссовера равна 4610 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим габаритам новинка Wuling недалеко ушла от нынешних Honda CR-V и Nissan X-Trail. При этом Nebula будет доступна исключительно с пятиместным салоном. К слову, изображений интерьера еще нет, но и на имеющихся фото видно, что приборку и экран мультимедийной системы поместили в один корпус.

Паркетник предложат с гибридной установкой (судя по всему, без возможности зарядки от электросети), в ее состав войдут бензиновый атмосферный мотор 2.0 (136 л.с.) и электродвигатель. Полноприводной версии, скорее всего, не будет.

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Полноценную премьеру Wuling Xingyun/Nebula должен справить в ближайшее время. Об экспортных планах компания пока не заявляла. Между тем впоследствии новый паркетник вполне может перевоплотиться в модель Chevrolet для небогатых рынков. Напомним, концерн GM частенько «заимствует» машины у СП с SAIC. Например, нынешний паркетник Chevrolet Captiva – это клон Baojun 530 (марка Baojun тоже входит в совместное предприятие), а фургончик Chevrolet N400 представляет собой Wuling Hongguang V с галстуком-бабочкой. Наконец, новый Chevrolet Aveo – это тоже плод работы американо-китайского СП (у такого Авео должен появиться брат под маркой Wuling).

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