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  • GM и SAIC готовят новый недорогой кроссовер размером с RAV4: модель будет глобальной

GM и SAIC готовят новый недорогой кроссовер размером с RAV4: модель будет глобальной

07.05.2021 29 0 0

Паркетник появится в линейке совместной марки Wuling. Модель предложат с бензиновой полуторалитровой «турбочетверкой», привод же наверняка только передний.

 

В виде предсерийного прототипа с наглухо тонированными стеклами этот кросс показали в апреле на Шанхайском автосалоне. А теперь опубликованы фирменные фотографии товарного SUV, правда, интерьер по-прежнему засекречен. Зато марка Wuling уточнила сроки появления модели на домашнем рынке: продажи стартуют в третьем квартале текущего года, на родине модель зовется Xingchen (нечто вроде «синчэнь»). Местным эксклюзивом паркетник не будет, но пока неизвестно, когда именно он доберется до других стран.

Wuling Xingchen
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Wuling Xingchen
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Wuling Xingchen
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Напомним, Wuling входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC. В Китае бренд славится, прежде всего, дешевыми фургончиками и вэнами с нарочито простым дизайном, хотя не так давно марка выбралась за рамки привычного для нее формата: гамму пополнили субкомпактный электрохэтч Mini EV и современный минивэн Victory. Wuling представлен и за рубежом, но пока количество таких рынков ограничено. В прошлом году компания SAIC-GM-Wuling (таково полное название СП) объявила о планах развивать глобализацию марки – ее модели хотят поставлять в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Для этого придумали разделение на красный и серебристый логотипы: первый положен машинам, которые предназначены только для КНР, второй – «мировым» моделям, причем «глобальные» автомобили также могут присутствовать и на домашнем рынке. Так вот Xingchen носит именно серебристую эмблему. Кстати, вэн Victory тоже ориентирован на зарубежные рынки, хотя вне Китая его купить пока нельзя.

Wuling Xingchen

У нового кросса довольно спокойный внешний облик, возможно, даже слишком – глазу почти не за что зацепиться. Из особенностей – разве что светодиодные ходовые огни, «вытекающие» из фар и обрамляющие сделанную в виде перевернутой трапеции радиаторную решетку.

Характеристики марка еще не раскрыла, но мы их уже знаем благодаря китайскому сертификационному органу. Длина Wuling Xingchen равна 4594 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 2750 мм. То есть по своим габаритам паркетник близок к Baojun 530 (4690/1835/1750 мм; Baojun – еще один совместный бренд GM и SAIC), а расстояние между осями у машин и вовсе совпадает, что наводит на мысль о родстве. Ну и оба SUV недалеко ушли от нынешнего Toyota RAV4, причем колесная база у Тойоты даже меньше (2690 мм).

Wuling Xingchen
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Wuling Xingchen
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Wuling Xingchen
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Wuling Xingchen
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Для Wuling Xingchen заявлен только один двигатель – знакомая по другим моделям SAIC-GM-Wuling бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 147 л.с. Вэн Victory, например, с таким мотором доступен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. А вот полный привод для нового кросса вряд ли предусмотрен – только передний.

Цены не названы. Тот же Wuling Victory стоит от 85 800 юаней (около 988 000 рублей по актуальному курсу), Baojun 530 – от 70 800 юаней (816 000 рублей). Ценник Xingchen, очевидно, окажется на том же уровне.

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