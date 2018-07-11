Будет ли обновление знаков экономически выгодным, пока неясно, однако эксперимент уже стартовал в столице.

На дорогах страны началось тестирование новых дорожных знаков: речь идёт не об их информационной составляющей, а о «физическом исполнении» этих объектов. У новых знаков гибкая стойка, из-за которой они при столкновении с автомобилем способны остаться на месте и впоследствии вернуться в прежнюю форму. Первый гнущийся дорожный знак уже появился в Москве, на улице Бутырский Вал (в районе д. 32). Сейчас началась его «пилотная эксплуатация».

Этим экспериментом в столице занимается Центр организации дорожного движения (ЦОДД). На первой гнущейся стойке в РФ установлен дорожный знак «Пешеходный переход». По словам представителя центра, стойка этого указателя выполнена из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах. Эта конструкция позволяет ему при ударе оставаться на месте и выгибаться в любом направлении под углом до 90 градусов (или более).

Новости / Авто и общество Новый эксперимент по организации движения коснётся перекрёстков Очередной эксперимент решили провести в Центре организации дорожного движения Москвы. Как сообщает «Коммерсант», он заключается в установке перед столичными перекрёстками указателя 5.15.1 «Направление движения по...

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В России испытания таких гибких дорожных знаков не проводились, к эксперименту их решено было допустить на основании опыта европейских стран. В пресс-службе ЦОДД пояснили, что такие гибкие стойки за рубежом выдерживали свыше 20 наездов автомобилей. Их гарантийный срок службы – пять лет.

Как отметили в ТАСС со ссылкой на данные ЦОДД, в столице России в результате ДТП каждый месяц «выходит из строя» примерно 50 дорожных знаков. Обычные стойки дорожных знаков после наездов автомобилей деформируются и требуют замены.

Согласно прайс-листам на сайтах московских компаний, предлагающих услуги по установке дорожных знаков, цена составляет примерно 2 000 рублей при установке стоек в грунт и асфальт, 4 000 рублей – при использовании винтовых свай. При этом установка знаков над дорогой (на таких опорах крепятся многие указатели «пешеходный переход») стоит уже минимум 50 000 рублей за шт.

Монтировать новые обычные опоры на месте старых, в случае их повреждения, столице выходит недешево. Однако в ЦОДД не рассказали, какая цена у гибких стоек, так что оценить экономическую выгоду от использования новых дорожных знаков пока что невозможно.

До конца этой недели в столице появится ещё один гнущийся дорожный знак, об этом сообщает агентство «Москва». Адрес установки – Хохловский переулок (в районе д. 9). Какой именно это будет указатель, в ЦОДД не уточнили, предположительно на гибкой опоре могут закрепить знак «Остановка запрещена».

Если эксперимент с гнущимся дорожными знаками пройдёт успешно, подобные конструкции появятся на других участках столичных дорог. Затем новшество может распространиться и на регионы. Как долго будет длиться пилотная эксплуатация таких знаков, в центре пока не сообщают. Их хотят протестировать в разных погодных условиях, так что эксперимент, предположительно, не завершится в течение нескольких сезонов.