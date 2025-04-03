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«Горячий» кроссовер Skoda Elroq RS: 340 «лошадок» и полный привод

03.04.2025 57 0 0

Новинка чешской марки выйдет на европейский рынок во второй половине 2025 года. Цены этого паркетника будут обнародованы позже.

Полностью электрический кроссовер Skoda Elroq дебютировал в начале октября 2024-го. Напомним, этот паркетник оказался первой серийной моделью чешского бренда, которая примерила новый фирменный стиль – Modern Solid (был презентован ещё в 2022-м на концепте Vision 7S). Производство новинки стартовало на заводе в Млада-Болеславе в январе текущего года. Теперь гамма модели пополнилась за счёт «горячего» кроссовера – представлен Skoda Elroq RS.

На фото: Skoda Elroq RS

У спортивной версии «зелёного» паркетника есть несколько визуальных отличий от обычного Skoda Elroq. Модель получила чёрные дополнительные вставки на переднем бампере, иначе оформленный воздухозаборник с рисунком в виде сетки, сплиттер в нижней части. Корму украсили увеличенным спойлером в верхней части багажной двери, чуть пересмотренной нижней частью заднего бампера. Ещё Elroq RS положены матричная головная оптика и подсвечиваемая заглушка на месте решётки радиатора.

Есть изменения и в салоне новой модификации паркетника. Так, модели положены передние кресла с подогревом, интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой; сидения имеют комбинированную отделку, которая включает в себя тёмную замшу с салатовой прострочкой. Декоративные элементы этого яркого цвета встречаются по всему салону.

Для модели предусмотрена акустическая система с 12 динамиками и спортивное мультифункциональное трёхспицевое рулевое колесо. Перед водителем располагается 5-дюймовая виртуальная приборка, в центре передней панели – мультимедийный тачскрин диагональю 13 дюймов, оба дисплея получили особую графику RS.

Skoda Elroq RS снабдили адаптивными амортизаторами DCC с различными режимами работы. Спереди у «горячей» версии модели более мощные тормоза с двухпоршневыми механизмами. Варианту с прибавкой RS к названию предлагаются комплекты колёсных дисков оригинального дизайна, их размер – либо 20, либо 21 дюйм.

На фото: салон Skoda Elroq RS
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На фото: салон Skoda Elroq RS
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Elroq RS имеет полный привод и оснащается двухмоторной силовой установкой, её совокупная отдача составляет 340 л.с. На разгон с места до «сотни» этому кроссоверу требуется 5,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 180 км/ч, как и у топовой версии Elroq 85 с единственным 286-сильным электродвигателем, расположенным на задней оси. В состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 84 кВт*ч (из них пользователю доступны 79 кВт*ч). Запас хода на одной зарядке составляет 550 км (при расчёте по циклу WLTP).

Новая модификация модели чешской марки выйдет на европейский рынок во второй половине 2025 года. Цены Skoda Elroq RS компания обнародует позже. На сегодняшний день, стартовая версия обычного паркетника на домашнем рынке составляет 799 000 чешских крон (эквивалентно примерно 2,99 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант просят не менее 1 112 000 чешских крон (около 4,16 млн рублей).

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