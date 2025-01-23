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Стартовало производство нового кроссовера Skoda Elroq

23.01.2025 89 0 0

Выпуск компактного электрического паркетника налажен на головном предприятии Шкоды. Модель уже доступна к заказу.

Мировая премьера небольшого электрического кроссовера Skoda Elroq состоялась в октябре прошлого года. А теперь чешская марка объявила о старте серийного производства: новинка встала на конвейер головного завода Шкоды в Млада-Болеславе, который также выпускает электрокросс Enyaq и семейство Octavia. При этом еще в прошлом году сборку некоторых версий Skoda Octavia перенесли на предприятие в Квасинах. Согласно расчетам, это решение позволит довести объем производства Elroq до 600 экземпляров в день.

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Напомним, в основе паркетника лежит платформа MEB, на которой построены многие другие электрокары концерна Volkswagen. При этом Elroq стал первой массовой моделью бренда Skoda, примерившей новый фирменный стиль под названием Modern Solid. Длина паркетника равна 4488 мм, колесная база – 2765 мм.

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Линейка кроссовера включает четыре версии, три из них имеют задний привод. Базовый Skoda Elroq оснащен 170-сильным электромотором и батареей емкостью примерно 55 кВт*ч, запас хода этой модификации – 375 км по циклу WLTP. Следующему по старшинству исполнению положены 204-сильный двигатель и аккумулятор на 63 кВт*ч, дальнобойность составляет 403 км. Предтоповый Elroq – это мотор мощностью 286 л.с. и батарея емкостью 82 кВт*ч (запас хода – 581 км). Ну а на вершине гаммы находится полноприводный вариант: два двигателя вместе выдают 299 л.с., такой кроссовер тоже комплектуется аккумулятором на 82 кВт*ч.

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В Европе уже принимают заказы на Skoda Elroq. К примеру, в родной Чехии предварительная стартовая цена паркетника составляет 799 000 местных крон (около 3,3 млн рублей по актуальному курсу). Для сравнения, «традиционный» кроссовер Skoda Karoq там стоит от 653 900 крон (2,7 млн рублей). Между тем в компании также заявили о том, что к концу прошлого года Elroq собрал более 20 000 заявок.

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