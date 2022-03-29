«Горячий» кроссовер Opel Mokka GSe: каким он может быть

Информация о том, что Opel может снова начать выпускать «горячие» модели, появилась еще в прошлом году: якобы такие модификации будут у «электричек» марки, а одним из первых «спортивную» версию обретет паркетник Mokka-e. Зарубежные СМИ тогда принялись публиковать рендеры предполагаемого «заряженного» электрокросса. И вот еще одна картинка – на этот раз свое видение того, каким может получиться «спортивный» Opel Mokka, представило испанское издание Motor.es.
Испанцы полагают, что новому исполнению присвоят индекс GSe. Разумеется, такой кросс будет отличаться более агрессивной внешностью: в частности, по мнению дизайнера Motor.es, Mokka GSe получит иные бамперы, также заменят расположенную сверху заглушку и нижнюю решетку, а эмблему Опеля сделают в черном цвете. Салон рисовать не стали, но и так понятно, что внутри будут декоративные вставки и контрастная прострочка. Но при этом считается, что декор окажется не красного, а желтого цвета – как у рестомода Opel Manta GSe.
Насчет техники единого мнения среди зарубежных профильных медиа пока нет. Некоторые пишут, что Mokka GSe достанутся стандартные 136-сильный электромотор и батарея на 50 кВт*ч. Испанцы же надеются на то, что отдачу электродвигателя все же увеличат – примерно до 160 л.с. Также не исключено, что у «спортивной» версии перенастроят подвеску.
Если Opel Mokka GSe действительно дадут «зеленый свет», то он может выйти на рынок в конце 2023-го – начале 2024 года.
Между тем накануне появились свежие подробности о новом поколении флагмана немецкой марки – Insignia. Если вкратце – модель превратится в купеобразный кроссовер (если точнее, то кросс-лифтбек), и, конечно же, у нее будет электрическая версия.
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я лично жду, когда привезут обычную версию мокки, машинка крайне интересная. где-то читала, что собираются
За 5 мультов пусть остаются в Европе.