«Горячий» кроссовер Opel Mokka GSe: каким он может быть

В исполнении «под спорт» кросс, очевидно, будет отличаться более агрессивным обликом, а вот коснутся ли реформы техники – пока неизвестно.

Информация о том, что Opel может снова начать выпускать «горячие» модели, появилась еще в прошлом году: якобы такие модификации будут у «электричек» марки, а одним из первых «спортивную» версию обретет паркетник Mokka-e. Зарубежные СМИ тогда принялись публиковать рендеры предполагаемого «заряженного» электрокросса. И вот еще одна картинка – на этот раз свое видение того, каким может получиться «спортивный» Opel Mokka, представило испанское издание Motor.es.

Так может выглядеть Opel Mokka GSe по мнению дизайнера Motor.es 1 / 2 Так может выглядеть Opel Mokka GSe по мнению дизайнера Motor.es 2 / 2

Испанцы полагают, что новому исполнению присвоят индекс GSe. Разумеется, такой кросс будет отличаться более агрессивной внешностью: в частности, по мнению дизайнера Motor.es, Mokka GSe получит иные бамперы, также заменят расположенную сверху заглушку и нижнюю решетку, а эмблему Опеля сделают в черном цвете. Салон рисовать не стали, но и так понятно, что внутри будут декоративные вставки и контрастная прострочка. Но при этом считается, что декор окажется не красного, а желтого цвета – как у рестомода Opel Manta GSe.



Насчет техники единого мнения среди зарубежных профильных медиа пока нет. Некоторые пишут, что Mokka GSe достанутся стандартные 136-сильный электромотор и батарея на 50 кВт*ч. Испанцы же надеются на то, что отдачу электродвигателя все же увеличат – примерно до 160 л.с. Также не исключено, что у «спортивной» версии перенастроят подвеску.

Актуальный Opel Mokka-e 1 / 3 Актуальный Opel Mokka-e 2 / 3 Актуальный Opel Mokka-e 3 / 3

Если Opel Mokka GSe действительно дадут «зеленый свет», то он может выйти на рынок в конце 2023-го – начале 2024 года.



Между тем накануне появились свежие подробности о новом поколении флагмана немецкой марки – Insignia. Если вкратце – модель превратится в купеобразный кроссовер (если точнее, то кросс-лифтбек), и, конечно же, у нее будет электрическая версия.