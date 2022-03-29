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«Горячий» кроссовер Opel Mokka GSe: каким он может быть

29.03.2022 159 2 0

В исполнении «под спорт» кросс, очевидно, будет отличаться более агрессивным обликом, а вот коснутся ли реформы техники – пока неизвестно.

 

Информация о том, что Opel может снова начать выпускать «горячие» модели, появилась еще в прошлом году: якобы такие модификации будут у «электричек» марки, а одним из первых «спортивную» версию обретет паркетник Mokka-e. Зарубежные СМИ тогда принялись публиковать рендеры предполагаемого «заряженного» электрокросса. И вот еще одна картинка – на этот раз свое видение того, каким может получиться «спортивный» Opel Mokka, представило испанское издание Motor.es.

Так может выглядеть Opel Mokka GSe по мнению дизайнера Motor.es
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Так может выглядеть Opel Mokka GSe по мнению дизайнера Motor.es
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Испанцы полагают, что новому исполнению присвоят индекс GSe. Разумеется, такой кросс будет отличаться более агрессивной внешностью: в частности, по мнению дизайнера Motor.es, Mokka GSe получит иные бамперы, также заменят расположенную сверху заглушку и нижнюю решетку, а эмблему Опеля сделают в черном цвете. Салон рисовать не стали, но и так понятно, что внутри будут декоративные вставки и контрастная прострочка. Но при этом считается, что декор окажется не красного, а желтого цвета – как у рестомода Opel Manta GSe.

Насчет техники единого мнения среди зарубежных профильных медиа пока нет. Некоторые пишут, что Mokka GSe достанутся стандартные 136-сильный электромотор и батарея на 50 кВт*ч. Испанцы же надеются на то, что отдачу электродвигателя все же увеличат – примерно до 160 л.с. Также не исключено, что у «спортивной» версии перенастроят подвеску.

Актуальный Opel Mokka-e
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Актуальный Opel Mokka-e
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Актуальный Opel Mokka-e
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Если Opel Mokka GSe действительно дадут «зеленый свет», то он может выйти на рынок в конце 2023-го – начале 2024 года.

Между тем накануне появились свежие подробности о новом поколении флагмана немецкой марки – Insignia. Если вкратце – модель превратится в купеобразный кроссовер (если точнее, то кросс-лифтбек), и, конечно же, у нее будет электрическая версия.

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2 комментария
29.03.2022 18:15
kashkashmary@mail.ru

я лично жду, когда привезут обычную версию мокки, машинка крайне интересная. где-то читала, что собираются

29.03.2022 19:30
Nervous

За 5 мультов пусть остаются в Европе.

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