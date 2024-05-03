Готэм и Тёмный рыцарь — спецверсии суперкаров Pininfarina в стиле Бэтмена

Автомобилестроительная компания Automobili Pininfarina отпочковалась от одноимённой итальянской дизайн-студии в 2018 году, сама студия с 2015 года принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra. Первой моделью Automobili Pininfarina стал электрический суперкар Battista, созданный в сотрудничестве с хорватской компании Rimac, его производство началось в 2022 году. В прошлом году дебютировал спайдер Pininfarina B95, представляющий собой, по сути, версию Battista без крыши. Других собственных моделей у Pininfarina пока нет, а B95 и Battista на этой неделе представлены в бэтменских ливреях Gotham и Dark Knight.
За свою многолетнюю историю Бэтмен водил на киноэкранах и страницах комиксов огромное количество специально созданных для него машин, но спецверсии Pininfarina B95 и Battista созданы, в сущности, не для него, а для клиентов итальянской марки, ценящих эстетику мира Бэтмена. Быть может, Warner Bros. и даст Бэтмену поводить эти чудесные итальянские суперкары, но в пресс-релизе об этом ничего не сказано — на данный момент это чисто коммерческая коллаборация для любителей дорогостоящего эксклюзива.
Версии Gotham и Dark Knight отличаются друг от друга цветовым исполнением. Суперкары в ливрее Gotham окрашены в основной серый цвет Argento Vittorio и имеют чёрно-коричневую кожаную отделку салона. Суперкары Dark Knight окрашены в основной чёрно-синий цвет Nero Profondo и имеют полностью чёрный кожаный салон с жёлтой прострочкой.
В декоре обеих спецверсий используются логотипы Wayne Enterprises — компании бизнесмена Брюса Уэйна, который, собственно, и является Бэтменом, он же Тёмный рыцарь, он же Человек-летучая мышь. Готэм — это, напомним, вымышленный город в котором живёт Бэтмен и борется с преступностью. У Бэтмена есть преданный дворецкий Альфред Пенниуорт, хранитель гаража супергероя, его голосом вещает голосовой помощник суперкаров Pininfarina. Battista в привязке к бэтменским спецверсиям получил доработанное аэродинамическое оперение в стиле летучей мыши, слегка увеличивающее прижимную силу на высоких скоростях.
Силовая установка у обеих моделей стандартная: четыре электромотора (по одному на колесо) выдают совокупно 1900 л.с. и 2300 Нм, разгон до 100 км/ч занимает менее 2 с, полного заряда батареи ёмкостью 120 кВт·ч хватает на 500 км по циклу WLTP.
Automobili Pininfarina выпустит всего четыре бэтменских суперкара, два из них — это B95 в версиях Gotham и Dark Knight, ещё два — Battista в версиях Gotham и Dark Knight, их цены не объявлены, но ясно, что они, как и цены исходных моделей, исчисляются миллионами долларов. Промо-ролик, посвящённый бэтменским суперкарам Pininfarina, можно посмотреть на YouTube.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться