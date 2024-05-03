Готэм и Тёмный рыцарь — спецверсии суперкаров Pininfarina в стиле Бэтмена

Итальянская компания Automobili Pininfarina за неимением новых моделей выпускает спецверсии существующих: электрические суперкары B95 и Battista теперь доступны в модификациях Gotham и Dark Knight, они созданы в партнёрстве с компанией Warner Bros., владеющей правами на сказочного супергероя Бэтмена и всех связанных с ним персонажей.

Автомобилестроительная компания Automobili Pininfarina отпочковалась от одноимённой итальянской дизайн-студии в 2018 году, сама студия с 2015 года принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra. Первой моделью Automobili Pininfarina стал электрический суперкар Battista, созданный в сотрудничестве с хорватской компании Rimac, его производство началось в 2022 году. В прошлом году дебютировал спайдер Pininfarina B95, представляющий собой, по сути, версию Battista без крыши. Других собственных моделей у Pininfarina пока нет, а B95 и Battista на этой неделе представлены в бэтменских ливреях Gotham и Dark Knight.

Pininfarina Battista Dark Knight 1 / 2 Pininfarina Battista Dark Knight 2 / 2

За свою многолетнюю историю Бэтмен водил на киноэкранах и страницах комиксов огромное количество специально созданных для него машин, но спецверсии Pininfarina B95 и Battista созданы, в сущности, не для него, а для клиентов итальянской марки, ценящих эстетику мира Бэтмена. Быть может, Warner Bros. и даст Бэтмену поводить эти чудесные итальянские суперкары, но в пресс-релизе об этом ничего не сказано — на данный момент это чисто коммерческая коллаборация для любителей дорогостоящего эксклюзива.



Pininfarina Battista Dark Knight 1 / 4 Pininfarina Battista Dark Knight 2 / 4 Pininfarina Battista Dark Knight 3 / 4 Pininfarina Battista Dark Knight 4 / 4

Версии Gotham и Dark Knight отличаются друг от друга цветовым исполнением. Суперкары в ливрее Gotham окрашены в основной серый цвет Argento Vittorio и имеют чёрно-коричневую кожаную отделку салона. Суперкары Dark Knight окрашены в основной чёрно-синий цвет Nero Profondo и имеют полностью чёрный кожаный салон с жёлтой прострочкой.



Pininfarina B95 Gotham 1 / 5 Pininfarina B95 Gotham 2 / 5 Pininfarina B95 Gotham 3 / 5 Pininfarina B95 Gotham 4 / 5 Pininfarina B95 Gotham 5 / 5

В декоре обеих спецверсий используются логотипы Wayne Enterprises — компании бизнесмена Брюса Уэйна, который, собственно, и является Бэтменом, он же Тёмный рыцарь, он же Человек-летучая мышь. Готэм — это, напомним, вымышленный город в котором живёт Бэтмен и борется с преступностью. У Бэтмена есть преданный дворецкий Альфред Пенниуорт, хранитель гаража супергероя, его голосом вещает голосовой помощник суперкаров Pininfarina. Battista в привязке к бэтменским спецверсиям получил доработанное аэродинамическое оперение в стиле летучей мыши, слегка увеличивающее прижимную силу на высоких скоростях.



Pininfarina B95 Dark Knight 1 / 5 Pininfarina B95 Dark Knight 2 / 5 Pininfarina B95 Dark Knight 3 / 5 Pininfarina B95 Dark Knight 4 / 5 Pininfarina B95 Dark Knight 5 / 5

Силовая установка у обеих моделей стандартная: четыре электромотора (по одному на колесо) выдают совокупно 1900 л.с. и 2300 Нм, разгон до 100 км/ч занимает менее 2 с, полного заряда батареи ёмкостью 120 кВт·ч хватает на 500 км по циклу WLTP.



Pininfarina Battista Gotham 1 / 6 Pininfarina Battista Gotham 2 / 6 Pininfarina Battista Gotham 3 / 6 Pininfarina Battista Gotham 4 / 6 Pininfarina Battista Gotham 5 / 6 Pininfarina Battista Gotham 6 / 6

Automobili Pininfarina выпустит всего четыре бэтменских суперкара, два из них — это B95 в версиях Gotham и Dark Knight, ещё два — Battista в версиях Gotham и Dark Knight, их цены не объявлены, но ясно, что они, как и цены исходных моделей, исчисляются миллионами долларов. Промо-ролик, посвящённый бэтменским суперкарам Pininfarina, можно посмотреть на YouTube.

