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  • Готовятся новые меры по борьбе с нетрезвыми водителями: в РФ вспомнили об алкозамках

Готовятся новые меры по борьбе с нетрезвыми водителями: в РФ вспомнили об алкозамках

04.05.2022 245 0 1

В НАМИ разработали проект ГОСТа «Автотранспортные средства. Системы контроля состояния водителя», куда вошёл пункт об использовании устройств, запрещающих пьяным садиться за руль.

 

Согласно официальной статистике ГИБДД, количество дорожных аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей в России, продолжает снижаться. Так, за 2021 год было зафиксировано 12 793 таких ДТП, этот результат на 17,7% меньше, чем годом ранее. В них погибло 3702 человека (на 14,8% меньше), было ранено 16 733 участника (на 18,1% меньше). Помимо этого, меньше стало и количество тех виновников ДТП, которые отказались от медосвидетельствования: всего за прошлый год произошло 2952 таких случая (-17,9%), в них лишились жизни 172 человека (-1,7%), получили травмы 4119 участников (-19%).

Несмотря на статистический «минус» по количеству «пьяных» ДТП, законодатели продолжают разрабатывать новые меры борьбы с нетрезвыми водителями. Об использовании так называемых алкозамков говорили ещё в 2013 году, потом власти вспоминали о них и в 2020-ом, и в 2021 году, теперь вопрос решили поднять снова. Напомним, алкозамок представляет собой устройство, которое требует от водителей перед началом движения подышать в специальную трубку. В зависимости от определяемого датчиком уровня алкоголя в выдохе, прибор решит, можно ли допускать водителя «до руля»: он разрешит завести мотор, но будет препятствовать началу движения, если выявит опьянение.

Как сообщает «Коммерсант», пункт, касающийся применения алкозамков, появился в проекте ГОСТа «Автотранспортные средства. Системы контроля состояния водителя», который был разработан ФГУП НАМИ (напомним, этот научный центр может в скором времени получить долю в АВТОВАЗе). В документе, в частности, указано, что алкозамки могут устанавливаться в качестве штатного или дополнительного оборудования на легковые машины, грузовики и автобусы, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и грузов.

Предполагается, что в дальнейшем может появиться принудительная установка таких систем на автомобили тех водителей, которые были наказаны за вождение в нетрезвом состоянии. Правда, для этого понадобятся соответствующие изменения в действующих законах. Судя по разработанному проекту ГОСТа, в алкозамки будет встроена «мониторинговая система», которая сможет передавать данные «внешним потребителям», к ним относятся автотранспортные предприятия, региональные органы власти, а также сотрудники ГИБДД.

В документе указано, что необходимо обеспечить «контроль за возможными фальсификациями и имитациями выдоха на этапе отбора пробы воздуха». Кроме того, предполагается защита от возможной «подмены лица» в момент проверки личности (предусмотрена «идентификация личности» с помощью камеры в салоне). НАМИ указали также на необходимость функции дистанционного отключения алкозамка (в случае «экстренных ситуаций»).

В требованиях к алкозамкам указано также, что у водителей будет пять минут с заглушенным двигателем без повторной проверки выдоха (при кратковременной стоянке и при работе системы «старт-стоп»). Если время «простоя» превышает этот интервал, автомобилистам снова придётся дышать в трубку. Максимальное время на анализ воздуха составляет 15 секунд.

По словам президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова, пока что не ясно, кто будет платить за установку, обслуживание и поверку алкозамков, установленных в коммерческом транспорте. Также он отметил, что передача данных (в том числе фотографий с камер) по мобильной связи тоже будет стоить денег. При этом он напомнил, что на сегодняшний день автопредприятия обязаны проводить предрейсовые осмотры, которые включают в себя проверку водителей на опьянение.

Россия авто и общество ГИБДД законы

 

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