Готовятся новые меры по борьбе с нетрезвыми водителями: в РФ вспомнили об алкозамках

Согласно официальной статистике ГИБДД, количество дорожных аварий, произошедших по вине нетрезвых водителей в России, продолжает снижаться. Так, за 2021 год было зафиксировано 12 793 таких ДТП, этот результат на 17,7% меньше, чем годом ранее. В них погибло 3702 человека (на 14,8% меньше), было ранено 16 733 участника (на 18,1% меньше). Помимо этого, меньше стало и количество тех виновников ДТП, которые отказались от медосвидетельствования: всего за прошлый год произошло 2952 таких случая (-17,9%), в них лишились жизни 172 человека (-1,7%), получили травмы 4119 участников (-19%).



Несмотря на статистический «минус» по количеству «пьяных» ДТП, законодатели продолжают разрабатывать новые меры борьбы с нетрезвыми водителями. Об использовании так называемых алкозамков говорили ещё в 2013 году, потом власти вспоминали о них и в 2020-ом, и в 2021 году, теперь вопрос решили поднять снова. Напомним, алкозамок представляет собой устройство, которое требует от водителей перед началом движения подышать в специальную трубку. В зависимости от определяемого датчиком уровня алкоголя в выдохе, прибор решит, можно ли допускать водителя «до руля»: он разрешит завести мотор, но будет препятствовать началу движения, если выявит опьянение.

Как сообщает «Коммерсант», пункт, касающийся применения алкозамков, появился в проекте ГОСТа «Автотранспортные средства. Системы контроля состояния водителя», который был разработан ФГУП НАМИ (напомним, этот научный центр может в скором времени получить долю в АВТОВАЗе). В документе, в частности, указано, что алкозамки могут устанавливаться в качестве штатного или дополнительного оборудования на легковые машины, грузовики и автобусы, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и грузов.



Предполагается, что в дальнейшем может появиться принудительная установка таких систем на автомобили тех водителей, которые были наказаны за вождение в нетрезвом состоянии. Правда, для этого понадобятся соответствующие изменения в действующих законах. Судя по разработанному проекту ГОСТа, в алкозамки будет встроена «мониторинговая система», которая сможет передавать данные «внешним потребителям», к ним относятся автотранспортные предприятия, региональные органы власти, а также сотрудники ГИБДД.

В документе указано, что необходимо обеспечить «контроль за возможными фальсификациями и имитациями выдоха на этапе отбора пробы воздуха». Кроме того, предполагается защита от возможной «подмены лица» в момент проверки личности (предусмотрена «идентификация личности» с помощью камеры в салоне). НАМИ указали также на необходимость функции дистанционного отключения алкозамка (в случае «экстренных ситуаций»).



В требованиях к алкозамкам указано также, что у водителей будет пять минут с заглушенным двигателем без повторной проверки выдоха (при кратковременной стоянке и при работе системы «старт-стоп»). Если время «простоя» превышает этот интервал, автомобилистам снова придётся дышать в трубку. Максимальное время на анализ воздуха составляет 15 секунд.

По словам президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова, пока что не ясно, кто будет платить за установку, обслуживание и поверку алкозамков, установленных в коммерческом транспорте. Также он отметил, что передача данных (в том числе фотографий с камер) по мобильной связи тоже будет стоить денег. При этом он напомнил, что на сегодняшний день автопредприятия обязаны проводить предрейсовые осмотры, которые включают в себя проверку водителей на опьянение.

