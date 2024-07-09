Дрифт ×
  • Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву: 4-й этап примет ADM Raceway

Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву: 4-й этап примет ADM Raceway

09.07.2024 18 0 0

Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) открывает вторую часть сезона 2024 года — 13 и 14 июля в Москве на автодроме ADM Raceway состоится четвёртый этап главного турнира России по дрифту. В этом году в личном и командном зачётах идёт плотнейшая борьба, интриги в которую добавили «обратные» конфигурации оцениваемых участков на знакомых трассах. Однако после двух подряд этапов на новых версиях треков пилоты RDS GP вернутся в привычные условия — предстоящий столичный этап пройдёт на классическом варианте автодрома в Мячково.

Fresh Racing в фаворитах, Takayama Forward Auto в догоняющих

В статусе очевидных фаворитов четвёртого этапа будет команда Fresh Racing. Мало того, что её представитель Дамир Идиятулин одержал две подряд победы на этапах RDS GP 2024 (в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге), так и Евгений Лосев в прошлом сезоне доминировал в Мячково, записав на свой счёт победу в квалификации и парных заездах. Нет сомнений, что набравший обороты коллектив намерен продолжить свою победную серию — либо рекордным третьим подряд триумфом Дамира Идиятулина, либо первой в сезоне высшей ступенью подиум для Евгения Лосева. 

Takayama Forward Auto будет в роли догоняющей, но с невероятной мотивацией. Действующий чемпион в командном зачёте за три прошедших в этом году этапа ни разу не побеждал, поэтому коллектив явно будет стараться прервать эту досадную череду неудач в Москве. Тем более что на ADM Raceway пилоты команды и выигрывали, и поднимались на подиум, так что трасса им хорошо знакома. А все фанаты российского дрифта продолжат с нетерпением ждать первую победу Гочи на новейшем спорткаре Forward Racing RZ34-001 на базе Nissan Z, который дебютировал в Гран-При Российской Дрифт Серии в 2024 году. 

Ставка на TimeUp и высокие ожидания от LUKOIL Racing Drift Team

Есть немалые шансы увидеть и другую дебютную победу – Артёма Шабанова, который проводит свой первый сезон в RDS GP и три из трёх этапов закончил в числе призёров. Пилот стал очевидным лидером коллектива TimeUp, и на знакомой по межрегиональному турниру RDS Europe трассе спортсмен может наконец-то выиграть парные заезды и войти в число победителей этапов Гран-При Российской Дрифт Серии. Леонид Шнайдер и Максим Гроссман тоже чувствуют себя весьма уверенно, набирая обороты от этапа к этапу. Так что молодую команду можно смело считать одним из претендентов на подиумы в Мячково.

От LUKOIL Racing Drift Team также можно ждать приятных сюрпризов. Григорий Гусев и Андрей Астапов раскатились, Денис Сорокопуд тоже чувствует себя всё увереннее, поэтому с этой командой связаны высокие ожидания на этапе в Москве. Равно как и с «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» – чемпион RDS GP 2022 Аркадий Цареградцев, молодые и талантливые Владислав и Илья Поповы могут внести свой вклад в обострение борьбы как минимум за места на подиуме.

То же в равной степени справедливо и для АВТОБАН AIMOL – Дмитрий Ермохин уже пробовал вкус призового шампанского в Мячково, яркий дебютант RDS GP Сергей Кузнецов может выстрелить на знакомой трассе, а опытнейший Сергей Сак, очевидно, полон желания взять реванш за неудачи прошедших этапов. Что касается пилотов Carville Racing, то вице-чемпион RDS GP 2023 Антон Козлов постепенно находит общий язык со своей новой машиной, Григорий Бурлуцкий после яркого домашнего этапа мотивирован продлить череду своих результативных выступлений, а Никита Шиков будет стремиться прервать полосу неудач и реабилитироваться на родной трассе.

Дебют «Волги» и возвращение «дяди Фёдора»

В 2024 году регламент соревнования позволяет пилотам турнира RDS Europe, подавшим заявку на участие на весь сезон, получить wild card и выйти на старт на одном из этапов главного чемпионата страны по дрифту, RDS GP. Впервые этой возможностью спортсмены воспользовались на «Игора Драйв»: Артём Лейтис из Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team, а также три представителя Predator Drift Team (Алексей Козлов, Илья Полищук и Александр Абрамов) своим успешным примером проложили путь коллегам по турниру.

Пилот из Казани Александр Цапелик на легендарной «Волге» ГАЗ-24, которому помешали выступить на «Нижегородском кольце» технические проблемы, предпримет вторую попытку на ADM Raceway. Там же в серию вернётся прославленный «дядя Фёдор» – Илья Фёдоров, прекрасно знакомый всем поклонникам Гран-При Российской Дрифт Серии, этот сезон проводит в RDS Europe. Так что уик-энд в Москве будет первой возможностью увидеть дальневосточного «силовика» на трассе RDS GP.

Судейская бригада RDS GP 2024

Практика неизменной на протяжении всего сезона судейской коллегии Гран-При Российской Дрифт Серии в сезоне-2024 сохранилась. Оценивают выступления спортсменов в квалификациях и парных заездах профессиональные судьи Антон Новиков, Владимир Сафонов и Станислав Долгих. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте.

Расписание 4-го этапа RDS GP 2024 на ADM Raceway:

13 июля, суббота
9:30-10:00 – тренировки
10:30-14:45 – квалификация
15:05-16:05 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия
16:30-19:00 – парные заезды ТОП-32

14 июля, воскресенье
09:30-11:00 – тренировки
11:30-12:30 – парад пилотов и автограф-сессия
13:00-15:00 – парные заезды ТОП-16
16:30-18:30 – парные заезды ТОП-8 / финалы
18:30-19:00 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома ADM Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно посмотреть бесплатно после быстрой регистрации, а парные заезды – по подписке.

Статистика RDS GP на ADM Raceway:

2021 год
Квалификация: Джек Шанахан (97 баллов)
Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Алексей Головня, Джек Шанахан

2022 год
Квалификация: Роман Тиводар (95 баллов)
Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Леонид Шнайдер, Георгий Чивчян

2023 год
Квалификация: Евгений Лосев (97,5 баллов)
Топ-3 парных заездов: Евгений Лосев (победитель), Роман Тиводар, Дмитрий Ермохин

автоспорт дрифт

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика От зазора до коробки: как не купить поддельные свечи зажигания От потребительских привычек отказываться сложно. Особенно от хороших. Тем более, если не по своей воле. Уход с рынка иностранных брендов запчастей и расходных материалов до сих пор ставит в... 1938 0 2 08.07.2024
Статьи / Популярные вопросы Выезд с прилегающей территории: кому уступать дорогу и кто всегда виноват при ДТП Прилегающая территория – довольно коварная зона для автомобилистов. Но подвох может поджидать не только при движении по прилегающей территории, но и при выезде с нее. О чем нужно помнить, чт... 366 0 0 08.07.2024
Статьи / Практика Прокачка амортизаторов перед установкой: нужно ли это делать и откуда появился этот миф Строгое требование о прокачке новых амортизаторов перед установкой – одна из старейших и популярнейших автомобильных традиций. Давайте разберемся, откуда растут ноги этой гаражной легенды и... 1033 0 0 04.07.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 99216 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13808 20 172 14.03.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Прощай, вариатор: первый тест-драйв обновленного Chery Tiggo 7 Pro Max Мы привыкли, что время рестайлинга приходит после того, как автомобиль три-четыре года провел на рынке, слегка приелся покупателям, и его продажи начали падать. Но Chery Tiggo 7 Pro Max был... 10003 6 3 04.07.2024
Change privacy settings