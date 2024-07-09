Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву: 4-й этап примет ADM Raceway

Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) открывает вторую часть сезона 2024 года — 13 и 14 июля в Москве на автодроме ADM Raceway состоится четвёртый этап главного турнира России по дрифту. В этом году в личном и командном зачётах идёт плотнейшая борьба, интриги в которую добавили «обратные» конфигурации оцениваемых участков на знакомых трассах. Однако после двух подряд этапов на новых версиях треков пилоты RDS GP вернутся в привычные условия — предстоящий столичный этап пройдёт на классическом варианте автодрома в Мячково.

Fresh Racing в фаворитах, Takayama Forward Auto в догоняющих

В статусе очевидных фаворитов четвёртого этапа будет команда Fresh Racing. Мало того, что её представитель Дамир Идиятулин одержал две подряд победы на этапах RDS GP 2024 (в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге), так и Евгений Лосев в прошлом сезоне доминировал в Мячково, записав на свой счёт победу в квалификации и парных заездах. Нет сомнений, что набравший обороты коллектив намерен продолжить свою победную серию — либо рекордным третьим подряд триумфом Дамира Идиятулина, либо первой в сезоне высшей ступенью подиум для Евгения Лосева.

Takayama Forward Auto будет в роли догоняющей, но с невероятной мотивацией. Действующий чемпион в командном зачёте за три прошедших в этом году этапа ни разу не побеждал, поэтому коллектив явно будет стараться прервать эту досадную череду неудач в Москве. Тем более что на ADM Raceway пилоты команды и выигрывали, и поднимались на подиум, так что трасса им хорошо знакома. А все фанаты российского дрифта продолжат с нетерпением ждать первую победу Гочи на новейшем спорткаре Forward Racing RZ34-001 на базе Nissan Z, который дебютировал в Гран-При Российской Дрифт Серии в 2024 году.

Ставка на TimeUp и высокие ожидания от LUKOIL Racing Drift Team

Есть немалые шансы увидеть и другую дебютную победу – Артёма Шабанова, который проводит свой первый сезон в RDS GP и три из трёх этапов закончил в числе призёров. Пилот стал очевидным лидером коллектива TimeUp, и на знакомой по межрегиональному турниру RDS Europe трассе спортсмен может наконец-то выиграть парные заезды и войти в число победителей этапов Гран-При Российской Дрифт Серии. Леонид Шнайдер и Максим Гроссман тоже чувствуют себя весьма уверенно, набирая обороты от этапа к этапу. Так что молодую команду можно смело считать одним из претендентов на подиумы в Мячково.

От LUKOIL Racing Drift Team также можно ждать приятных сюрпризов. Григорий Гусев и Андрей Астапов раскатились, Денис Сорокопуд тоже чувствует себя всё увереннее, поэтому с этой командой связаны высокие ожидания на этапе в Москве. Равно как и с «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» – чемпион RDS GP 2022 Аркадий Цареградцев, молодые и талантливые Владислав и Илья Поповы могут внести свой вклад в обострение борьбы как минимум за места на подиуме.

То же в равной степени справедливо и для АВТОБАН AIMOL – Дмитрий Ермохин уже пробовал вкус призового шампанского в Мячково, яркий дебютант RDS GP Сергей Кузнецов может выстрелить на знакомой трассе, а опытнейший Сергей Сак, очевидно, полон желания взять реванш за неудачи прошедших этапов. Что касается пилотов Carville Racing, то вице-чемпион RDS GP 2023 Антон Козлов постепенно находит общий язык со своей новой машиной, Григорий Бурлуцкий после яркого домашнего этапа мотивирован продлить череду своих результативных выступлений, а Никита Шиков будет стремиться прервать полосу неудач и реабилитироваться на родной трассе.

Дебют «Волги» и возвращение «дяди Фёдора»

В 2024 году регламент соревнования позволяет пилотам турнира RDS Europe, подавшим заявку на участие на весь сезон, получить wild card и выйти на старт на одном из этапов главного чемпионата страны по дрифту, RDS GP. Впервые этой возможностью спортсмены воспользовались на «Игора Драйв»: Артём Лейтис из Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team, а также три представителя Predator Drift Team (Алексей Козлов, Илья Полищук и Александр Абрамов) своим успешным примером проложили путь коллегам по турниру.



Пилот из Казани Александр Цапелик на легендарной «Волге» ГАЗ-24, которому помешали выступить на «Нижегородском кольце» технические проблемы, предпримет вторую попытку на ADM Raceway. Там же в серию вернётся прославленный «дядя Фёдор» – Илья Фёдоров, прекрасно знакомый всем поклонникам Гран-При Российской Дрифт Серии, этот сезон проводит в RDS Europe. Так что уик-энд в Москве будет первой возможностью увидеть дальневосточного «силовика» на трассе RDS GP.

Судейская бригада RDS GP 2024

Практика неизменной на протяжении всего сезона судейской коллегии Гран-При Российской Дрифт Серии в сезоне-2024 сохранилась. Оценивают выступления спортсменов в квалификациях и парных заездах профессиональные судьи Антон Новиков, Владимир Сафонов и Станислав Долгих. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте.

Расписание 4-го этапа RDS GP 2024 на ADM Raceway:



13 июля, суббота

9:30-10:00 – тренировки

10:30-14:45 – квалификация

15:05-16:05 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

16:30-19:00 – парные заезды ТОП-32

14 июля, воскресенье

09:30-11:00 – тренировки

11:30-12:30 – парад пилотов и автограф-сессия

13:00-15:00 – парные заезды ТОП-16

16:30-18:30 – парные заезды ТОП-8 / финалы

18:30-19:00 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома ADM Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV: квалификационные заезды можно посмотреть бесплатно после быстрой регистрации, а парные заезды – по подписке.

Статистика RDS GP на ADM Raceway:

2021 год

Квалификация: Джек Шанахан (97 баллов)

Топ-3 парных заездов: Георгий Чивчян (победитель), Алексей Головня, Джек Шанахан

2022 год

Квалификация: Роман Тиводар (95 баллов)

Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Леонид Шнайдер, Георгий Чивчян



2023 год

Квалификация: Евгений Лосев (97,5 баллов)

Топ-3 парных заездов: Евгений Лосев (победитель), Роман Тиводар, Дмитрий Ермохин

