Great Wall не будет снижать цены несмотря на падение спроса и ослабление рубля

Китайские автомобильные фирмы продолжают подводить итоги первого квартала 2020 года, притом, что для многих и результаты 2019 года стали удручающими и связанными вовсе не с эпидемией коронавируса, а с сокращением государственных дотаций на покупку электромобилей. Недавно мы как раз писали о падении прибыли на 42% у компании BYD ведущего изготовителя электромобилей, притом, что спрос в прошлом году сократился лишь на 11,4%. Потеряли деньги в 2019 году даже те фирмы, продажи которых остались на прежнем уровне. Скажем, Great Wall, хорошо знакомый россиянам, на домашнем рынке даже нарастил сбыт по основному бренду Haval (796 тыс. против 766 в 2018 году), более того, здорово подрос и выпуск недорогих «электричек», правда, здесь сказался эффект «низкой базы». В 2019 году электромобили ORA купили 38,9 тыс. человек против 3,5 тыс. в 2018 году. Единственная ощутимая просадка случилась с люксовой маркой Wei: от 139 тыс. экземпляров, купленных в 2018 году, осталось лишь сотня тысяч.

Из-за этой недостачи и по причине других вложений в 2019 году прибыль Great Wall сократилась почти на 15% и это стало первым звонком. На прошлой неделе компания отчиталась результатами с января по март – оказалось, что вместо 733 млн юаней прибыли в прошлом году, бухгалтерия зафиксировала убыток в 650 млн. Давайте посмотрим на продажи. В первом квартале 2019 года в Китае продали 206 тыс. автомобилей Haval, а за тот же период нынешнего года – немногим более 65 тыс. Падение сильнейшее, притом, что «яма» пришлась на февраль, когда ведущие фирмы с трудом реализовывали по несколько тысяч машин.

Haval H6 — самый популярный китайский кроссовер Great Wall, причём, уже во втором поколении. В Россию такой автомобиль поставлять пока не планируют

Согласно информации китайского отделения Automotive News, одной из причин убытков менеджмент компании называет и падение курса рубля. На самом деле девальвация, очевидно, компенсируется ростом продаж: с января по март в 2020 году – на учёт в нашей стране встало чуть более 4 тыс. машин против 515 машин в 2019 году. При этом рубль именно по отношению к юаню упал не сильно: 9,5 против 10,5, другое дело, если расчёты между представительством в РФ и штаб-квартирой производятся через доллар, тогда, вероятно, Китай действительно недополучил из РФ прибыль, однако утверждать, что именно это повлияло на убыток компании в мировом масштабе, которая в 2019 году продала более миллиона автомобилей, было бы странным даже несмотря на огромные вложения в российский завод, которые оказались практически полностью заморожены. Напомним, что в этом году Great Wall станет владельцем ещё двух заводов, на сей раз не построенных, а выкупленных у GM – в Таиланде и Индии, о чём мы ранее писали.



Automotive News приводит слова основателя и гендиректора Great Wall Вея Цзяньцзюня о том, что компания не намерена демпинговать и «участвовать в ценовой войне», при этом в 2020 году в сбыт должны уйти более миллиона машин! Что ж, такие настроения можно только приветствовать, однако, в приложении к России это означает, что цены на Haval нашей сборки только возрастут, ведь в настоящее время практически все самые дорогостоящие комплектующие – и силовые агрегаты, и штамповка кузова, приходят из Китая, а рубль, как было сказано, подешевел.