Great Wall продолжает перезапуск в Европе: в Германии стартует кроссовер Haval Jolion Pro

Вот уже несколько лет как концерн Great Wall Motor пытается закрепиться на избалованном европейском рынке. Начинал он с дорогих марок Ora и Wey, в 2023-м в Старом Свете был введен единый бренд GWM. Но «премиум» у европейцев спросом не пользовался (и до сих пор не пользуется), так что в 2024-м компания даже была вынуждена закрыть свою штаб-квартиру в Мюнхене. Впрочем, продажи автомобилей GWM все же не прекращались, однако к GWM Ora и GWM Wey было решено добавить «народную» марку – GWM Haval.

Гибридный H6 стал первенцем GWM Haval в Германии

В 2025-м автопроизводитель объявил о грядущем масштабном обновлении своей европейской модельной линейки – в ближайшие два года планируется девять премьер. И в прошлом же году китайцы приступили к перезапуску своего бизнеса на одном из важнейших «старосветских» рынков – в Германии. Тогда немцам представили гибридный кроссовер GWM Haval H6, в продажу он поступил в январе 2026-го. Ну а теперь на немецкий рынок выходит вторая модель «народного» бренда – компактный паркетник GWM Haval Jolion Pro.

GWM Haval Jolion Pro для Германии

Напомним, Pro-кроссовер – это вовсе не тот Jolion, который доступен в России, хотя оба и построены на платформе Lemon. Хорошо знакомое россиянам имя и приставку присвоили модели, которая в родном Китае была известна как Chitu (там паркетник уже сняли с продажи). При этом «другой» Jolion уже успел стать глобальным. Например, его можно купить в Австралии и Новой Зеландии, ЮАР, странах Южной Америки и Ближнего Востока.

GWM Haval Jolion Pro для Германии

В плане дизайна европейский GWM Haval Jolion Pro в целом повторил машины, предназначенные для остальных регионов. Если же сравнивать с российским паркетником, то у Pro-версии свои бамперы, радиаторная решетка и оптика. Длина GWM Haval Jolion Pro равна 4470 мм, ширина – 1898 мм, высота – 1625 мм. Размеры российского актуального «просто» Jolion: 4472/1874/1581 мм. Колесная база у кроссоверов одинаковая – 2700 мм.

GWM Haval Jolion Pro для Германии

Немцам доступен чисто бензиновый кроссовер, тогда как в других странах Jolion Pro еще бывает в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети). Под капотом евроверсии установлен бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 177 л.с. (270 Нм), который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

GWM Haval Jolion Pro для Германии

В Германии у GWM Haval Jolion Pro сейчас две комплектации. В базовую Premium входят: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, панорамный люк, цифровая приборка (7 дюймов), мультимедийная система с планшетом диагональю 10,25 дюйма, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль. Версия Luxury – это 18-дюймовые диски, подогрев руля, вентиляция водительского сиденья, мультимедиа с тачскрином на 12,3 дюйма, беспроводная зарядка, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе, помощи при движении в пробках.

GWM Haval Jolion Pro для Германии

GWM Haval Jolion Pro оценили в 24 990 – 27 690 евро, что эквивалентно примерно 2,29 – 2,54 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, чисто бензиновый Citroen C3 Aircross в Германии стоит от 18 890 евро (1,7 млн рублей). Но то паркетник с механикой, тогда как робот положен гибридному кроссоверу Citroen, а это уже минимум 25 390 евро (2,33 млн рублей). «Традиционный» кроссовер Opel Mokka тоже бывает только с механической коробкой, его цена сегодня – от 26 890 евро (2,5 млн рублей).