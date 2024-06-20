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Другой кроссовер Haval Jolion: не только гибрид

20.06.2024 72 0 0

Отличающийся от российской модели паркетник освоил два новых рынка. В одной из стран модель предложена исключительно с гибридной установкой, а вот во второй есть и «традиционная» версия.

В мае Kolesa.ru сообщал о том, что концерн Great Wall вывел на рынок Новой Зеландии компактный кроссовер марки Haval, который в родном Китае известен как Chitu. Экспортной версии присвоили хорошо знакомое россиянам имя – Jolion. Такое решение выглядит отчасти логичным, ведь это родственные модели, которые делят платформу Lemon. Так вот теперь география продаж «другого» Джолиона расширена: пятидверка стала доступна в Австралии и ЮАР. Любопытно, что во всех перечисленных странах представлен и «истинный» Haval Jolion, причем его только что обновили по подобию российского кроссовера. Ну а чтобы как-то разграничить модели машинам дали разные приставки. Так, в Южной Африке переименованный Chitu получил «фамилию» Pro, а австралийцам такой кросс предложен как Haval Jolion Hybrid или HEV. «Настоящие» кроссоверы — это Jolion City и просто Jolion соответственно.

Haval Jolion Pro для ЮАР, он же Haval Chitu в Китае
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Haval Jolion Pro для ЮАР, он же Haval Chitu в Китае
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Haval Jolion Pro для ЮАР, он же Haval Chitu в Китае
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Haval Jolion Hybrid для Австралии, он же Haval Chitu в Китае
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Haval Jolion Hybrid для Австралии, он же Haval Chitu в Китае
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От предназначенного для РФ паркетника зарубежный Джолион отличается радиаторной решеткой, бамперами и фарами, вдобавок у него единая плашка задних фонарей. Длина кроссовера равна 4470 мм, что всего на 2 мм меньше, чем у нашего Haval Jolion. Зато «другой» SUV шире (1898 мм против 1874 мм) и выше (1625 мм вместо 1581 мм). Колесная база у машин совпадает – 2700 мм. Внутри же кроссоверы в целом повторяют друг друга.

Haval Jolion Pro для ЮАР, он же Haval Chitu в Китае
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Haval Jolion Hybrid для Австралии, он же Haval Chitu в Китае
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Как несложно догадаться по «фамилии», в Австралии (и Новой Зеландии) такой паркетник предложен только в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Система включает бензиновый турбомотор 1.5, электродвигатель и трансмиссию DHT; совокупная отдача – 190 л.с. и 375 Нм. В ЮАР кросс Haval Jolion Pro имеет аналогичную модификацию, но при этом там также доступен «традиционный» вариант – с турбодвигателем 1.5 мощностью 143 л.с. (210 Нм) в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. И таким же мотором оснащается «настоящий» экспортный Jolion: австралийский паркетник бывает исключительно с 7DCT, африканскому еще положена шестиступенчатая механика. А вот привод у всех зарубежных Джолионов лишь передний, тогда как наш кроссовер бывает полноприводным.

Haval Jolion Pro для ЮАР, он же Haval Chitu в Китае

В список оборудования Jolion Pro/Jolion HEV в зависимости от комплектации и страны входят: кондиционер или двухзонный климат-контроль, аналоговая или цифровая приборка, мультимедиа-система, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Обновленный Haval Jolion для ЮАР. Там паркетник тоже обрел фамилию – City. А вот изломанные ходовые огни африканскому паркетнику больше не положены
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Обновленный Haval Jolion для ЮАР. Там паркетник тоже обрел фамилию – City. А вот изломанные ходовые огни африканскому паркетнику больше не положены
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Обновленный Haval Jolion для ЮАР. Там паркетник тоже обрел фамилию – City
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Обновленный Haval Jolion для Австралии
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В ЮАР чисто бензиновый Haval Jolion Pro в пересчете с местной валюты стоит примерно от 1,8 млн рублей, гибрид обойдется где-то в 2,4 млн рублей. Цена гибридного кросса с другим дизайном в Австралии – от 1,8 млн рублей. Рестайлинговый «истинный» Haval Jolion в африканской стране стоит от 1,6 млн рублей, в Австралии – от 1,5 млн рублей.

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