Что-то пошло не так: Great Wall закрывает европейскую штаб-квартиру

Китайская компания Great Wall Motor (GWM), хорошо раскрутившаяся в России благодаря своим кроссоверам, внедорожникам и пикапам, чувствует себя неуверенно в Европе из-за слабых продаж в сегменте электромобилей и трудностей с адаптацией к местным традициям управления. Ещё в прошлом году GWM намеревалась построить собственный завод в Европе, а на этой неделе внезапно объявила, что закрывает местный головной офис в Мюнхене (Германия).

«Электрички» — не самая сильная сторона бизнеса GWM, её единственный электромобильный бренд Ora сдаёт позиции даже у себя на родине: за первые четыре месяца этого года, по данным CAAM, в Китае реализовано 14 755 машин марки Ora, что на 26,3% меньше продаж в январе-апреле 2023-го.

Европейскую штаб-квартиру в Мюнхене компания GWM открыла в 2021 году, продажи начались в 2023-м, дебютной моделью стал лупоглазый электрический хэтчбек Ora Funky Cat, позже к нему присоединились два plug-in гибридных кроссовера Wey — Coffee 01 и Coffee 02. В ноябре 2023 года GWM объявила о ребрендинге в Европе: марки Ora и Wey были понижены в статусе до суббрендов, их модели стали продаваться под единым брендом GWM, хэтчбек Ora Funky Cat был переименован в GWM Ora 03, Wey Coffee 01 — в GWM Wey 05, Wey Coffee 02 — в GWM Wey 03. В России, к слову, Ora Funky Cat официально продаётся с осени прошлого года как Ora 03, то есть всё-таки под собственным, а не материнским брендом. Кроссоверы Wey тоже реализуются по собственным брендом, но с цифровыми индексами, как в Европе.

Текущий модельный ряд GWM в Европе: GWM Ora 03 (слева), GWM Wey 05 (в центре) и GWM Wey 03 (справа)

В прошлом году, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, хэтчбек Ora Funky Cat/GWM Ora 03 разошёлся в Европе тиражом 6237 шт., совокупные продажи двух кроссоверов Wey составили 82 шт. В первом квартале текущего года GWM Ora 03 продан в Европе в количестве 918 шт., суббренд Wey реализовал 201 автомобиль. Для сравнения скажем, что продажи электрического хэтчбека MG 4 в январе-марте текущего года в Европе составили 13 628 шт. (британская марка MG, напомним, принадлежит китайскому автоконцерну SAIC), электрического хэтчбека BYD Dolphin — 1778 шт.



На этой неделе европейские СМИ сообщили, что GWM решила распустить европейскую штаб-квартиру, она закроется 31 августа. Такое решение руководство китайской компании объясняет глобальным замедлением спроса на электромобили и высоким риском введения заградительных пошлин на китайские электромобили в Европе.

Немецкий журнал auto motor und sport подал новость о закрытии мюнхенского офиса GWM чуть ли не как полную капитуляцию китайской компании в Европе, тогда как Automotive News Europe сообщает, что GWM всё-таки продолжит работать в Европе, но эта работа будет курироваться непосредственно из Китая. Более того, представитель GWM, общавшийся с Automotive News Europe, заявил, что в силе остаётся и намерение компании построить завод в Европе, рассматриваются потенциальные площадки в Германии, Венгрии и Чехии. Заметим, что BYD уже строит собственный завод в Венгрии, он должен заработать во второй половине 2025 года.

Если завод GWM в Европе будет построен, то не очень понятно, как он будет работать без официального представительства — возможно, представительство, что называется, пересоздадут. Дело в том, что в мюнхенском офисе, как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, царит нездоровая атмосфера, китайская и немецкая культуры управления плохо стыкуются, китайцы обращаются с немецкими коллегами очень грубо, возникают конфликты. Возможно, новая штаб-квартира, если ей суждено появиться, будет состоять преимущественно из экспатов, которым не нужно привыкать к китайскому стилю руководства.

В свете нестабильных продаж в сегменте электромобилей GWM также рассматривает возможность начала экспорта в Европу обычных моделей с ДВС, на которые не будут распространяться потенциальные заградительные пошлины. В общем, GWM не уходит из Европы, а просто адаптируется.

