Греческий ультракар-рекордсмен Chaos: 3107 л.с. и свыше 500 км/ч за 12,4 млн евро

Компания Spyros Panopoulos Automotive (сокращённо SP Automotive) рассекретила свою первую модель — полноприводный суперкар Chaos с бензиновым 4,0-литровым битурбомотором V10 и невероятными техническими характеристиками. Будут предложены две модификации — Earth Version мощностью 2077 л.с. и Zero Gravity мощностью 3107 л.с.

Основатель SP Automotive — греческий инженер, гонщик и предприниматель Спирос Панопулос, более двадцати лет занимающийся 3D-моделированием, аддитивными технологиями и композитными материалами в приложении к гоночным, экстремальным и просто экзотическим автомобилям и мотоциклам. В прошлом году Панопулос анонсировал собственный автомобиль Chaos, в котором захотел аккумулировать весь свой инженерный опыт и поразить мир невиданными прежде динамическими показателями — из-за них машина позиционируется как ультракар, демонстрируя превосходство над «обычными» гиперкарами и суперкарами. Премьера должна была состояться весной этого года, но из-за пандемии COVID-19 немного задержалась — заочная презентация прошла вчера, живой показ ещё впереди.

Chaos — не самый изящный и довольно громоздкий двухместный среднемоторный автомобиль с большим передним свесом и очень маленьким дорожным просветом, ставящим под сомнение возможность его использования за пределами гоночного трека. Габаритная длина — 5035 мм, ширина — 2068 мм, высота — 1121 мм, колёсная база — 2854 мм. В основе Chaos лежит ванна-монокок из композитного материала Zylon с применением синтетических и органических волокон. Наружная обшивка выполнена из титана, магния и карбон-кевлара. Снаряженная масса Earth Version — 1388 кг, Zero Gravity — 1,272 кг. Аэродинамическая эффективность кузова — «на уровне болидов Формулы-1», но при этом активные элементы не заявлены.



Двигатель V10 с рабочим объёмом 3955,8 см3, углом развала 90 градусов, 40 клапанами, комбинированным впрыском (20 форсунок) и системой смазки с сухим картером — полностью собственного производства. Блок и головки — из фрезерованного алюминиевого сплава, клапаны и расредвалы — полые. Поршни, шатуны и даже коленвал изготовлены методом 3D-печати. Максимальная отдача на Earth Version составляет 2077 л.с. и 1389 Нм, предельная частота вращения — 11 000 об/мин.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

На версии Zero Gravity двигатель снабжён более производительными турбокомпрессорами с корпусами из углепластика и композитными крыльчатками, углепластиковыми коллекторами, титановым коленвалом, керамическими поршнями и шатунами. Максимальная отдача — 3107 л.с. и 1983 Нм, предельная частота вращения — 12 200 об/мин.



Коробка передач — автоматическая, типа DCT (с двумя сцеплениями), 7- или 8-ступенчатая. О системе полного привода подробностей нет. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» из титана и магния. Тормоза — карбон-керамические, с напечатанными на 3D-принтере ступицами и суппортами, диаметр передних дисков — 482 мм, задних — 442 мм. Колёса, разумеется, тоже напечатаны на 3D-принтере, 21- либо 22-дюймовые.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

В интерьере тоже широко использована 3D-печать и сверхлёгкие материалы. Щиток приборов встроен в штурвал и дополнен проекционным экраном, перед единственным пассажиров есть своё широкоформатное «табло». Предусмотрена система распознавания лиц, голосовое управление и мониторинг здоровья пилота, на случай если он захочет испытать предел возможностей ультракара.



Chaos Earth Version разгоняется до 100 км/ч за 1,9 с, до 300 км/ч — за 7,9 с, Zero Gravity делает то же самое за 1,55 и 7,1 с соответственно, максимальная скорость в обоих случаях — свыше 500 км/ч.

Как сообщает журнал Carscoops, SP Automotive планирует изготовить по 20 экземпляров Chaos для каждого континента Земли (непонятно только, будет ли тираж для Антарктиды) и будет реализовывать их через аукционный дом Sotheby's. Earth Version стоит от 5,5 млн евро, Zero Gravity — от 12,4 млн евро. Первые экземпляры будут отгружены заказчикам в начале 2022 года.



SP Automotive обещает новый мировой скорости для серийных машин, который сейчас принадлежит SSC Tuatara (455,3 км/ч) по классической двусторонней международной методике и Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490,484 км/ч) при заезде в одном направлении. Chaos будет пытаться установить рекорд там же, где и Bugatti: на тестовом полигоне Volkswagen в немецкой коммуне Эра-Лессин (Нижняя Саксония).

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

SP Automotive анонсировала также другие, куда менее амбициозные новинки: городской электромобиль Cubicle и 5-местный водородный лифтбек Zion, но о них мы расскажем в другой раз, в отдельной заметке.

