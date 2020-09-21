Грустный праздник: растерявшая покупателей Nissan Maxima «почернела» в юбилейной спецверсии

В Штатах самая первая Maxima дебютировала в 1980-м (предком той машины был Datsun Bluebird 810 из 70-х), а модель нынешнего, уже восьмого, поколения там в строю с 2015-го. Кстати появление свежей «четырехдверки» поначалу ознаменовалось ростом спроса: по итогам 2016-го реализация увеличилась на 55% до 62 670 единиц, в 2017-м выбор на Maxima остановили уже 67 627 клиентов (+8%). Но затем продажи стали падать, не помог даже рестайлинг, проведенный под конец 2018-го. Результат прошлого года – 35 076 штук (-17%), а в январе-июне ковидного 2020-го в США продано всего 10 086 машин (-40%). Отметим, когда-то Nissan Maxima пробивала отметку и в 160 000 единиц. Так что юбилей модели американское подразделение марки, видимо, празднует с осознанием того, что эпоха седанов все же прошла, теперь в фаворе кроссоверы. Вот и особая версия Maxima, получившая имя 40th Anniversary Edition, выйдет ограниченным тиражом, правда, количество пока не раскрывается.
Итак, новый вариант исполнения создан на базе топовой комплектации Platinum. Главное внешнее отличие «юбилейной» Maxima от прочих – черный декор вместо хрома. Так, в этом цвете сделали радиаторную решетку, вставку на багажной двери и шильдики. Черными также стали 19-дюймовые диски и крыша, а сам кузов окрашен в эксклюзивный темно-серый. Напомним, длина модели составляет 4897 мм, колесная база – 2776 мм.
Кресла и подлокотники на дверях Nissan Maxima 40th Anniversary Edition обиты бордовой кожей, также есть красная прострочка. У приборов – белая подложка, это дань уважения прежним генерациям. Еще из стандартного оборудования отмечен подогрев заднего дивана. В остальном «юбилейный» седан, очевидно, повторяет Maxima Platinum, то есть в арсенале новинки имеются адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора.
О двигателе в Nissan пока умолчали, но он, скорее всего, перешел со стандартной «четырехдверки»: в Штатах модель оснащается бензиновым «атмосферником» V6 3.5 мощностью 304 л.с., который работает в паре с вариатором. Судя по отсутствию значка 4WD, полный привод не появился, хотя седан Toyota Avalon – один из главных конкурентов Maxima – не так давно обрел в США полноприводную версию.
Nissan Maxima 40th Anniversary Edition выйдет на американский рынок этой осенью, цены еще не объявлены. Базовый седан сегодня стоит от 34 450 долларов (около 2 633 000 рублей по актуальному курсу), за комплектацию Platinum просят минимум 41 840 долларов (3 198 000 рублей). Все цены указаны без учета доставки и налогов.
Между тем, по неофициальным данным, через год-два Nissan представит преемника Maxima – якобы им окажется электроседан с дизайном по мотивам концепта IMs, показанного в 2019-м. Но пока неизвестно, будут ли «электричку» позиционировать в качестве «девятой» Maxima или же новая модель просто вытеснит седан с «историческим» именем из линейки марки.
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