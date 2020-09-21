Грустный праздник: растерявшая покупателей Nissan Maxima «почернела» в юбилейной спецверсии

В Штатах самая первая Maxima дебютировала в 1980-м (предком той машины был Datsun Bluebird 810 из 70-х), а модель нынешнего, уже восьмого, поколения там в строю с 2015-го. Кстати появление свежей «четырехдверки» поначалу ознаменовалось ростом спроса: по итогам 2016-го реализация увеличилась на 55% до 62 670 единиц, в 2017-м выбор на Maxima остановили уже 67 627 клиентов (+8%). Но затем продажи стали падать, не помог даже рестайлинг, проведенный под конец 2018-го. Результат прошлого года – 35 076 штук (-17%), а в январе-июне ковидного 2020-го в США продано всего 10 086 машин (-40%). Отметим, когда-то Nissan Maxima пробивала отметку и в 160 000 единиц. Так что юбилей модели американское подразделение марки, видимо, празднует с осознанием того, что эпоха седанов все же прошла, теперь в фаворе кроссоверы. Вот и особая версия Maxima, получившая имя 40th Anniversary Edition, выйдет ограниченным тиражом, правда, количество пока не раскрывается.

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Итак, новый вариант исполнения создан на базе топовой комплектации Platinum. Главное внешнее отличие «юбилейной» Maxima от прочих – черный декор вместо хрома. Так, в этом цвете сделали радиаторную решетку, вставку на багажной двери и шильдики. Черными также стали 19-дюймовые диски и крыша, а сам кузов окрашен в эксклюзивный темно-серый. Напомним, длина модели составляет 4897 мм, колесная база – 2776 мм.



Кресла и подлокотники на дверях Nissan Maxima 40th Anniversary Edition обиты бордовой кожей, также есть красная прострочка. У приборов – белая подложка, это дань уважения прежним генерациям. Еще из стандартного оборудования отмечен подогрев заднего дивана. В остальном «юбилейный» седан, очевидно, повторяет Maxima Platinum, то есть в арсенале новинки имеются адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора.

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О двигателе в Nissan пока умолчали, но он, скорее всего, перешел со стандартной «четырехдверки»: в Штатах модель оснащается бензиновым «атмосферником» V6 3.5 мощностью 304 л.с., который работает в паре с вариатором. Судя по отсутствию значка 4WD, полный привод не появился, хотя седан Toyota Avalon – один из главных конкурентов Maxima – не так давно обрел в США полноприводную версию.



Nissan Maxima 40th Anniversary Edition выйдет на американский рынок этой осенью, цены еще не объявлены. Базовый седан сегодня стоит от 34 450 долларов (около 2 633 000 рублей по актуальному курсу), за комплектацию Platinum просят минимум 41 840 долларов (3 198 000 рублей). Все цены указаны без учета доставки и налогов.

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Между тем, по неофициальным данным, через год-два Nissan представит преемника Maxima – якобы им окажется электроседан с дизайном по мотивам концепта IMs, показанного в 2019-м. Но пока неизвестно, будут ли «электричку» позиционировать в качестве «девятой» Maxima или же новая модель просто вытеснит седан с «историческим» именем из линейки марки.

