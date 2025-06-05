Haraba 2025: конкуренция среди продавцов на вторичном рынке растет

1 июня 2025 года прошла 6-ая Федеральная конференция для профессиональных продавцов Haraba от Авито Авто. В рамках мероприятия участники обсудили тренды вторичного авторынка, трансформацию в индустрии и цифровизацию отрасли.

Конференция объединила более 1000 участников: автоэксперты, профессиональные продавцы, представители дилеров, лидеров мнений из автомобильной сферы. Мероприятие стало площадкой для обсуждения ключевых вызовов и возможностей рынка, а также формирования новой повестки в условиях стремительной трансформации индустрии.

Один из ключевых трендов рынка – растущая конкуренция и активизация частных продавцов на вторичном рынке. По данным Авито Авто, количество предложений от собственников во втором квартале 2025 года выросло на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Предложений от профессиональных продавцов стало больше на 15%, а от дилеров – на 12%.

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Еще одна важная тенденция – значительный рост доли китайских автомобилей на вторичном рынке. Если в первом квартале 2023 года она составляла всего 0,8%, то уже в начале 2025 года этот показатель вырос до 5,4%. У профессиональных продавцов динамика схожая: доля машин из Поднебесной в предложении с 0,5% до 4,4% за тот же период. Участники конференции отметили, что китайский автопром стал не просто доступной альтернативой западным брендам, но полноценным игроком, который влияет на спрос, предложение и ожидания покупателей.

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на рынок, является цифровизация. От продавцов это требует перестройки процессов, в том числе – активной работы с чатами, где сосредотачивается все больше потенциальных покупателей: доля чатов в контактах с профессиональными продавцами выросла до 57%.

Также растет роль репутации профессионалов в цифровой среде. Согласно данным AutoTrader, 97% клиентов считают, что отзывы влияют на их решение о покупке, а 84% доверяют им так же, как рекомендациям друзей. При этом 75% клиентов доверяют бизнесу, если видят положительные отзывы с рейтингом выше 4,5. По результатам исследования Авито Авто об эффективности работы над репутацией, «зеленый» (наиболее высокий) уровень позволяет увеличить количество входящих звонков на 30%.

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Одним из центральных событий конференции стала панельная дискуссия «Как расти в кризис», в которой приняли участие представители различных сегментов авторынка: Владимир Попов, руководитель Favorit Motors, Алексей Соловьев, профессиональный продавец и основатель Alexey_avto, Татьяна, сооснователь ГК Авторассрочка, и Дамир Масягутов, Автолидер 34. Одной из центральных тем стало влияние китайских автомобилей на структуру спроса и предложения, а также необходимость перестройки бизнес-моделей под новые реалии. Поднимались вопросы прозрачности сделок, включая важность честного описания состояния автомобиля. Кроме того, внимание было уделено цифровизации и использованию технологий для повышения эффективности бизнеса: от автоматизации поддержки клиентов и работы ботов до применения ИИ. Было подчеркнуто, что четкая и структурированная коммуникация с покупателями напрямую влияет на скорость и качество сделок.