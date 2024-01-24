Hennessey анонсировала 1700-сильную версию снятого с производства купе Dodge Challenger

Сегодня на нашем сайте вышел исторический материал, посвящённый Джону Хеннесси и его компании. И так совпало, что именно на этой неделе в истории Hennessey Performance Engineering (HPE) началась новая глава: образовано подразделение спецпроектов Hennessey Special Operations (HSO), которое будет производить всего 15-20 машин в год с наиболее экстремальными техническими характеристиками.

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Появление нового подразделения Джон Хеннесси объясняет тем, что спрос на, скажем так, типовые тюнинг-комплекты Hennessey постоянно растёт, в год компания производит уже более 500 машин и вошла, по сути, в режим промышленного производства с собственным заводом, из-за чего несколько понизился градус эксклюзивности. И вот подразделение HSO должно этот градус поднять — здесь будет только ручной труд, индивидуальный подход и сверхмалые тиражи. Добавим, что у компании Джона Хеннесси есть также подразделение Hennessey Special Vehicles, отвечающее за выпуск полностью оригинальных суперкаров собственной разработки.



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Первенцем подразделения HSO станет монструозный Demon 1700 Twin-Turbo, сделанный на базе стокового компрессорного Dodge Challenger SRT Demon 170. На фотографиях показана стоковая машина, купленная Джоном Хеннесси для дальнейшего апгрейда, так что пока смотреть особо не на что. Напомним, что SRT Demon 170 — это финальная и наиболее мощная версия ушедшего поколения купе Dodge Challenger, его производство завершилось в конце прошлого года.



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Тираж Dodge Challenger SRT Demon 170 составил 3300 экземпляров, эта версия имеет массу уникальных компонентов, главным из которых является доработанный 6,2-литровый компрессорный V8 HEMI, выдающий при работе на топливе Е85 (15% бензина, 85% этанола) максимальные 1039 л.с. и 1281 Нм. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) стоковый Dodge Challenger SRT Demon 170 разгоняется за 1,66 с, а четверти мили (402 м) проезжает за 8,91 с, скорость на выходе из четверти мили — 243 км/ч.



Подразделение HSO собирается снабдить Dodge Challenger SRT Demon 170 куда более мощным двигателем с двумя турбокомпрессорами, отдача которого превысит 1700 л.с., что и отражено в названии проекта — Demon 1700 Twin-Turbo. Трансмиссия и подвеска тоже будут существенно модернизированы, но технические подробности пока не раскрыты. Джон Хеннесси обещает, что Demon 1700 Twin-Turbo сможет проехать четверть мили за 7,9 с и показать на выходе скорость 281 км/ч.



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HSO выпустит всего 12 экземпляров Demon 1700 Twin-Turbo, каждый обойдётся заказчику минимум в 200 000 долларов, к которым нужно ещё прибавить стоимость стокового автомобиля. Dodge Challenger SRT Demon 170 стоил от 96 666 долларов, с различными опциями цена улетала далеко за «сотку». Таким образом, цена каждого Hennessey Demon 1700 Twin-Turbo составит не менее 300 000 долларов.

