Новинки ×
  • Hennessey Venom F5 Revolution Roadster: «голый» карбон и улучшенная управляемость

Hennessey Venom F5 Revolution Roadster: «голый» карбон и улучшенная управляемость

08.08.2023 43 0 0

Revolution Roadster — четвёртая модель в линейке Venom F5 от подразделения Hennessey Special Vehicles американского тюнинг-ателье Hennessey Performance. Revolution Roadster ориентирован главным образом на трек, но на нём можно ездить и по дорогам общего пользования.

Среднемоторный суперкар Venom F5 — это на данный момент вершина инженерного творчества специалистов Hennessey Special Vehicles, хотя в планах подразделения есть и более впечатляющие проекты. Серийная версия Venom F5 дебютировала в 2020 году (прототип показали ещё в 2017-м), Venom переводится с английского как «яд», а индекс F5 отсылает к шкале Фудзиты, по которой оценивается степень опасности торнадо: уровень F5 считается катастрофическим, скорость ветра при нём достигает 419–512 км/ч. Заявленная максимальная скорость Venom F5 — 534 км/ч, но на практике она так и не была достигнута, что, однако, не мешает суперкару пользоваться отменным спросом у автомобильных коллекционеров.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В августе 2022 года у Venom F5 появилась версия Roadster со съёмной углепластиковой крышей, в январе 2023-го был представлен облегчённый трековый вариант купе с приставкой Revolution, а теперь гамма закономерно пополнилась открытой версией Revolution Roadster. Двигатель на все версии один — 6,6-литровый Hennessey V8 Fury (Фурия) с двумя турбокомпрессорами и максимальной отдачей в 1842 л.с. и 1617 Нм, но у версий Revolution у него особые калибровки, ориентированные на езду по гоночному треку. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с одним сцеплением, вся мощность передаётся на задние колёса.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Регулируемая подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» и аэродинамическое оперение Venom F5 Revolution Roadster также оптимизированы для езды по гоночному треку: на кузове спереди появились более развитый сплиттер и боковые канарды, на корме — фиксированное антикрыло с ручной регулировкой, а из прозрачной крышки двигателя (выполнена из закалённого стекла) выходит дополнительный центральный воздухозаборник. Съёмная углепластиковая крыша родстера весит всего 8 кг, снимать/устанавливать её нужно вручную, в демонтированном состоянии хранить крышу придётся в гараже — места для неё в машине нет.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Наиболее заметное отличие Venom F5 Revolution Roadster от аналогичного купе — это, как ни странно, не съёмная крыша, а отсутствие краски: всё наружное оперение выполнено из лакированного углепластика, чтобы можно было насладиться искусным ручным плетением волокон — лишь контуры подчёркнуты тонкими жёлтыми полосами. Салон тоже декорирован преимущественно «голым» карбоном, в меню бортового компьютера добавлены расширенные возможности телеметрии, как у гоночных автомобилей.

1 / 2
2 / 2

Динамические характеристики Hennessey Venom F5 Revolution Roadster не объявлены, зато известна цена — от 3 млн долларов, будет изготовлено лишь 12 экземпляров, все они уже проданы.

родстер спортивные авто суперкары новинки Hennessey Hennessey Venom F5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Путешествия Россия от края до края: на автомобиле от самой северной к самой южной точке страны Прошедшей зимой, когда мы с Сашей Еликовым на китайском внедорожнике достигли самой северной точки страны – мыса Челюскин, возникла идея оттуда сразу ехать на самую южную оконечность России,... 108 0 0 08.08.2023
Статьи / Популярные вопросы Что делать, если залил в бак бензин вместо дизельного топлива или наоборот Ошибка при заправке кажется странной и даже глупой, но случается регулярно – особенно у тех, кто часто меняет машины, ездит на рабочих автомобилях или просто недавно перешел на новый для себ... 939 5 0 07.08.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Lada 4x4 5D Пятидверная Нива – штука странная. Вроде бы и спрос на неё какой-никакой был, и даже фанаты у этой машины имеются, но и вопросов она вызывает очень и очень много. С другой стороны, читать от... 3570 12 2 06.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 21912 9 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 20179 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 17189 9 0 14.07.2023
Change privacy settings