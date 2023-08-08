Hennessey Venom F5 Revolution Roadster: «голый» карбон и улучшенная управляемость

Revolution Roadster — четвёртая модель в линейке Venom F5 от подразделения Hennessey Special Vehicles американского тюнинг-ателье Hennessey Performance. Revolution Roadster ориентирован главным образом на трек, но на нём можно ездить и по дорогам общего пользования.

Среднемоторный суперкар Venom F5 — это на данный момент вершина инженерного творчества специалистов Hennessey Special Vehicles, хотя в планах подразделения есть и более впечатляющие проекты. Серийная версия Venom F5 дебютировала в 2020 году (прототип показали ещё в 2017-м), Venom переводится с английского как «яд», а индекс F5 отсылает к шкале Фудзиты, по которой оценивается степень опасности торнадо: уровень F5 считается катастрофическим, скорость ветра при нём достигает 419–512 км/ч. Заявленная максимальная скорость Venom F5 — 534 км/ч, но на практике она так и не была достигнута, что, однако, не мешает суперкару пользоваться отменным спросом у автомобильных коллекционеров.

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В августе 2022 года у Venom F5 появилась версия Roadster со съёмной углепластиковой крышей, в январе 2023-го был представлен облегчённый трековый вариант купе с приставкой Revolution, а теперь гамма закономерно пополнилась открытой версией Revolution Roadster. Двигатель на все версии один — 6,6-литровый Hennessey V8 Fury (Фурия) с двумя турбокомпрессорами и максимальной отдачей в 1842 л.с. и 1617 Нм, но у версий Revolution у него особые калибровки, ориентированные на езду по гоночному треку. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с одним сцеплением, вся мощность передаётся на задние колёса.



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Регулируемая подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» и аэродинамическое оперение Venom F5 Revolution Roadster также оптимизированы для езды по гоночному треку: на кузове спереди появились более развитый сплиттер и боковые канарды, на корме — фиксированное антикрыло с ручной регулировкой, а из прозрачной крышки двигателя (выполнена из закалённого стекла) выходит дополнительный центральный воздухозаборник. Съёмная углепластиковая крыша родстера весит всего 8 кг, снимать/устанавливать её нужно вручную, в демонтированном состоянии хранить крышу придётся в гараже — места для неё в машине нет.



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Наиболее заметное отличие Venom F5 Revolution Roadster от аналогичного купе — это, как ни странно, не съёмная крыша, а отсутствие краски: всё наружное оперение выполнено из лакированного углепластика, чтобы можно было насладиться искусным ручным плетением волокон — лишь контуры подчёркнуты тонкими жёлтыми полосами. Салон тоже декорирован преимущественно «голым» карбоном, в меню бортового компьютера добавлены расширенные возможности телеметрии, как у гоночных автомобилей.



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Динамические характеристики Hennessey Venom F5 Revolution Roadster не объявлены, зато известна цена — от 3 млн долларов, будет изготовлено лишь 12 экземпляров, все они уже проданы.

