Хэтчбек Tata за 400 000 рублей: плюс «премиум», минус дизель

Хэтчбек Tata за 400 000 рублей: плюс «премиум», минус дизель

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Индийская компания готовится вывести на рынок обновленную компактную «пятидверку» Tiago. Актуальная модель является бестселлером марки на родине.
 

Хэтч Tata Tiago стартовал в Индии весной 2016 года. Модель длиной 3,7 метра довольно быстро завоевала популярность на домашнем рынке: 2017-й она завершила в статусе бестселлера марки (реализовано 71 111 машин), в 2018-м этот титул вновь достался Tiago, причем продажи выросли на 30% до 92 286 экземпляров (11-е место в рейтинге самых востребованных авто Индии). Тем не менее, с момента появления хэтчбека прошло уже почти три года — время для планового рестайлинга. Снимки с тестов посвежевшего Tiago распространило местное издание Carwale.

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Переднюю часть модели обновят в стиле только-только представленного хэтча Tata Altroz, который марка позиционирует в качестве премиальной модели (поступит в продажу во второй половине 2019-го). Так, Tiago получит почти такой же передний бампер и схожую «вогнутую» радиаторную решетку, фары станут острее. У задних фонарей, судя по фото, тоже иная форма. В салоне же, скорее всего, появится другая мультимедийная система да новые материалы отделки.

Ожидается, что у рестайлингового Tiago уже в «базе» будет пара подушек безопасности – у актуальной модели «эйрбэги» входят в список стандартного оборудования дорогих версий, а в комплектациях попроще за них нужно доплатить.

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Дореформенный Tata Tiago
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Дореформенный Tata Tiago
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Дореформенный Tata Tiago

Бензиновый двигатель, по предварительным данным, перекочует с нынешнего хэтча без изменений – это трехцилиндровый 1.2 Revotron мощностью 85 л.с. (114 Нм), он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. А вот 70-сильный дизель 1.0 Revotorq (140 Нм) могут отправить в отставку. Дело в том, что в Индии скоро вступят в силу новые эконормы и местные профильные медиа полагают, что Tata не станет вкладываться в модернизацию дизельного мотора, так как это приведет к росту цен компакта.

На рынок обновленный Tata Tiago должен выйти до конца текущего года. Дореформенная «пятидверка» с бензиновым двигателем стоит от 427 000 рупий, что эквивалентно примерно 404 000 рублей по актуальному курсу. Посвежевший хэтч, вероятно, подорожает несильно.

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Tata Altroz
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Tata Altroz
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Tata Altroz

Между тем на Altroz и посвежевшем Tiago премьеры Tata не заканчиваются. Не так давно марка вывела на домашний рынок кроссовер Harrier, построенный на упрощенной версии «тележки» D8 компании Jaguar Land Rover (британская фирма принадлежит индийцам). Также в этом году до дилеров доберется удлиненная версия Harrier, которая получит собственное имя. А в 2020-м Tata запустит в продажу маленький паркетник с дизайном по мотивам концепта H2X. Европейцам «легковушки» индийского бренда пока не доступны, но Tata планирует экспортировать свои новинки. Впрочем, Россия в списке приоритетных стран все же не значится.

 

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