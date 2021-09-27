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  • Honda готовит CR-V следующего поколения: новое изображение гибридного кроссовера

Honda готовит CR-V следующего поколения: новое изображение гибридного кроссовера

27.09.2021 1529 0 0

Ожидается, что у японского паркетника шестой генерации будет только одна версия – подключаемого гибрида.

 

Компания Honda выпускает компактный кроссовер CR-V с 1995 года. За прошедшее время модель успела несколько раз сменить поколение. Паркетник актуальной пятой генерации появился в продаже в конце 2016 года. Сейчас японский производитель занимается разработкой «шестого» CR-V, который, по предварительным данным, выйдет на европейский рынок во второй половине 2022 года.

На фото: актуальный кроссовер Honda CR-V

Старосветский рынок – один из основных для модели. По итогам «ковидного» 2020 года дилеры реализовали здесь 20 239 кроссоверов, что на 38,5% меньше, чем годом ранее. В этом году результаты Honda CR-V в Европе слегка подросли: всего с января по июль (более свежих данных пока нет) было реализовано 10 523 экземпляра (на 1,6% больше, чем за первые семь месяцев 2020-го).

Ранее прототипы Honda CR-V шестого поколения уже попадались фотошпионам во время дорожных испытаний, но официальной информации о том, как будет выглядеть новинка, пока нет. А значит, у художников есть возможность предложить свой вариант того, каким окажется экстерьер будущего паркетника японской марки. В прошлом месяце мы публиковали рендеры, подготовленные дизайнером Kolesa.ru, теперь своей версией поделился художник испанского издания motor.es.

Рендер Honda CR-V нового поколения

Если верить изображению, в ходе смены генерации кроссовер претерпит довольно серьёзные изменения в оформлении передней части. Предполагается, что в компании решат сделать ставку на более современный и спортивный дизайн, который будет иметь «отсылки» к недавно выпущенному Civic.

У автомобиля окажется иная светодиодная головная оптика, при этом фары, судя по изображению, имеют весьма лаконичную форму. ДХО в виде тонких полос в верхней части соединены между собой хромированной планкой. Фары обрамляют крупную решётку радиатора чёрного цвета, которая получила рисунок в виде больших сот.

На фото: салон актуального кроссовера Honda CR-V

Ожидается, что CR-V шестой генерации будет предлагаться только в трёхрядном варианте (он рассчитан на семерых седоков). Боковые зеркала заднего вида, согласно нынешней моде, скорее всего, будут крепиться не к угловой части оконного проёма, а к дверным панелям. На корме окажутся иные задние фонари, которые, вероятно, разместят горизонтально.

По предварительным данным, компания намерена продолжать снижать уровень выбросов, так что, скорее всего, Honda CR-V следующего поколения будет предлагаться только в одном варианте – подзаряжаемого гибрида. В этом нет ничего неожиданного, ведь уже нынешняя версия продаётся в Европе только в виде гибрида, а вариант с 1,5-литровым бензиновым турбомотором ещё в конце прошлого года был отправлен в отставку.
  
Ожидается, что новый CR-V получит систему e: HEV. Подробнее о том, какой именно окажется эта установка у паркетника, мы узнаем позже. Пока что в издании отметили, что в её состав войдёт литий-ионный аккумулятор, который сможет обеспечить модели запас хода в чисто электрическом режиме на протяжении около 60 км.

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